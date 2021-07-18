«Космический джем 2» с Леброном Джеймсом: худшее продолжение сложно представить

В мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Космический джем: Новое поколение» с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в главной роли. Долгожданное событие для любителей баскетбола по всему миру. Уже есть первые результаты по сборам. Весьма успешные.

В пятницу лента собрала в американском прокате 13,1 млн долларов, обойдя блокбастер Marvel «Черная вдова» (8 млн). Касса «Космического джема 2» за первые три дня показа составила примерно 32 млн, у «Черной вдовы» показатель меньше – 25,6 млн долларов.



Комедия с Леброном стала самым кассовым фильмом студии Warner Bros. во время пандемии коронавируса, превзойдя «Годзилла против Конга», собравшего за три дня проката 28,2 млн. Кроме того, «Космический джем 2» стал самым кассовым семейным фильмом с начала пандемии. Леброн доволен стартом проката. На своей странице в «Твитере» форвард «Лейкерс» написал «Привет, хейтеры!» в ответ на многочисленную критику.

Это всё коммерческая составляющая. Высокие кассовые сборы далеко не всегда являются синонимом качества фильма. Рейтинг сиквела на популярных сайтах крайне низкий — 4,1 на IMDB, 5,7 — на Кинопоиске. 31% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. И он ещё больше упадёт с течением времени. Явный претендент на «Золотую малину» за худший фильм года. Как бы то ни было, мы не на сайте кинокритиков. Наивно ожидать от семейного фильма поворотов сюжета в стиле картин Квентина Тарантино. «Космический джем: Новое поколение» интересует нас с точки зрения удовлетворения потребностей баскетбольных болельщиков. И в этом плане есть серьёзные проблемы. Свежие впечатления от сиквела.



Фильм длится 120 минут. Первые полчаса идёт знакомство с героями. Леброн Джеймс играет самого себя — наиболее успешного баскетболиста в мире. Он хочет, чтобы его сын Дом (Седрик) тоже добился успеха в спорте, но у мальчишки другие приоритеты. Дом хочет стать разработчиком видеоигр. Леброн игнорирует желание сына и намерен отправить его в баскетбольный лагерь. Это главный конфликт фильма, на котором строится весь сюжет. Банально, но, опять же, у «Космического джема 2» нет претензий на «Оскар» и другие престижные кинонаграды.

Леброна вместе с семьёй приглашают в студию Warner Bros., чтобы обсудить крупную медиа-сделку. Джеймс отвергает эту идею и критикует операционный алгоритм студии (роль исполняет актёр Дон Чидл). Младший сын напротив в восторге от искусственного интеллекта. Далее Ал-Джи Ритм заманивает Леброна и Дома в мир виртуальной реальности. Выход только один — Джеймс должен обыграть суперкоманду Ал-Джи Ритма (в которую изначально входил поссорившийся с отцом Дом), чтобы вернуться в настоящий мир. Иначе останется в виртуальной реальности навсегда. Леброн собирает команду мультяшек Looney Tunes, в том числе Багза Банни и Лолу Банни. Джеймс по ходу игры примиряется с сыном, злодеев ценой огромных усилий удаётся победить. Леброн вместе с семьёй возвращается в реальный мир и пересматривает отношения с Домом. Король перестаёт давить на сына и позволяет тому заниматься любимым делом — разрабатывать видеоигры.



Теперь о недостатках. В этом процессе нельзя обойтись без сравнений с первой частью «Космического джема» с Майклом Джорданом в главной роли. Для начала нужно прояснить, что оба «Космических джема» — очень плохие фильмы с художественной точки зрения. Критики картины подобного рода никогда высоко не оценят. Однако у первой и второй части есть огромное отличие. Лента с Джорданом сделана с душой. Фильм с Леброном — пустой и бездушный. Объясняем почему.

Действие «Космического джема: Новое поколение» почти полностью происходит в «мультяшном» мире. Даже сам Леброн значительную часть времени является «мультяшкой». Исключение только первые полчаса, которые по-настоящему приковывают внимание. После этого Джеймс погружается в мир виртуальной реальности. Наблюдать за происходящим на экране становится скучно. Джордан в первой части не был «мультяшкой», Реального мира там на порядок больше, чем виртуального. Этим картина и цепляет.



Все персонажи сиквела, за исключением Леброна и Дома, картонные. В том числе жена Джеймса Камийя (Сонека Мартин-Грин) и старший сын Дариус (Джейир Дж. Райт). Герои совершенно не раскрыты. Без их присутствия лента ничего не потеряла бы. Особенно неприятно видеть, как показали баскетболистов НБА и баскетболисток WNBA. Дэмьен Лиллард, Клэй Томпсон, Энтони Дэвис, Ннека Огвумика и Дайана Таурази в своих реальных образах предстали всего на несколько секунд. Далее их превратили в несуразных мультяшных монстров со сверхспособностями.

Водяной Томпсон и бровастый великан Дэвис смотрятся неуместно и убого. Лиллард тоже, хотя его решили выделить на фоне остальных. Дэмьен является самым опасным в команде соперников Леброна. Остановить его смогла только Бабуля.

