«Худшая команда в истории». США за 3 дня проиграли столько же, сколько до этого за 10 581

Сборная США потерпела второе подряд сенсационное поражение в товарищеских матчах незадолго до Олимпиады. Американцы уступили Австралии, двумя днями ранее – Нигерии. С 1992 года — 4 поражения в 58 играх. И времени на то, чтобы исправить ситуацию, остаётся совсем мало – баскетбольный турнир на Играх стартует уже 25 июля.
В первом товарняке с Нигерией сборная США проиграла, растеряв преимущество в 10 очков. Заключительная четверть прошла под диктовку нигерийцев, но на последней минуте США уступали с минимальным отставанием – 87:88. Отыграться американцам так и не удалось – встреча завершилась поражением 87:90. При этом сборная Нигерии реализовала в два раза больше трёхочковых, чем американский коллектив – 20 против 10. 6 из них забросил главная звезда нигерийской сборной, разыгрывающий «Майами Хит» Гэйб Винсент. Он стал самым результативным игроком матча с 21 очком и 4 передачами. Ещё 13 очков сборной Нигерии добавил Айк Нваму, который выступает в российской Суперлиге (второй дивизион) – в этом году он завоевал чемпионство вместе с «Самарой». В составе США 17 очков набрал Кевин Дюрант, 15 – Джейсон Тейтум, ещё 14 – Дэмьен Лиллард.
Встречу с Австралией сборная США также проиграла, ведя по ходу матча с двузначной разницей. В первой половине американцы смотрелись увереннее – они неплохо оборонялись, были успешнее в нападении (16 очков набрал Лиллард). Но после большого перерыва всё складывалось ровно наоборот – главный тренер команды Грег Попович списал это на усталость. В середине четвёртой четверти американцам, уже уступавшим с незначительным отставанием, удалось сравняться, а затем выйти вперёд с разницей «+2». Но сразу после этого команда пропустила рывок 1:11 и проиграла матч. 10 очков на заключительном отрезке австралийцам принёс разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Патрик Миллс.
Конечно, сборная Австралии располагает более именитым составом, нежели Нигерия. Патрик Миллс, Джо Инглс («Юта Джаз»), Матисс Тайбулл («Филадельфия Сиксерс»), Данте Экзам («Хьюстон Рокетс») – все эти игроки НБА получили свои минуты на площадке в сегодняшнем матче. И делать выводы по товарищеским встречам, казалось бы, ещё слишком рано. Но впервые в истории олимпийских циклов, то есть с 1992 года, американская команда проигрывает два матча подряд. При этом в трёх последних циклах сборная США не потерпела ни одного поражения в 39 встречах. То есть даже в товарищеских матчах, в которых игроки по обыкновению не выкладываются на полную, американцы всё равно не проигрывали. И то, что происходит с командой сейчас, – ситуация из ряда вон выходящая.
Сборная США везёт на Игры далеко не самый сильный состав. И пока что звёздные Кевин Дюрант, Дэмьен Лиллард, Джейсон Тейтум и Брэдли Бил даже не приблизились к своему привычному уровню. Хотя матчи с такими соперниками, как Нигерия и Австралия, формально должны быть для них лёгкой прогулкой. И ждать подмоги американской сборной уже неоткуда.
После финала НБА в стан сборной подтянутся только Девин Букер, Крис Миддлтон и Джру Холидэй. Финальная серия закончится не раньше 18 июля, уровень их готовности к выступлению за сборную остаётся под большим вопросом. Все силы будут отданы в борьбе за чемпионство, да и времени на подготовку с новым коллективом уже не останется. «Чемпионат» уже разбирал состав сборной США и допускал реальную вероятность провала команды в Токио. Тогда этот материал был принят достаточно скептически, но сейчас он выглядит актуальным.
О том, что США будет трудно завоевать медали в Токио, активно говорят авторитетные американские журналисты. Наличие в составе лучшего игрока Олимпиады Дюранта и второго лучшего Лилларда (или третьего, смотря как оценивать уровень Луки Дончича) погоды не делает и автоматически в победы на площадке не конвертируется. Болельщики в «Твиттере» уже называют эту сборную США худшей в истории с момента задействования игроков НБА в 1992 году, многие требуют немедленно уволить главного тренера Грега Поповича. На то есть основания. Два поражения от посредственных соперников за три дня. Столько же проигрышей в товарняках было за предыдущие 10 581 день.
«Худшая команда в истории», — именно этот комментарий фанатов наиболее популярен под постами в соцсетях Федерации баскетбола США, а также крупных порталов вроде ESPN и Bleacher Report.
Генеральному менеджеру сборной Джерри Коланджело не остаётся ничего иного, как нахваливать «великий нигерийский баскетбол» и говорить про огромный скачок всех остальных команд мира за последние годы. Хотя на Олимпиаде 2012 года сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, а спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро американцы победили этого же соперника с разницей в 44 балла.
Поповичу на последней пресс-конференции припомнили, что обычно США не замечает соперников вроде Нигерии и Австралии. На что тренер очень резко и нетипично для себя отреагировал. Тренер Поп провалил чемпионат мира — 2019 в Китае, заняв седьмое место с неидеальным, но на бумаге всё равно самым сильным составом на турнире. Верить в реабилитацию Поповича в Токио особых поводов пока тоже нет.
Однозначно предсказывать итоги выступления сборной США на Играх пока рано, но сейчас команда выглядит совершенно неготовой к олимпийскому турниру. Несыгранность нового состава, тяжёлый сезон в НБА, отсутствие самых топовых звёзд (за исключением Дюранта и Лилларда) – всё это, безусловно, сказывается на выступлении подопечных Поповича. Времени до старта Олимпиады остаётся всё меньше и меньше. Американцы успеют провести ещё один контрольный матч с Австралией, а также встретятся с Испанией и Аргентиной.
В первом матче в Токио команду ждёт крайне непростой соперник – Франция. Соперниками американцев по группе также станут Иран и Чехия. Сможет ли тренерский штаб разобраться со сложившейся ситуацией и как команда стартует на Играх – неизвестно. Но нынешняя сборная США пока что совершенно не тянет на звание «Дрим-тим». И какой сюрприз она преподнесёт болельщикам на Играх, мы узнаем совсем скоро.
Можно лишь констатировать, что наступил конец истинного величия США. Американцы потеряли статус мирового гегемона в баскетболе. Даже если в Токио будут добыты медали, то сделано это будет с огромными усилиями и проблемами. Полный провал по аналогии с ЧМ-2019 тоже исключать нельзя. Остальные команды могут обыграть американцев в любой удачный день. В том числе весьма посредственные. На ЧМ подопечных Поповича немало повозили даже далеко не блестящие Турция и Чехия. Перед Олимпиадой это сделали Нигерия с представителем второго российского дивизиона и Австралия без Бена Симмонса. США потеряли монополию на мировое господство в виде спорта с оранжевым мячом. Тем интереснее будет наблюдать за олимпийским турниром в Токио.
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