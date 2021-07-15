«Лучший блок-шот всех времён». Яннис сделал результат в финале в стиле Леброна. Видео

В Милуоки завершился четвёртый матч финала НБА. «Бакс» вырвали победу у «Финикс Санз» в концовке и сравняли счёт в серии – 2-2. Крис Пол провалил второй матч в гостях, а в составе соперников на подмогу Яннису Адетокунбо подоспел Крис Миддлтон. Теперь исход серии будет решаться как минимум в шести матчах – после двух побед «Санз» на своей площадке подобного мало кто ожидал.

В первой четверти сегодняшней встречи «Финиксу» удалось оторваться от соперника на 9 очков, однако к её концовке преимущество сократилось до «+3» — 23:20. Во второй двенадцатиминутке «Милуоки» удалось сравнять счёт благодаря попаданию Криса Миддлтона из-за дуги – 52:52. После большого перерыва «Финикс» снова вышел вперёд, третья четверть завершилась со счётом 82:76 в пользу гостей. Но к середине заключительного отрезка гости опять растеряли преимущество «+9». За полминуты до финальной сирены «Бакс» набрали 8 очков, и на табло был установлен окончательный счёт – 109:103.

Самым результативным игроком встречи, несмотря на поражение «Финикса», стал Девин Букер. При этом 24-летний защитник рисковал не доиграть матч из-за перебора фолов. Он чудом избежал удаления, когда в концовке судьи не зафиксировали нарушение после контакта с Джру Холидэем. В результате Девин за 39 минут записал на свой счёт 42 очка – на 4 больше, чем остальные игроки стартовой пятёрки «Санз» вместе взятые. Он реализовал 17 из 28 бросков с игры (60,7%), при этом не забил ни одного трёхочкового. Букер уже установил рекорд НБА по количеству набранных очков в дебютном для себя плей-офф – 522. Он также присоединился к Уилту Чемберлену и Рику Барри и стал третьим в истории игроком, который набрал 40+ очков минимум в трёх матчах первого для себя постсезона.

Напарники Девина Крис Пол и Деандре Эйтон, в свою очередь, просто провалились в нападении. На двоих они набрали всего 16 очков. СиПи, находясь под давлением Холидэя, допустил 5 потерь – столько же, сколько весь «Милуоки» за 48 минут. В последних трёх матчах Пол потерял мяч аж 15 раз. В целом в сегодняшней встрече игроки «Финикса» теряли его гораздо чаще – 17 упущенных мячей против 5 у «Бакс». При этом один Яннис Адетокунбо сделал столько же подборов в нападении, сколько вся команда «Санз» (5). 16 из 17 ребаундов Эйтона пришлись на защиту. Проблем с реализацией у гостей не было – 51,3% успешных бросков с игры. Однако «Финикс» стал первой в истории командой, проигравшей матч финала НБА, успешно исполнив больше половины бросков при реализации ниже 42% у оппонента (сегодня у «Милуоки» было 40,2%).

Что касается «Бакс», то в их составе самым результативным стал Крис Миддлтон. Он набрал 40 очков – это лучший результат в матчах плей-офф в его карьере. Крис и Яннис Адетокунбо стали третьим за последние 50 лет дуэтом, где обоим игрокам удалось набрать 40+ очков в матчах финала НБА. За полвека подобное удавалось только Кайри Ирвингу с Леброном Джеймсом и Мэджику Джонсону с Каримом Абдул-Джаббаром. Помимо этого, впервые за 20 лет два игрока из противоположных команд набрали больше 40 очков в одном матче финальной серии – в 2001 году это сделали Шакил О’Нил и Аллен Айверсон.

Адетокунбо, чудом избежавший серьёзного повреждения колена в финале Восточной конференции, продолжает блистать на площадке. Сегодняшний матч он завершил матч с 26 очками (58% попаданий с игры), 14 подборами и 8 передачами. В концовке грек вовремя включился в оборону – в ключевой момент поставил потрясающий блок-шот Эйтону, а в следующем эпизоде спровоцировал потерю у Пола.

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«Лучший блок-шот всех времён. Лично моё мнение. Ну да, можно ещё вспомнить о блоке Леброна в 2016 году. Просто Яннис был в ситуации, когда ему приходилось защищаться против пик-н-ролла, но он при этом успел вернуться к кольцу и накрыть Эйтона», – заявил защитник «Бакс» Пэт Коннотон во время пресс-конференции.

Аналогия с блок-шотом Леброна Джеймса на Андре Игуодале в седьмом матче финале НБА 2016 года с «Голден Стэйт Уорриорз» действительно напрашивается. Во-первых, блоки Янниса и Леброна выглядят очень эффектно. Во-вторых, после их действий решающие броски забивали напарники – Крис Миддлтон и Кайри Ирвинг соответственно. Возможно, будет и третья аналогия – титул. «Кливленд Кавальерс» Леброна стали чемпионами, совершив камбэк с 1-3. «Бакс» могут стать пятой командой, отыгравшейся с 0-2 в финале НБА. Пока же констатируем лишь тот факт, что Яннис сделал результат в стиле Леброна. Блок на Эйтоне войдёт в список лучших моментов карьеры Адетокунбо. Если «Милуоки» в конечном счёте станет чемпионом, то этот эпизод будет восприниматься как один из важнейших в новейшей истории НБА.

Финальная серия возвращается в Финикс. И если «Санз» хотят остаться в борьбе за чемпионство, им просто необходимо пользоваться преимуществом домашней площадки. У Пола и Эйтона остаётся всё меньше шансов реабилитироваться, да и надеяться «Финиксу» больше не на кого. Букер, который впервые играет в плей-офф НБА, пока не готов тащить на себе всю команду, к тому же в предыдущем матче «Бакс» удалось вполне успешно его закрыть. Смогут ли «Санз» решить свои проблемы в нападении или болельщиков будет ждать очередной выдающийся перфоманс от Янниса и Миддлтона, станет известно уже через три дня. Следующая встреча между командами состоится 18 июля.