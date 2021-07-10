Группа сложная, но можно брать первое место. «Локо» узнал соперников по Еврокубку

Состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка сезона-2021/2022, в котором от России примет участие только один клуб — краснодарский «Локомотив-Кубань».

Группа А: «Андорра» (Испания), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Ховентуд» (Испания), «Партизан» (Сербия), «Литкабелис» (Литва), «Тренто» (Италия), «Метрополитан» (Франция), «Тюрк Телеком» (Турция), «Гамбург» (Германия), «Шленск» (Польша).



Группа B: «Валенсия» (Испания), «Промитеас» (Греция), «Гран-Канария» (Испания), «Будучность» (Черногория), «Виртус» (Италия), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Бурж» (Франция), «Ульм» (Германия), «Бурсаспор» (Турция), «Венеция» (Италия).

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Сразу нужно сказать, что с сезона-2021/2022 Еврокубок будет проходить в новом непривычном формате. Больше нет регулярного чемпионата и топ-16, система плей-офф тоже изменилась. Теперь команды разделены на две группы по 10 в каждой. Все они сыграют друг с другом дома и на выезде. Из группы выходят по 8 команд. Плей-офф пройдет по олимпийской системе, начиная со стадии 1/8 финала.

Есть вопросы с новому формату. Из группы выходит 8 из 10 команд. То есть почти все или 80%. Значимость многих матчей обесценена. Можно часто оступаться и всё равно попасть в плей-офф. Что такое олимпийская система? Одна игра на вылет. Больше нет серий до двух побед. Вступает в силу элемент случайности. В одном отдельно взятом матче в удачный день победить может даже явный андердог. Фаворитам турнира такой формат плей-офф вряд ли по душе.



Теперь непосредственно к соперникам. «Локо» попал в сильнейшую группу. Выделяются сами железнодорожники, «Ховентуд» и «Партизан» — одни из главных фаворитов на победу в сезоне. В группе B из явных топов можно отметить только «Валенсию» и «Виртус».

«Шленск», «Гамбург», «Тренто», «Литкабелис», «Тюрк Телеком», «Андорра», «Метрополитан» — соперники, которые не представляю большой угрозы. Особенно первые четыре. Хотя в отдельно взятой игре «апсет» способны устроить даже новички турнира «Шленск» и «Гамбург». «Тюрк Телеком», «Андорра», «Метрополитан» особенно опасны на домашней площадке. Однако в целом упомянутая семёрка — аутсайдеры или в лучшем случае серединки по меркам Еврокубка.

В прошлом сезоне «Локо» пересекался с «Андоррой», «Метрополитаном», «Литкабелисом» и «Тренто» и «Партизаном». Над всеми имел преимущество по личным встречам, «Андорру» и «Литкабелис» побеждал дважды. «Метрополитан», «Партизан» и «Тренто» в топ-16 сумели один раз огорчить команду Евгения Пашутина, но скорее не из-за собственной мощи, а по причине кадровых проблем краснодарцев. «Локо» тогда только начинал адаптировался к игре без выбывшего до конца сезона из-за травмы колена центрового Алана Уильямса.

Алан Уильямс будет готов помочь команде со старта нового сезона. В комментарии пресс-службе клуба центровой поделился мнением о группе Еврокубка.



«У нас хорошая группа с конкурентоспособными командами. В этом году изменился формат турнира, так что регулярный сезон будет захватывающим. Из наших соперников по группе выделю «Партизан», команду возглавил опытный тренер Желько Обрадович, и они прямо сейчас проводят серьёзное усиление состава. Ожидания от нового сезона Еврокубка самые позитивные, уверен, что это будет хороший и интересный год!» — приводит слова Уильямса официальный сайт «Локомотива-Кубань», — сказал Уильямс.



Вице-президент «Локо» Гинас Руткаускас тоже высказался о жеребьёвке.



«Наша группа – это сочетание сильных команд, многие из которых рассчитывают на путевку в Евролигу. Это и наша задача тоже. Формирование коллектива сегодня идет в соответствие с нашими долгосрочными целями — и комплектование состава в самом начале. Мы понимаем, что формат турнира изменился, но наши задачи прежние – развитие молодежи и точечное усиление состава, с которым мы можем добиваться высоких результатов. Трёхлетняя лицензия в Еврокубке поможет обеспечить нам возможность решения этой задачи», — заявил Руткаускас.



