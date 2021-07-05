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Сборная России не попала на Олимпиаду в Токио: почему это хорошая новость

Сборной России не будет на Олимпиаде в Токио. Это очень хорошая новость
Арина Ершова
Сборная России не попала на Олимпиаду в Токио
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Наши баскетболисты могли бы чудом проскользнуть на Игры, но только полный провал приведёт к началу решения реальных проблем.

В Каунасе, Сплите, Белграде и Виктории состоялись заключительные матчи олимпийского отборочного турнира, по итогам которых определился окончательный состав участников Игр в Токио. Победителями квалификации стали сборные Словении, Германии, Италии и Чехии. Уже 25 июля они вместе с другими командами начнут выступление на олимпийском баскетбольном турнире.

Финальный этап квалификации стартовал с противостояния Словении и Литвы. Звёздный Лука Дончич, который оформил дебютный трипл-дабл в сборной (31 очко, 13 передач и 11 подборов) помог своей команде одержать победу (96:85) и впервые в истории выйти на Олимпиаду. Тренер сборной Литвы Дарюс Масколюнас сразу же был уволен со своего поста. В следующем матче Германия неожиданно обыграла Бразилию (75:64), в двух оставшихся встречах Италия и Чехия сотворили ещё бóльшую сенсацию. Итальянцы выбили Сербию (102:95) с её звёздным составом – Неманьей Бьелицей, Бобаном Марьяновичем, Василие Мицичем, Милошем Теодосичем и другими. Чехи в свою очередь разгромили чуть менее именитую (хоть и без Янниса Адетокунбо) сборную Греции — 97:72. Главный тренер греков Рик Питино сразу же ушёл с должности после завершения игры.

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Состав групп на Олимпиаде

Группа А: Иран, Франция, США, Чехия
Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия
Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения

Сборная России же завершила выступление в квалификационном турнире ещё на групповом этапе. Потерпев два поражения, наши баскетболисты заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию. В случае победы над Мексикой в первом матче россияне могли бы сразу же попасть в полуфинал турнира, так как днём ранее мексиканцы уступили Германии. В решающем матче с немцами российская команда упустила победу (67:69), хотя для выхода из группы всё равно было необходимо обыгрывать соперника с разницей в 7 и более очков.

И если в матче с Мексикой игра совсем не задалась после большого перерыва, то с будущим победителем квалификации Германией россияне выглядели не так уж плохо. Наша команда, дважды доводившая преимущество до 10+ очков, имела реальные шансы побороться за выход в полуфинал. Там в случае успеха сборную России ожидали бы Бразилия и Хорватия. Бразильцы уверенно выступали в ходе отборочного турнира, одержав три победы с разгромным счётом в трёх первых матчах, но провалились в финале. Что касается хорватов, то они на домашнем турнире ничего показать не смогли. Не помогли команде и усилия главной звезды Бояна Богдановича. Сначала хозяева с огромнейшими потугами обыграли слабый Тунис (75:70) в решающем матче за выход из группы, а затем их ждало поражение от Германии (76:86) в полуфинале. Богданович набрал 38 очков. Остальные вообще непонятно что делали на площадке.

Анализируя все матчи квалификации, можно сделать выводы, что наша сборная реально могла цепляться за путёвку в Токио. Даже с далёким от оптимального составом, если бы было чуть больше удачи. В первую очередь, из-за слабости соперников. Хорватия разочаровала сильнее России, учитывая проведение турнира на родной арене в Сплите и наличие не последних игроков НБА и Евролиги в составе. Балканцы показали ужасающее качество баскетбола и реально только на последних секундах «отскочили» от Туниса. Судьба не свела их с нашими, но подопечные Сергея Базаревича реально могли бы устроить хорватам апсет.

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Бразилия – далеко не образец стабильности. И это неудивительно, когда ведущие роли в команде выполняют 38-летний Андерсон Варежао и 41-летний Алекс Гарсия. Немцы мучились и показывали неубедительный баскетбол весь турнир, но с Бразилией (75:64) испытали меньше всего проблем. Скажем так, в удачный день команда Базаревича вполне могла обыграть любого из оппонентов по квалификации. Однако фортуна в Сплите явно не благоволила нашим баскетболистам.

Если бы России всё же удалось отобраться на Олимпиаду, соперниками сборной по групповому этапу стали бы Австралия, Италия и Нигерия. И в этой группе, несмотря на ослабленный состав нынешней российской сборной, можно было бы побороться за выход в плей-офф со второго или третьего места. Победы над Нигерией (которую наши уже обыгрывали экспериментальным составом на чемпионате мира в Китае) могло бы хватить для выхода в плей-офф. Да и с Италией можно было бы побороться за результат. То есть в случае успеха в отборочном турнире сборная, несмотря на все существующие проблемы, в этом году могла добиться вполне неплохого результата и на главном турнире в столице Японии.

Но сборной России не будет на Олимпиаде в Токио. И это всё же очень хорошая новость. Так как глупо отрицать наличие проблем в российском баскетболе. Не просматривается достойной смены поколений, наши баскетболисты получают минимум игровой практики в клубах и сидят за спинами легионеров. Даже в таких обстоятельствах можно было проскользнуть в Токио и показать там достойный результат, но это явно не пошло бы на пользу национальной команде в долгосрочной перспективе и завуалировало бы имеющие проблемы в отечественном баскетболе.

На самом деле, лучше провалиться вчистую. Это отрезвляет, позволяет отчётливо проявиться недостаткам, и можно более активно заниматься их устранением. Теперь у тренерского штаба есть представление о реальной ситуации в команде. Российскому коллективу действительно необходима перезагрузка, и следующие несколько лет нашей сборной, вероятно, предстоит провести примерно на том же уровне. Вокруг провала на олимпийской квалификации поднялся серьёзный ажиотаж, так что должны последовать какие-то активные действия по возвращению баскетбола на высокий уровень.

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Если бы нам удалось пройти отбор и оказаться на Играх, этот процесс, скорее всего, был бы заморожен и отложен ещё на какое-то время. Реально существующий недостаток качества игры был бы завуалирован громкой фразой «отобрались на Олимпиаду» (и, вполне вероятно, вышли бы в плей-офф). Но теперь сборную России ждёт большая работа, которая, как мы все надеемся, даст свои плоды и рано или поздно (лучше первый вариант) принесёт результат. Хочется как можно быстрее вернуться во времена вроде победы на Евробаскете-2007, бронзы Олимпиады-2012 в Лондоне или хотя бы четвёртого места на Евробаскете-2017. Провал в квалификации ОИ-2020 должен стать катализатором определённых процессов в этом направлении.

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