России не место на Олимпиаде. Наши баскетболисты не справились с простейшим тестом

Наивно на что-то рассчитывать, если без шансов уступаешь откровенно слабой Мексике. С такой игрой никакой Токио нам не светит.

Сборная России провела стартовый матч на олимпийском квалификационном турнире в Сплите. Первым соперником подопечных Сергея Базаревича на групповом этапе стала Мексика. Встреча завершилась победой мексиканцев со счётом 72:64. Российская команда, выступающая на турнире без главных звёзд, упустила возможность гарантировать себе место в полуфинале отборочного турнира, но ещё продолжит бороться за выход из группы. Хотя шансы откровенно невелики.

Если для сборной России этот матч стал первым на отборочном турнире, то мексиканцы уже успели провести встречу с Германией, которая станет следующим соперником россиян. Немцам удалось вырвать победу в концовке – 82:76.

В начале сегодняшней встречи мексиканцам удалось сразу же выйти вперёд. Преимущество было небольшим, но первая четверть завершилась в пользу Мексики – 18:16. Однако в начале второго отрезка россияне сравняли счёт и сразу же вышли вперёд. Отрыв от соперника доходил до отметки в 10 очков, но к большому перерыву сократился вдвое – 31:36.

За три минуты до конца третьей четверти российская команда растеряла оставшееся преимущество, Мексика совершила рывок и серьёзно оторвалась – 50:43. В начале четвёртой десятиминутки разница в счёте стала двузначной, совершить камбэк сборной России не удалось. Хорошо, что итоговый разрыв получилось хотя бы немного подсократить и мы имеем -8, а не -13.

Самым результативным игроком матча стал Франсиско «Пако» Крус, записавший в свой актив 21 очко, 5 передач и 4 подбора. Лучшим в составе российской сборной стал Семён Антонов – он набрал 13 очков, 2 подбора и 2 ассиста. 11 очков, 8 подборов и 6 передач на счету Андрея Воронцевича.

По различным обстоятельствам олимпийский квалификационный турнир пропускают многие звёзды российского баскетбола. Алексей Швед и Виталий Фридзон завершили карьеру в сборной. Сергей Карасёв и Дмитрий Хвостов лечат хронические травмы, Джоэл Боломбой не восстановился после повреждения, Дмитрий Кулагин не был допущен к играм после УМО. Андрей Зубков отказался от участия из-за усталости после тяжёлого сезона с «Зенитом». У Никиты Курбанова был обнаружен коронавирус за несколько дней до того, как он должен был начать тренироваться вместе с командой.

В контрольных товарищеских матчах российская команда в четырёх встречах потерпела три поражения – от Турции, Литвы и даже Доминиканы. А теперь неудачно стартовала и на самом отборочном турнире. При этом сборная Мексики также не располагает каким-то особо сильным составом. Российским любителям баскетбола, скорее всего, знакомы только Густаво Айон, который успел поиграть в нескольких командах НБА, «Реале» и «Зените», и успешно выступавший в «Автодоре» и УНИКСе Пол Столл.

Шансы подопечных Сергея Базаревича на поездку на Олимпиаду, которые и без того были достаточно низкими, стали фактически призрачными. Команда упустила шанс сразу же попасть в полуфинал отборочного турнира и будет вынуждена побороться за выход из группы. Решающая встреча с Германией, уже одержавшей одну победу, состоится завтра, 1 июля. И это непростой соперник – в составе немцев есть Айзек Бонга и Мо Вагнер, играющие в НБА, а также центровой московского ЦСКА Йоханнес Фойгтман. Объективно шансов на победу в этом противостоянии у нынешней сборной России достаточно мало. Причём команде Базаревича нужно не просто выиграть, а сделать это как минимум с разницей +8 очков, чтобы стать вторыми в группе.

Горько это констатировать, но России не место на Олимпиаде. Наши баскетболисты не справились с простейшим тестом в лице заурядной Мексики. Если не обыгрывать такого соперника, то в Токио делать нечего. Остаётся только надеяться на чудо. Подопечные Базаревича ещё могут выйти из группы: немцы — это далеко не баскетбольный гранд и победить их +8 реально. Даже если это получится, то дальше ждут встречи с мощными Хорватией и / или Бразилией, которым уже нельзя будет проиграть. Хотя об этом говорить ещё рано. Сразу игра с немцами. Возможно, после неё наша команда покинет Сплит и уедет домой. Но всё-таки будет верить в лучшее.