Дэйм умеет управлять временем. Излишний акцент на образе Лилларда вряд ли случайность. Сделано это в «шкурных» интересах Леброна. Дэвис уже играет с Джеймс в «Лейкерс», Томпсон пропустил два года из-за травм ахилла и крестообразных связок. Даже если бы Клэй был здоровым, вряд ли бы ушёл из «Голден Стэйт Уорриорз». Другое дело Лиллард. Не секрет, что «Лейкерс» хотят заполучить разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс». Леброн провёл отличную «вербовку» Дэмьена на съёмках. Лиллард пока не выставил обменный запрос, но уже не так явно привержен «Портленду» как ранее.

Совершенно противоположная ситуация с баскетболистами из первого «Космического джема». Патрик Юинг, Ларри Джонсон, Чарльз Баркли, Маггси Богз, Шон Брэдли и Ларри Бёрд получили намного больше экранного времени. Их образы проработаны и раскрыты. Персонажам хочется сопереживать. Монстры украли талант звёзд НБА. Баркли приходит на уличную баскетбольную площадку, где с ним легко разбирается местная шпана. В итоге Чак вынужден терпеть издёвки и с позором уходит. Громила Юинг не может поймать мяч в руки. Великан Брэдли с трудом двигается. Коротышка Богзз разучился делать простейшие приёмы с мячом. После потери навыков именитые баскетболисты НБА проходят лечение в реабилитационной клинике. Присутствуют интересные и смешные диалоги. В сиквеле ничего подобного нет. Чёрствые Лиллард, Дэвис, Томпсон, Огвумике и Таурази просто мельком поприсутствовали в кадре, чтобы было формальное основание вписать их имя в титры.

О главной составляющей фильма — баскетбольном матче. В сиквеле он длится около часа, то есть половину экранного времени. Перебор. Кроме того, сделано всё крайне «мультяшно» и скучно. Хочется. чтобы эта пародия на баскетбол побыстрее закончилась. В первой части площадка и баскетбольный мяч менее «мультяшные» и более реальные. Джордан забрасывает сферу в кольцо с сеткой. Игра с монстрами занимает меньше времени и смотрится более динамично. Да, даже несмотря на более низкий бюджет и менее качественную визуальную составляющую фильма из-за съемки в 1996 году.

Во второй части слишком много рекламы Warner Bros. Уместно и неуместно присутствуют (куда чаще) отсылки к продуктам компании. Студия сняла много знаменитых фильмов, но зачем запихивать в «Космический джем» клоуна Пеннивайза из «Оно», неприятных персонажей «Заводного апельсина» и тому подобную неуместность? Warner Bros. крутые, это и так всем ясно. Столь навязчиво об этом можно не напоминать.



Есть в сиквеле небольшие положительные моменты. Стартовая заставка из лучших моментов карьеры Леброна в НБА хороша и задаёт позитивный настрой для дальнейшего просмотра (жаль только, что происходящее на экране разочаровывает). Самоирония Леброна также заслуживает похвалы. «Кинул «Кливленд», кинул «Майами», а потом ещё раз кинул «Кливленд»? На очереди «Лейкерс». И ты ещё удивляешься, почему он кинул тебя?» — обращение Ал-Джи Ритма к Дому представляет собой высмеивание тяги Леброна к смене клубов в погоне за титулами. Тот же Джордан в первой части подобной иронии в свой адрес не позволял. Следует отметить и сносную актёрскую игру Леброна. Конечно, номинантом на «Оскар» он не станет, но при присмотре не было раздражения. В голову не приходила мысль «Что этот парень здесь забыл?». Джеймс смотрелся на экране органично, учитывая что он профессиональный спортсмен, а не актёр. Менее женственный образ Лолы Банни широко обсуждался в СМИ. При просмотре этот момент совершенно не цеплял. Крольчиха – один из немногих ярких персонажей, которые запоминаются.

Однако эти небольшие позитивные моменты не перекрывают крупные минусы. Леброн добился главной цели — пропиарил свой образ в коммерчески успешном фильме, пусть и второсортном по качеству. «Космический джем: Новое поколение» — проходняк, который не войдёт в историю и забудется чуть ли не на следующий день после просмотра. Первая часть жизненная и душевная насколько это вообще возможно в несерьёзном фильме, где главными персонажами являются суперзвезда НБА и «мультяшки».

Для киноманов в целом и для баскетбольных болельщиков в частности «Космический джем» с Джорданом всегда будет знаковой лентой (рейтинг 7,3 на Кинопоиске и 6,5 на IMDB тому доказательство). Чего не скажешь про «Новое поколение». Худшее продолжение сложно представить. Провал и проходная пустышка, пересматривать которую нет ни малейшего желания. Кассовый успех во многом обусловлен популярностью фильма с Джорданом. Съемки в фильме мало что значат в плане карьерного наследия баскетболиста, так что на гонку величайших в истории НБА «Новое поколение» никак не повлияет. Хотя, возможно, сиквел косвенно поможет Леброну превзойти Джордана в реальном мире. Если «завербованный» Лиллард в конечном счёте окажется в «Лейкерс» и поможет Королю выиграть хотя бы один титул до конца карьеры.