Не задалось в России, но получится покорить США? Янис Тимма наметил масштабный план

Бывший форвард «Химок» Янис Тимма определился с планами на ближайшее будущее – он хочет уехать в НБА. Игрок планирует сыграть в Летней лиге, чтобы попытаться заполучить контракт с одной из американских команд. Несмотря на то что предыдущий сезон для Тиммы не сложился, попробовать себя никогда не поздно. И шансы на переезд в США у баскетболиста по-прежнему есть.

Латвиец прекратил выступление в «Химках» весной этого года за несколько месяцев до истечения контракта. Причиной послужил конфликт с тренерским штабом Андрея Мальцева, кульминация которого произошла в феврале, перед матчем Единой лиги ВТБ с «Зелëна-Гурой». Тимма разминался и готовился выйти на игру, но перед её началом узнал, что не попал в стартовую пятёрку. Это стало последней каплей — игрок вспылил и отказался выходить на площадку вовсе, после чего без предупреждения покинул арену.

О том, что Тимма больше не сыграет за «Химки», официально объявили в начале апреля. Сам Янис был настроен доиграть сезон в другой команде. Например, в чемпионате Испании, где заявлять игроков можно вплоть до старта плей-офф. Но переход в сильнейшее первенство Европы, где у Тиммы уже есть опыт выступления за «Басконию», так и не состоялся.

Конечно, предыдущий сезон для Тиммы нельзя назвать успешным. «Химки» выдали неудачный старт сезона, который был обусловлен вспышкой коронавируса и чередой травм в подмосковном клубе. Уже в декабре стало ясно, что перспектив спасти положение в Евролиге, по сути, нет. Дальше особо расписывать не нужно. «Химки» рискуют не заявиться на новый сезон из-за нехватки финансирования.

Но, как показывает практика, и будучи не на пике формы можно уехать в НБА. Подобные трансферы происходили и в минувшем сезоне. Форвард Габриэль Дек в среднем набирал 8,8 очка за «Реал» в Евролиге и был далеко не самым результативным в мадридском клубе. Но в апреле он уехал в «Оклахома-Сити Тандер». Причём контракт аргентинца с «Тандер» рассчитан на четыре года, то есть у, по сути, среднего баскетболиста есть долгосрочные гарантии в лучшей лиге мира.

Элайджа Брайант – талантливый игрок, но далеко не звезда европейского баскетбола, перебрался из «Маккаби» не куда-то на задворки НБА, а в «Милуоки Бакс». При этом Элайджа не просто числится в заявке, но и достаточно часто попадает в ротацию в плей-офф. Ради этого трансфера «Бакс» пришлось отчислить напарника Тиммы по сборной Латвии – Родиона Куруца. Куруц уезжал в НБА как перспективный молодой игрок, не сумевший раскрыться и ничего не показавший в Евролиге за «Барселону». Первый сезон в «Бруклине» Родион провёл весьма неплохо, но в дальнейшем у латвийца начался спад. Это не помешало ему задержаться в США на три года. О том, что он возвращается Европу, стало известно только вчера – Куруц подписал контракт с белградским «Партизаном». До этого он тоже планировал принять участие в Летней лиге НБА.

Стоит отметить, что у Тиммы уже была возможность уехать в НБА. В 2018 году он получил предложение от «Орландо», но оно не устроило игрока. В частности, Янис был недоволен своим потенциальным статусом.

«Если я перейду в команду НБА, я хочу играть. Я был бы 12-м, 13-м, 14-м игроком в команде, а потом мне пришлось бы бороться за место в составе», — сказал Тимма.

Сейчас ситуация, конечно, складывается совсем другим образом, и Тимма вряд ли откажется даже от 12-15-го по значимости места в ротации американского клуба.

Тимма вместе со своей супругой, популярной певицей Анной Седоковой, проводит достаточно много времени в США. Там баскетболист занимается под руководством американского персонального тренера, а Седокова проводит время с дочерью от первого брака.

Пара любит гостить в этой стране. Вариант с продолжением карьеры в США очень важен для Янниса не только в профессиональном, но и в бытовом плане.



Если Тимма выступит в Летней лиге НБА и успешно проявит себя, у него появятся пусть небольшие, но всё-таки реальные шансы получить постоянное место в лиге. Форвард имеет поставленный трёхочковый бросок, что очень ценится в современной лиге. С апреля Янис не выступал на профессиональном уровне. У него было достаточно много времени, чтобы самостоятельно тренироваться и набирать оптимальную форму. До старта Летней лиги НБА остаётся месяц, и новые подробности по будущему Тиммы не заставят долго себя ждать.

Не задалось в России, но получится покорить США? Может и так. Примеры Брайанта, Дека и Куруца показывают, что ничего невозможного нет. Да и в целом в лучшей лиге мира количество мест хоть и ограничено, но хватает исполнителей сомнительного уровня. Например, потерявшиеся в Евролиге Драган Бендер, Анте Жижич и Марио Хезонья не один год продержались в НБА, хотя уровень продуктивности оставлял желать лучшего. Янис Тимма наметил масштабный план и хочет сделать мощную перезагрузку своей карьеры. Не стоит заранее утверждать, что у него не получится.