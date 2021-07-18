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«Финикс Санз» проиграл «Милуоки Бакс» в пятом матче финала НБА, Крис Пол не смог победить в присутствии Леброна Джеймса

Леброн сглазил близкого друга? Наверное, Королю не стоило приходить на финал НБА
Арина Ершова
«Финикс Санз» проиграл «Милуоки Бакс»
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Крис Пол проиграл важнейший матч в карьере. Обвинения в «чокерстве» и безвольности хлынут с новой силой.

Финал НБА принимает неожиданные обороты — сегодня «Милуоки Бакс» вырвал победу у «Финикс Санз» на выезде и впервые вышел вперёд в серии (3-2). «Бакс», отыгравшиеся с 0-2, находятся в шаге от чемпионского титула. Через три дня серия вернётся в Милуоки. У команды Майка Буденхольцера будут отличные шансы одержать четвёртую подряд победу и завоевать первое с 1971 года чемпионство.

Начало сегодняшнего матча «Санз» провели крайне уверенно, в первой четверти их преимущество достигло отметки в «+16» — 37:21. Однако в самом начале второго отрезка хозяева пропустили рывок 5:19. Монти Уильямс принял неоднозначное решение оставить Девина Букера на скамейке, и «Бакс», за 4 минуты реализовавшие 9 из 10 бросков с игры, сравняли счёт. К большому перерыву они уже опережали соперника — 61:64.

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Во второй половине «Милуоки» не уступал в счёте. В заключительной четверти преимущество гостей достигало отметки в 14 очков, однако за минуту до конца матча они вели с минимальным отрывом — 119:120. В решающий момент Джру Холидэй отобрал мяч у Девина Букера и навесил на Янниса Адетокунбо, который оформил данк с фолом Криса Пола. Грек не реализовал свой штрафной, однако после фола Букера в следующем эпизоде с линии забросил Крис Миддлтон, установивший окончательный счёт в матче — 119:123.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф «Санз» проиграли матч, ведя с двузначным преимуществом. До сегодняшнего дня они выиграли все 13 встреч, в котором отрывались от соперников на 10+ очков.

Самым результативным игроком встречи во второй раз подряд стал Девин Букер, набравший 40 очков. 21 очко (+11 передач) набрал Крис Пол, ещё 20 (+10 подборов) — Деандре Эйтон. Букер стал вторым игроком в истории лиги, которому удалось набрать больше 30 очков в 10 матчах дебютного постсезона (первым был Рик Бэрри в 1967-м). Однако Девин также стал первым баскетболистом в истории НБА, который записал на свой счёт 40+ очков в двух подряд встречах, но проиграл обе из них.

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В составе «Бакс» лучшим стал Яннис Адетокунбо — 32 очка, 9 подборов и 6 передач. Яннис — пятый в истории НБА игрок, которому удалось набрать 30+ очков, 5+ ассистов и 5+ подборов в финальном матче, не совершив ни одной потери. 29 очков команде принёс Крис Миддлтон, ещё 27 — Джру Холидей, ставший одним из главных героев матча. 12 из 20 реализованных бросков с игры (60%), 13 передач, 3 перехвата — и всё несмотря на ранний «фол-трабл».

Адетокунбо, Миддлтон и Холидей стали первым с 1985 года трио, в котором каждому из игроков удалось набрать 25+ очков с реализацией выше 50% в матче финала НБА. В последний раз подобное удавалось Джеймсу Уорти, Кариму Абдул-Джаббару и Мэджику Джонсону. Адетокунбо и Миддлтон присоединились к Дуэйну Уэйду и Леброну Джеймсу и стали вторым дуэтом, набравшим на двоих 500+ очков и 100+ передач в рамках одного постсезона.

Такую атакующую мощь соперника «Санз», кажется, попросту не могут сдержать. Только во второй и третьей четвертях «Бакс» набрали 79 очков. При этом в нападении «Финикс» делает упор исключительно на Букера, но последние две встречи показали, что его впечатляющей результативности для победы недостаточно.

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Крис Пол проводит финальную серию намного хуже, чем от него ожидали, оставаясь в тени молодого одноклубника, впервые в своей карьере играющего в плей-офф. Крис в постсезоне выступает не впервые, но финал НБА для него дебютный за 16 лет в лиге. На важнейший пятый матч пришёл его товарищ форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который ушёл в отпуск именно из-за Пола и «Санз» в первом раунде. Леброн сглазил близкого друга? Возможно, не всё так категорично, но дополнительное давление присутствовало. А Крис справляется с ним не лучшим образом. Важнейший матч в карьере проигран. Пол никогда не играл в финале и не был близок к победе, но триумф уплывает. В случае поражения в финале НБА (а оно очень вероятное) обвинения в «чокерстве» хлынут с новой силой. Наверное, 4-кратному чемпиону НБА Джеймсу не стоило приходить на игру Криса Пола. От греха подальше.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» ESPN.

В составе «Милуоки» на помощь Адетокунбо, в одиночку тащившему на себе команду, вовремя пришли Миддлтон и Холидей, а вот Букеру рассчитывать на что-то подобное в исполнении Пола, Эйтона или кого-либо ещё, кажется, не приходится. Теперь «Бакс» близки к очередному удивительному камбэку — с 0-2 в финале за всю историю НБА удавалось отыграться всего четырём командам. Яннис и компания могут принести «Милуоки» первый за 50 лет трофей. Команде остаётся сделать последний шаг — и игроки получат шанс закрыть финальную серию на своей площадке уже 21 июля.

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