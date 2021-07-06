Незаменимых игроков не бывает. «Локо» начал комплектовать состав на новый сезон

«Локомотив-Кубань» начал формирование состава на новый сезон. Краснодарский клуб подписал контракты с тяжёлым форвардом Грегом Уиттингтоном и атакующим защитником Дариусом Томпсоном. Официально покинули «Локо» Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас, Дрю Гордон, Уилл Каммингс и Григорий Мотовилов.

Это далеко не последние перестановки в составе. В ближайшее время будут как пришедшие, так и ушедшие исполнители. Численные перемены в составе — характерная черта для клубов Еврокубка. «Локо» уже привык работать в подобном режиме. Важно, что в клубе сформировался российский костяк из молодых игроков. Валерий Калинов, Сергей Долинин, Андрей Мартюк, Владислав Емченко и другие в следующем сезоне должны получить ещё больше доверия со стороны тренерского штаба.

Легионеры приходят и уходят. В этом плане далеко не все клубы с постоянной лицензией Евролиги могут похвастаться стабильностью. В Краснодаре же всегда умели находить классных иностранных исполнителей, которые делали себе имя в форме железнодорожников и шли на повышение. Малкольм Дилэйни («Милан»), Крис Синглтон («Анадолу Эфес»), Энтони Рэндольф («Реал»), Виктор Клавер («Барселона») в последние годы играли значимые роли в европейских топ-клубах, после того как подняли свои акции в Краснодаре.

Из прошлогоднего состава близок к переходу в «Реал» Найджел Уильямс-Госс. Сделка пока не оформлена официально, но, по данным европейских инсайдеров, уже согласована. Кевина Херви связывают с переходом в «Виртус». Литовцы Кузминскас и Калниетис уже определились с новыми клубами, подписав соглашения с «Зенитом» и «Жальгирисом». Другие ушедшие легионеры Гордон и Каммингс пока пребывают в статусе свободных агентов.

Потери у «Локо» серьёзные, но незаменимых игроков не бывает. Предлагаем пристальнее приглядеться к пополнившим состав краснодарцев Уиттингтону и Томпсону.

Тяжёлый форвард Уиттингтон переходит из клуба НБА «Денвер Наггетс», В лучшей лиге мира Грег закрепиться не смог. Всего за сезон провёл 4 матча, в сумме получив 12 минут и не отметившись результативными действиями. Стать напарником по передней линии для MVP НБА Николы Йокича у Грега не получилось. Теперь Уиттингтон возвращается в Европу, где ранее уже успешно проявлял себя.

В сезоне-2018/2019 Грег выступал в Израиле за «Хапоэль Галил Гильбоа». В 2019 году Уиттингтон перебрался в Турцию, где провёл сезон в форме «Галатасарая». В Еврокубке он набирал приличные 12,5 очка и 6,4 подбора в среднем за игру. С «Локо» 28-летний американский «большой» снова будет играть в Еврокубке. Можно не сомневаться, что этот исполнитель способен показать достойную статистику и стать одним из лидером передней линии железнодорожников.

Дариус Томпсон начал профессиональную карьеру в сезоне-2018/2019 в составе «Лейдена» из Нидерландов. Он стал MVP чемпионата, а также лучшим скорером команды в местном первенстве и Кубке Европы ФИБА. Летом 2019 года перешёл в итальянский «Бриндизи», в составе которого поиграл в Лиге чемпионов ФИБА.

В сезоне-2020/2021 Томпсон вошёл во вторую символическую пятерку сезона Лиги Чемпионов, проведя 12 матчей со средними показателями 12,1 очка, 3 подбора и 3,9 передачи при солидной точности 40,7% из-за дуги. В чемпионате Италии записывал на свой счёт в среднем 12,7 очка, 2,9 подбора, 5,5 передачи и 1,7 перехвата в 31 матче.

Дариус помог «Бриндизи» провести сенсационный сезон. Скромный итальянский клуб занял второе место в регулярном чемпионате — после участника «Финала четырёх» Евролиги, опередив «Виртус» из Болоньи. В первом раунде плей-офф «Бриндизи» легко прошёл «Триест» (3-0), однако во втором не справился с «Виртусом» (0-3), который отчаянно хотел реабилитироваться за вылет в полуфинале Еврокубка от УНИКСа и в конечном счёте стал чемпионом Италии, уничтожив в финале «Милан» (4-0). По итогам сезона 26-летний Томпсон вошел в первую символическую сборную чемпионата Италии.

Возможно, новички «Локо» не слишком именитые, но при этом баскетболисты достаточно талантливые. Обоим американцам есть что доказывать. «Локо» — серьёзный вызов в карьере Грега и Дариуса.

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в комментарии «Чемпионату» поделился мнением о подписании контрактов с Уиттингтоном и Томпсоном.

«Уиттингтон – игрок, который способен влиять на результат матчей. Он обладает всеми необходимыми навыками для игры на периметре и под кольцом, может конкурировать с лучшими игроками Единой лиги ВТБ и Еврокубка. Что важно, это амбициозный игрок. Как он сам сказал в своём интервью – приложит все усилия, чтобы утолить чемпионский голод вместе с командой. Рассчитываем, что он сможет быстро адаптироваться в «Локо».

Что касается Томпсона, то это атлетичный защитник, который смог хорошо себя проявить, играя в небольшом клубе в итальянском чемпионате. Он был одним из лучших на позиции комбогарда, умеет находить партнеров и может завершать атаки сам. Дариус любит быстрый баскетбол, что подходит нашей модели игры. Надеюсь, прогресс, который он демонстрировал в итальянском чемпионате, продолжится в Единой лиге ВТБ и Еврокубке», – заявил Ведищев.

Список новичков «Локо» скоро пополнится. Краснодарский клуб связывают с интересом к одному из ведущих игроков сборной Словении Яке Блажичу, который на днях внёс значимый вклад в победу над Литвой (96:85) и помог национальной сборной впервые в истории попасть на Олимпиаду. У Блажича большой опыт выступления в Евролиге и чемпионате Испании в составе «Басконии». Также кандидатом на переход в «Локомотив-Кубань» называется чемпион Еврокубка-2018 в составе «Дарушшафаки» Стэнтон Кидд. Даже если этих исполнителей в конечном счёте не будет в Краснодаре, трагедии делать не стоит. Можно не сомневаться, что «Локо» сможет качественно доукомплектовать состав и достойно представит Россию в следующем сезоне Еврокубка, жеребьёвка которого состоится уже 9 июля.