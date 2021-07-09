Кажется, с финалом НБА всё ясно. Победитель отчётливо читается уже сейчас

«Финикс Санз» одержал ещё одну победу над «Милуоки Бакс» на своей площадке и удвоил преимущество в финальной серии НБА. Встреча завершилась со счётом 118:108 (2-0). За всю историю лиги с 0-2 в финальной серии удалось отыграться лишь четырём командам, так что «Санз» обеспечили себе большой задел на предстоящие матчи.

В первой четверти небольшое преимущество сохранялось за «Милуоки» — 29:26. Однако во второй двенадцатиминутке «Бакс», набравшие всего 16 очков, уже проигрывали с двузначной разницей – 45:56. Вторая половина встречи полностью прошла под диктовку «Санз». И для «Финикса» это неудивительно – в нынешнем розыгрыше плей-офф они не проиграли ни одного из 13 матчей, в которых вели с отрывом в 10+ очков.

«Санз» удалось одержать победу даже с учётом того, что Крис Пол и Деандре Эйтон, ставшие героями предыдущего матча, сегодня выступили уже не так ярко. Пол совершил непривычные для себя 6 потерь, Эйтон в целом выглядел крайне неуверенно до самой четвёртой четверти и пришёл в чувство только после мотивирующего диалога с Монти Уильямсом.

Зато блистать на площадке продолжил Девин Букер. Он стал самым результативным в составе «Санз» с 31 очком. Причём все они были набраны с игры – в сегодняшней встрече Девин не бросал со штрафной линии. Он присоединился к Джейсону Терри и Крису Миддлтону и стал третьим игроком за последние двадцать лет, совершившим в финале НБА как минимум 25 бросков с игры и ни одного – со штрафной линии. При этом Букер реализовал 7 из 12 трёхочковых. Хотя с дальней дистанции сегодня «залетало» у всей команды – за весь матч «Санз» забросили аж 20 «трёшек» (при 40 попытках).

Что касается «Бакс», то Яннис Адетокунбо мужественно тащил команду на себе. Буквально неделю назад он получил крайне неприятную травму колена, из-за которой пропустил два матча в финале конференции. А уже сегодня он стал самым результативным игроком встречи – 42 очка, 12 подборов, 4 передачи. Для лидера «Милуоки» это десятая игра постсезона, в которой он набирает 30+ очков и 10+ подборов. В третьей четверти Яннис записал в свой в актив 20 очков – это лучшая результативность за четверть в финале НБА с тех пор, как легендарный Майкл Джордан набрал 22 очка в 1993 году (также в матче с «Санз»).

При этом понадеяться на партнёров по команде у Адетокунбо, к сожалению, возможности не было. Джру Холидей отработал своё в защите, но в атаке – сплошные промахи (7 реализованных бросков с игры из 21, 33%), как и у Криса Миддлтона (5 из 16, 31%). Вместе с Пэтом Коннотоном они потерялись на площадке, не сумев придумать ничего в атаке. Да и в защите, несмотря на качественную оборону в краске, были свои проблемы – например, незакрытые углы, откуда игроки соперника забрасывали свои трёхочковые.

Кажется, с финалом НБА всё ясно. Победитель отчётливо читается уже сейчас. Дело даже не в 4 из 74 случаев, когда одной из команд удалось стать чемпионом после старта 0-2 в серии. В двух первых матчах в Аризоне не было никакой интриги. Обе встречи прошли по одинаковому сценарию. «Санз» позволили «Бакс» немного полидировать в первой четверти, вырывались вперёд на старте второго игрового отрезка и сохраняли уверенное преимущество на протяжении 60-70% матча. Побеждали подопечные Монти Уильямса с двузначной разницей, не давая сопернику даже малейших шансов на камбэк. То есть упорной борьбы на паркете не наблюдалось. Интриги с рывками и поочерёдной сменой лидеров зрители не наблюдали. Всё это рисует мрачную картину в плане интереса, учитывая то, что вывеска в финале и так далеко не топовая. Но всё-таки не будем заведомо хоронить «Милуоки». «Финикс» потерял достаточно важных игроков ротации Торри Крэйга и Дарио Шарича из-за травм. Какое-никакое облегчение жизни для «Бакс».

Теперь серия переезжает в Милуоки, и на своей площадке команде необходимо в срочном порядке приходить в себя. Сегодняшний матч по большей части был проигран из-за провала напарников Адетокунбо в атаке. Хотя тот же Миддлтон, например, в ходе этого плей-офф уже показывал, что способен качественно отыгрывать в нападении, в том числе и в связке с Яннисом. Что в этой ситуации придумает Майк Буденхольцер и как «Бакс» будут действовать в третьем матче, мы узнаем уже через несколько дней.

Третий матч между командами состоится 12 июля. Поклонникам «Милуоки» и Адетокунбо остаётся только надеяться, что команда сумеет реабилитироваться на своей площадке. Ведь сегодняшний матч показал – в одиночку Яннис вытащить «Бакс» с такой игрой не сможет. Хотя и при помощи партнёров тоже не факт. «Финикс» очень хорош. «Санз» по силам забрать как минимум один матч в Висконсине и вернуться домой при счёте 3-1. А то и оформить «свип», закрыв финальную серию всухую.