НБА пожинает плоды запредельной жадности. Леброн предрёк катастрофу, но никто не послушал

Определились оба финалиста НБА в сезоне-2020/2021. Сегодня, 4 июля, «Милуоки Бакс» обыграл «Атланту Хокс» (118:107) и закрыл серию со счётом 4-2. «Бакс» поборются за титул с «Финикс Санз», с аналогичным счётом победившим «Лос-Анджелес Клипперс» в финале Западной конференции. Такой исход плей-офф можно назвать достаточно неожиданным. Серия между «Бакс» и «Санз» — достаточно скромное противостояние по меркам финала НБА. Команды малых рынков с не особо интересными для аудитории лидерами.

Все топ-клубы и суперзвёзды завершили выступление на более ранних стадиях постсезона или вообще в него не попали, как, например, «Голден Стэйт Уорриорз» со Стефеном Карри. «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, «Бруклин Нетс» с Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом и Кевином Дюрантом, «Клипперс» с Каваем Леонардом и Полом Джорджем, «Даллас Маверикс» с Лукой Дончичем тоже выбыли из плей-офф. Некоторых игроков преследовала череда травм, другим уже не хватало сил на полноценное завершение сезона. А причина тому – ранний старт, самое короткое межсезонье в истории лиги и скомканная предсезонка.

Нынешний сезон НБА стартовал на Рождество, 22 декабря, после рекордно короткого перерыва – всего 71 день. При этом руководство лиги и профсоюз игроков долго не могли согласовать дату начала розыгрыша. По мнению баскетболистов, более оптимальным вариантом было бы отложить старт на более позднюю дату – 18 января. Но это решение сулило НБА огромными финансовыми потерями. Лига могла лишиться от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов прибыли. Ведь Рождественская неделя традиционно приносит огромный доход. Как минимум, за счёт высочайших телевизионных рейтингов.

Что касается длительности регулярного сезона, который был сокращён с привычных 82 до 72 игр, то этому решению тоже есть своё объяснение. 72 – это минимальное количество матчей, по которому выполняется спонсорская сделка с региональными телевещателями. При этом если бы сезон стартовал в январе, «регулярку» бы сократили до 50 матчей. Всё потому, что телевизионные партнёры лиги были против позднего завершения сезона. В таком случае упали бы рейтинги матчей — в том числе из-за накладки с трансляциями Олимпиады в Токио. Но НБА поставила деньги во главу угла. Сокращать регулярный сезон, учитывая ранний старт, в лиге не захотели, так как это бы также сулило финансовыми потерями. До старта Игр, намеченного на 23 июля, в сезон впихнули максимально возможное количество матчей.

Игрокам не было предоставлено возможности качественно провести подготовку к столь напряжённому сезону, из-за чего многие просто не выдержали нагрузки и к плей-офф подходили уже далеко не в оптимальной кондиции. Всё это, само собой, сказалось на количестве травм. И риску получить повреждение, очевидно, больше подвержены именно звёзды, лидеры команд, которые проводят много времени на площадке и берут на себя повышенную нагрузку. Конечно, от таких травм, как, например, у Ирвинга (Кайри повредил связки после того, как неудачно приземлился на ногу Адетокунбо), никто не застрахован. Подобная неудача может случиться в любой момент. Но аж 10 участников последнего Матча всех звёзд НБА в плей-офф пропустили как минимум одну игру из-за травм, и это худший показатель в истории лиги.

Многие игроки, предугадывая произошедшее, предупреждали о рискованности решения НБА по старту сезона.

«Когда я говорил о раннем начале сезона, меня никто не хотел слушать. А я знал, что произойдёт. Я просто хотел защитить игроков и их здоровье. Эти травмы не являются лишь частью игры. Это — последствия нехватки отдыха. Восемь или девять игроков уровня Матча звёзд НБА пропустили матчи плей-офф. Это лучшее время в сезоне, но мы остались без многих любимцев болельщиков. Это безумие. Если есть кто-то, кто знает о теле, о том, как оно работает круглый год, то это я. Мне неприятно видеть такое количество травм», — сказал Леброн Джеймс.

Это, безусловно, сказалось и на сборной США в преддверии Олимпиады. Из-за травм и желания восстановиться после напряжённого сезона от поездки в Токио отказались Леброн, Дэвис, Харден, Ирвинг, Леонард, Крис Пол и Донован Митчелл. Есть, конечно, и игроки, которые рвутся на Игры и готовы выступать при любом раскладе. Например, Девин Букер, который пообещал приехать в сборную, даже если финальная серия между «Санз» и «Бакс» затянется до седьмого решающего матча, который в таком случае пройдёт за день до старта Олимпиады. Но далеко не все готовы так рисковать своим здоровьем, и эта обеспокоенность вполне оправданна.

Что мы имеем в итоге – НБА сделала выбор в пользу финансовой выгоды и теперь пожинает плоды своего решения. Впервые с 1971 года в финале НБА не выступят игроки, ранее уже становившиеся чемпионами лиги. Борьба Криса Пола и Янниса Адетокунбо (если он успеет восстановиться после травмы) за первый титул – это противостояние, которое может быть интересно на национальном уровне, но на мировом – вряд ли.

Это совсем не то же самое, как если бы в финале играли Леброн, Дюрант или Карри. Так что заключительная серия сезона вряд ли вызовет большой ажиотаж за пределами США (да и там охват аудитории был бы выше при наличии Леброна и Дюранта). В этом году свою минуту славы получат менее именитые команды без суперзвёзд в составе. За тем, как будет складываться серия, поклонники «Бакс» и «Санз» начнут наблюдать уже совсем скоро – первая встреча команд в финале НБА состоится 7 июля.

НБА получает $ 2,6 млрд в год от телетрансляторов по действующему спонсорскому соглашению. С 2024 года эта сумма должна вырасти до $ 7-8 млрд. Пандемия коронавируса и так болезненно ударила по лиге, так что неприятно терять даже часть дохода. Однако всему нужно знать меру. Игроки просто выдохлись и ломаются. Большинство матчей регулярки проходные. Можно было сократить её до 50-55 игр и стартовать на День Мартина Лютера Кинга в январе, как предлагал Леброн. Кроме того, как минимум первые раунды плей-офф имело смысл подсократить и сделать серии до 3 побед. Но алчность в итоге взяли верх.



Теперь имеем чуть ли не самый неинтересный финал НБА в истории с клубами малого рынка («Милуоки» не был в решающей стадии с 1974 года, «Финикс» — с 1993 года). Финалы конференций уже были запредельно непривлекательными, при всём уважении к Трэю Янгу, Джру Холидэю, Крису Миддлтону, Девину Букеру и другим участникам. Осталось «отмучить» финальную серию. С сезона-2021/2022 лиге вернётся к нормальному расписанию. Будем надеяться, что в постсезоне будет меньше травм и настоящие топ-фигуры доберутся до решающей стадии, обеспечивая зрительский интерес по всей планете.