Уильямс неспроста выделил «Партизан». Летом на пост главного тренера клуба был назначен 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. Сербы нашли средства на усиление состава. «Партизан» пополнили лидеры «Милана» Зак Лэдей и Кевин Пантер. Оба внесли огромный вклад в попаданием итальянцев в «Финал четырех»-2021 после 29-летнего перерыва. Пантер — лучший скорер «Милана» и второй по эффективности, Лэдей — лидер по эффективности и автор, вероятно, самого важного попадания для «Милана» в сезоне не последней секунде матча плей-офф с «Баварией».



В «Партизан» пришли, по сути, два лучших игрока третьей команды Евролиги. От такого усиления не отказались бы даже топ-клубы вроде ЦСКА, «Реала» и «Барселоны». Также после 3 лет скитаний по НБА возвращается в Европу форвард сборной Латвии Родион Куруц. В своё время Родион не блистал на уровне Евролиги в составе «Барселоны», но за океаном 23-летний баскетболист заматерел и набрался опыта. Для Еврокубка Куруц — очень сильное приобретение. Из испанского «Эстудиантеса» перешёл 26-летний атакующий защитник Алекса Аврамович. Возможно, имя не слишком известное, но парень в составе «Эстудиантеса» набирал 16,4 очка и стал вторым лучшим скорером чемпионата Испании. Балластом такой исполнитель точно не будет.



«Партизан» не собирается останавливаться. Громкие подписания продолжатся. Покинувший «Зенит» Кей Си Риверс и не пригодившийся «Барселоне» Лео Вестерманн — вероятные кандидаты на переезд в Белград. Обрадович собирает у себя команду, которая была бы далеко не на последних ролях в Евролиге. Победа в Еврокубке и переход в сильнейший турнир Старого Света — логичная цель «Партизана». Однако никаких гарантий её выполнения нет. Имена ничего не значат. Не факт, что именитые исполнители быстро сыграются и наладят командную химию. «Виртус» в прошлом сезоне тоже смотрелся сильнее остальных. В итоге Милош Теодосич и Марко Белинелли оказались бессильны перед казанским УНИКСом в полуфинале. Даже имея преимущество домашней площадки в серии. Плей-офф теперь играется до одной победы, так что вероятность «апсета» повышается.



«Ховентуд» — мощный испанский клуб. Команда Карлеса Дюрана в прошлом сезоне опередила УНИКС в регулярном чемпионате, в топ-16 стала второй после будущего чемпиона «Монако» и в плей-офф в борьбе уступила именитому «Виртусу». «Ховентуд» продолжает комплектование состава, как «Локо», «Партизан» и все остальные участники Еврокубка. Но уже сейчас понятно, что испанцы будут конкурентоспособными. В команде Дюрана остаются не один год поигравшие в «Барселоне» Пау Рибас и Анте Томич. Стоит также выделить баскетболиста сборной Испании Феррана Бассаса. Одним из новичков является перешедший из «Валенсии» Гиллем Вивес, за плечами которого огромный опыт в Евролиге и Еврокубке.

«Партизан», «Ховентуд» и «Локомотив-Кубань» почти наверняка разыграют три первых места в группе. Конечно, «Партизан» смотрится немного предпочтительнее остальных после прихода Желько Обрадовича и топ-игроков. Однако кто знает, сколько времени баскетболистам и самому Обрадовичу понадобится на налаживание химии и адаптацию к Еврокубку.

«Локо» уже подписал Грега Уиттингтона, Дариуса Томпсона, Стэнтона Кидда и Владислава Трушкина. Остаётся в команде Алан Уильямс. Уже солидный костяк, который в ближайшее время, вероятно, будет дополнен другими качественными исполнителями.



Сезон Еврокубка стартует 20 октября. «Локо» — не главный фаворит турнира, но один из реальных претендентов на победу. Далеко забегать наперёд не стоит и говорить о раскладах на плей-офф пока слишком рано. Однако можно не сомневаться, что краснодарцы определённо попадут в игры на выбывание. В какой-то степени даже лучше, что «Локомотив-Кубань» не является фаворитом уровня «Партизана» или «Виртуса». Это избавит команду от лишнего психологического давления. Главное, чтобы к решающей стадии сезона обошлось без травм. В прошлом сезоне именно этот фактор очень помешал краснодарскому клубу.