Шальной старт финала НБА. Состоялось сразу 6 невиданных для столетия событий. Видео

Завершился первый матч финальной серии НБА между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Вывеска откровенно серая. Интерес к финалу без раскрученных команд с крупных рынков и топ-звёзд первой величины низкий, но всё-таки старт противостояния получился не таким уж безнадёжным.

Блестящее выступление Криса Пола, Девина Букера и Деандре Эйтона помогло хозяевам площадки одержать уверенную победу. При этом лидерам «Финикса» удалось не только сделать первый шаг навстречу чемпионскому титулу, но и установить немало исторических достижений.

В начале матча «Бакс» вели с незначительным отрывом, однако «Санз» всё же удалось обеспечить себе небольшое преимущество в концовке первой четверти – 30:26. В середине второй двенадцатиминутки «Милуоки» удалось выровнять положение, но в итоге первая половина всё равно осталась за «Финиксом» — 57:49. После большого перерыва хозяева площадки уже не уступали в счёте и довели преимущество до двузначного. На последних минутах третьего отрезка оно доходило до отметки в 20 очков, но к концу встречи всё-таки сократилось – 118:105.

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Самым результативным игроком встречи стал Крис Пол, набравший 32 очка, 4 подбора и 9 передач и записавший на свой счёт сразу несколько рекордов. Крис стал первым игроком, который сумел набрать 30+ очков и 8+ передач в матче финала НБА с 1991 года. Тогда это удалось сделать легендарному Майклу Джордану. К тому же Пол стал третьим в истории лиги игроком в возрасте 36 и более лет, который смог продемонстрировать такую результативность в матче финальной серии. Он присоединился к Кариму Абдул-Джаббару (который, между прочим, делал это аж шесть раз) и Тиму Данкану.

Помимо этого, в нынешнем розыгрыше плей-офф для Пола это десятый матч, в котором он набирает 8 ассистов и совершает меньше трёх потерь. С 1978 года, когда в НБА начали фиксироваться индивидуальные потери, подобного результата удавалось добиться только Крису и Деннису Джонсону в 1987-м.

Не меньшее количество рекордов в этой встрече установил Деандре Эйтон, записавший на свой счёт 22 очка и 19 подборов. Только троим игрокам в истории лиги удавалось сделать больше подборов в дебютном матче финала НБА. Это были Уилт Чемберлен (23), Ларри Бёрд (21) и Билл Уолтон (20). Всё это было в прошлом веке.

Для Эйтона это 12-й дабл-дабл в дебютном розыгрыше плей-офф, чего уже достаточно, чтобы выйти по этому показателю на второе место в истории «Санз». В этом рейтинге Деандре опережает только Чарльз Баркли – на его счету 22 дабл-дабла в четырёх розыгрышах плей-офф. К тому же для Эйтона это четвёртый матч в нынешнем постсезоне, в котором он набирает более 20 очков с 80-процентной реализацией бросков. Это также является лучшим показателем в истории лиги.

Кроме того, Эйтон стал первым с 1999 года баскетболистом, сумевшим набрать 15+ очков и 15+ подборов в дебютном матче финальной серии. Тогда это достижение покорилось Тиму Данкану. Стоит отметить, что в сегодняшнем матче такого же результата добился и Яннис Адетокунбо (20 очков, 17 подборов), но Деандре сделал это быстрее него.

Получилось какое-то погружение в ретробаскетбол. В первом матче финала НБА состоялось сразу 6 невиданных в XXI столетии событий (достижение Янниса, 3 свершения Эйтона, 2 рекорда Пола).

Феноменальное выступление лидеров помогло «Финиксу» уверенно стартовать в финальной серии. Несмотря на усилия Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона, «Бакс» всё же не удалось навязать сопернику борьбу за победу. Но впереди целая серия, и у «Милуоки» ещё будет шанс это сделать. Вторая встреча на площадке «Санз» состоится 9 июля, а спустя три дня серия продолжится в Милуоки.

В первом матче игроки «Финикс» смотрелись увереннее на площадке, но однозначно говорить об исходе серии пока что рано – к тому же в этом розыгрыше плей-офф мы видели на удивление много камбэков. Пол, Букер и Эйтон, очевидно, изо всех сил рвутся к своему первому титулу, и смогут ли «Бакс» их остановить, мы узнаем уже в ближайшее время.