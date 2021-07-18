Леброн сглазил близкого друга? Наверное, Королю не стоило приходить на финал НБА

Финал НБА принимает неожиданные обороты — сегодня «Милуоки Бакс» вырвал победу у «Финикс Санз» на выезде и впервые вышел вперёд в серии (3-2). «Бакс», отыгравшиеся с 0-2, находятся в шаге от чемпионского титула. Через три дня серия вернётся в Милуоки. У команды Майка Буденхольцера будут отличные шансы одержать четвёртую подряд победу и завоевать первое с 1971 года чемпионство.

Начало сегодняшнего матча «Санз» провели крайне уверенно, в первой четверти их преимущество достигло отметки в «+16» — 37:21. Однако в самом начале второго отрезка хозяева пропустили рывок 5:19. Монти Уильямс принял неоднозначное решение оставить Девина Букера на скамейке, и «Бакс», за 4 минуты реализовавшие 9 из 10 бросков с игры, сравняли счёт. К большому перерыву они уже опережали соперника — 61:64.

Во второй половине «Милуоки» не уступал в счёте. В заключительной четверти преимущество гостей достигало отметки в 14 очков, однако за минуту до конца матча они вели с минимальным отрывом — 119:120. В решающий момент Джру Холидэй отобрал мяч у Девина Букера и навесил на Янниса Адетокунбо, который оформил данк с фолом Криса Пола. Грек не реализовал свой штрафной, однако после фола Букера в следующем эпизоде с линии забросил Крис Миддлтон, установивший окончательный счёт в матче — 119:123.

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Впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф «Санз» проиграли матч, ведя с двузначным преимуществом. До сегодняшнего дня они выиграли все 13 встреч, в котором отрывались от соперников на 10+ очков.

Самым результативным игроком встречи во второй раз подряд стал Девин Букер, набравший 40 очков. 21 очко (+11 передач) набрал Крис Пол, ещё 20 (+10 подборов) — Деандре Эйтон. Букер стал вторым игроком в истории лиги, которому удалось набрать больше 30 очков в 10 матчах дебютного постсезона (первым был Рик Бэрри в 1967-м). Однако Девин также стал первым баскетболистом в истории НБА, который записал на свой счёт 40+ очков в двух подряд встречах, но проиграл обе из них.

В составе «Бакс» лучшим стал Яннис Адетокунбо — 32 очка, 9 подборов и 6 передач. Яннис — пятый в истории НБА игрок, которому удалось набрать 30+ очков, 5+ ассистов и 5+ подборов в финальном матче, не совершив ни одной потери. 29 очков команде принёс Крис Миддлтон, ещё 27 — Джру Холидей, ставший одним из главных героев матча. 12 из 20 реализованных бросков с игры (60%), 13 передач, 3 перехвата — и всё несмотря на ранний «фол-трабл».

Адетокунбо, Миддлтон и Холидей стали первым с 1985 года трио, в котором каждому из игроков удалось набрать 25+ очков с реализацией выше 50% в матче финала НБА. В последний раз подобное удавалось Джеймсу Уорти, Кариму Абдул-Джаббару и Мэджику Джонсону. Адетокунбо и Миддлтон присоединились к Дуэйну Уэйду и Леброну Джеймсу и стали вторым дуэтом, набравшим на двоих 500+ очков и 100+ передач в рамках одного постсезона.

Такую атакующую мощь соперника «Санз», кажется, попросту не могут сдержать. Только во второй и третьей четвертях «Бакс» набрали 79 очков. При этом в нападении «Финикс» делает упор исключительно на Букера, но последние две встречи показали, что его впечатляющей результативности для победы недостаточно.

Крис Пол проводит финальную серию намного хуже, чем от него ожидали, оставаясь в тени молодого одноклубника, впервые в своей карьере играющего в плей-офф. Крис в постсезоне выступает не впервые, но финал НБА для него дебютный за 16 лет в лиге. На важнейший пятый матч пришёл его товарищ форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который ушёл в отпуск именно из-за Пола и «Санз» в первом раунде. Леброн сглазил близкого друга? Возможно, не всё так категорично, но дополнительное давление присутствовало. А Крис справляется с ним не лучшим образом. Важнейший матч в карьере проигран. Пол никогда не играл в финале и не был близок к победе, но триумф уплывает. В случае поражения в финале НБА (а оно очень вероятное) обвинения в «чокерстве» хлынут с новой силой. Наверное, 4-кратному чемпиону НБА Джеймсу не стоило приходить на игру Криса Пола. От греха подальше.

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В составе «Милуоки» на помощь Адетокунбо, в одиночку тащившему на себе команду, вовремя пришли Миддлтон и Холидей, а вот Букеру рассчитывать на что-то подобное в исполнении Пола, Эйтона или кого-либо ещё, кажется, не приходится. Теперь «Бакс» близки к очередному удивительному камбэку — с 0-2 в финале за всю историю НБА удавалось отыграться всего четырём командам. Яннис и компания могут принести «Милуоки» первый за 50 лет трофей. Команде остаётся сделать последний шаг — и игроки получат шанс закрыть финальную серию на своей площадке уже 21 июля.