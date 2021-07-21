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«Милуоки Бакс» обыграл «Финикс Санз» в финале НБА и стал чемпионом впервые за 50 лет

История творится на наших глазах. «Милуоки» стал чемпионом НБА впервые за 50 лет!
Алексей Фалько
«Милуоки Бакс» обыграл «Финикс Санз»
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Яннис Адетокунбо окончательно избавился от репутации лузера, а вот его сопернику Крису Полу сейчас не позавидуешь.

«Милуоки Бакс» в шестом матче серии финала НБА обыграл «Финикс Санз» (105:98, 4-2) и стал чемпионом сезона-2020/2021.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков, 14 подборов, 5 блок-шотов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными стали Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).

«Лучший блок-шот всех времён». Яннис сделал результат в финале в стиле Леброна. Видео «Лучший блок-шот всех времён». Яннис сделал результат в финале в стиле Леброна. Видео

MVP финальной серии закономерно признан Яннис Адетокунбо. Двукратный самый ценный игрок НБА наконец-то проявил себя не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Адетокумбо стал первым игроком в истории, которому удалось набрать 50 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов в плей-офф.

Яннис стал седьмым игроком в истории, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче финала НБА. Ранее в финалах НБА это удавалось Бобу Петтиту (1958), Элджину Бэйлору (1962), Рику Бэрри (1967), Джерри Уэсту (1969), Майклу Джордану (1993) и Леброну Джеймсу (2018).

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Обвинения в «чокерстве» в адрес Янниса поубавятся, а то и полностью исчезнут. Грек действительно доказал свою состоятельность на большой сцене в матчах на выбывание. «Бакс» стали чемпионами лиги впервые за 50 лет. В 1971 радость городу «Милуоки» подарил Карим Абдул-Джаббар, теперь это сделал Адетокунбо. История творится на наших глазах.

«Сакраменто Кингз» (70 лет), «Атланта Хоукс» (63 года), «Финикс Санз» (53 года) и «Лос-Анджелес Клипперс» (51 год) теперь обладают самыми длинными в НБА сериями без титула. «Бакс» покинули эту компанию благодаря Адетокунбо, Миддлтону и всей команде. Должное в грамотной организации игры следует отдать главному тренеру Майку Буденхольцеру. Теперь Бад перестанет фигурировать в списке главных фигурантов на увольнение в НБА и может не беспокоиться за рабочее место, Как минимум в следующем сезоне.

После матча Адетокунбо заявил, что Буденхольцер призвал команду повторить результат в следующем сезоне. Сделать это будет непросто. Лига возвращается к нормальному календарю после «коронавирусного» года. Звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис как следует отдохнут. их коллеги из «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и Кайри Ирвинг залечат свои болячки. Именно эти команды станут главными претендентами на титул.Нельзя сбрасывать со счетов и «Голден Стэйт Уорриорз», который ждёт восстановления Клэя Томпсона и всерьёз претендует на Дэмьена Лилларда. Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Лиллард, Томпсон (даже пропустивший два года) – если эти исполнители соберутся в одной команде, то однозначно будут бороться за титул.

Победителей не судят, но нельзя не сказать, что «Милуоки» действительно повезло в этом сезоне. Вряд ли бы «Бакс» прошли «Бруклин Нетс» (4-3) во втором раунде, будь Харден и Ирвинг здоровыми. Кевин Дюрант едва в одиночку не переиграл Янниса и всю команду «Бакс» в полуфинале Восточной конференции. Адетокунбо тогда назвал Дюранта лучшим игроком в мире. Небезосновательно. Сам Яннис хоть и стал чемпионом и MVP финала, но до такого статуса пока не дотягивает. Но, опять же, «чокером» его называть перестанут.

Вот кому не избежать обвинений в «чокерстве», так это разыгрывающему «Финикса» Крису Полу. Первое попадание в финал НБА за 16 лет карьеры обернулось для Криса катастрофой. Начиналось всё хорошо. Две уверенных домашних победы и лидерство 2-0. В следующих 4 матчах «Санз» потерялись, в чём есть немалая вина разыгрывающего, совершавшего слишком много потерь.

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Пол проиграл 4 серии, в которых его команда лидировала 2-0. Это худший результат за время существования НБА. Крис войдёт в историю как один из величайших разыгрывающих. Вероятно, превзойдёт легендарного Мэджика Джокнсона по многим статистическим показателям, но с титулами дела совершенно не ладятся. Сам Мэджик предложил Крису вариант решения проблемы — объединиться с Леброном и Дэвисом в «Лейкерс» и «гарантированно» стать чемпионом, Посмотрим. Крис может отклонить опцию на 44 млн долларов в контракте с «Санз» и стать свободным агентом. Карьеру 36-летний Пол завершать не собирается. Его будущее — один из главных вопросов межсезонья НБА.

Вешать всех собак на Пола неправильно. Благодаря ему «Финикс» превратился из беспросветной лотерейной команды в топ-контендер. Всего за один год. В сезоне-2019/2020 Крис вывел в плей-офф перестроечную «Оклахома-Сити Тандер», хотя ESPN давал вероятность 0,3% на это события. Затем помог кардинально преобразить «Финикс». Влияние Пола на франшизы исключительно положительное, пусть даже с титулами и не складывается. Это прекрасно понимают в организации «Санз», После поражения в финале за Криса вступились главный тренер Монти Уильямс и атакующий защитник Девин Букер.

«Это смешные обвинения. У Криса Пола нереальная карьера, но его критикуют, потому что он не выиграл титул. Крис Пол и Девин Букер тащили нашу команду весь сезон. «Финикс» — второй клуб, где я работаю вместе с Крисом. Я знаю, чего стоят его мастерство и преданность делу. Когда я слышу эти обвинения из-за того, что он не выигрывал титул… Это просто глупо. Достаточно сложно просто попасть в НБА, не говоря уже о том, чтобы стать великим на все времена. Именно таким игроком является Крис Пол», — заявил Уильямс.

«Эти обвинения — полная чушь для тех, кто реально разбирается в баскетболе. Мы поддерживали Криса на протяжении всего сезона. Он был нашим лидером весь год. Мы провели только первый сезон вместе», — сказал Букер.

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Сезон НБА завершён. Теперь всё внимание баскетбольных болельщиков переключается на Олимпиаду в Токио. Девин Букер («Финикс»), Крис Миддлтон и Джру Холидэй («Милуоки») должны как можно скорее отходить от финальной серии. Все они уже в четверг вечером прибудут в Токио в расположение как никогда проблемной сборной США. Особенно тяжело будет Миддлтону и Холидэю, у которых нет времени полноценно насладиться чемпионством.

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