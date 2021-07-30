Полный триумф Леброна, окончательный крах «Голден Стэйт». Итоги драфта НБА

В Нью-Йорке, на домашней арене «Бруклин Нетс» состоялась церемония драфта НБА. Первый пик по результатам лотереи получил «Детройт Пистонс», и в команде предсказуемо выбрали Кейда Каннингема. Главным и самым обсуждаемым событием минувшей ночи, само собой, стал обмен Рассела Уэстбрука в «Лейкерс». Вашему вниманию – главные итоги драфта-2021. Как часто бывает, громкие сделки в день драфта затмевают выбор самих проспектов.

Полный триумф Леброна Джеймса. В «Лейкерс» новая суперзвезда

Самой интересной сегодня, конечно, стала новость о переходе Расселла Уэстбрука из «Вашингтон Уизардс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Помимо звёздного разыгрывающего, в сделку будут включены пики второго раунда драфтов-2024 и 2028. В обмен на них «Вашингтон» получил Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтреза Харрелла и 22-й пик нынешнего драфта.

В Сети, само собой, сразу же начали обсуждать всевозможные недостатки Уэстбрука – возраст, проблемы с реализацией бросков, огромное количество потерь, слабую игру в отрыве от мяча… Несмотря на всё это, он по праву остаётся одним из сильнейших разыгрывающих лиги. Не стоит забывать, что в минувшем сезоне он стал лучшим ассистентом, а также вошёл в топ-10 по количеству подборов. Да и в «Лейкерс» Уэстбрук сможет рассчитывать на двух звёздных напарников – Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Имя Леброна говорит само за себя, да и такого талантливого «большого», как Дэвис, у Уэстбрука в команде никогда не было. Может показаться, что втроём им будет тесновато на площадке. Но, учитывая количество матчей, пропущенных звёздами «Лейкерс» в минувшем сезоне, фанатам «озёрников» вряд ли доведётся регулярно наблюдать трио в полном составе. Вполне возможно, что Уэстбрук при этом разгрузит именитый дуэт и подарит им возможность наконец-то не напрягаться в регулярном чемпионата и подойти свежими к плей-офф. Так или иначе, Расселл возвращается в родной город и, судя по всему, решительно настроен бороться за первое в своей карьере чемпионство.

Однако как этот переход скажется на других игроках «Лос-Анджелеса», пока непонятно. У клуба перегружена платёжная ведомость – только на зарплаты Джеймсу, Дэвису и Уэстбруку уйдёт $ 120 млн, и уже сейчас стоит вопрос об уходе Алекса Карузо. Хотя на минималку всё равно должны набрать. Инсайдеры пишут, что многие ветераны НБА готовы перейти в «Лейкерс» ради возможности выиграть титул вместе с Леброном. Скоро узнаем, кто именно. Кармело Энтони — первый кандидат. Главный итог для «Лос-Анджелеса» — сброшенные раздутые контракты Кузмы, Колдуэлл-Поупа и Харрелла. Вместо них пришёл 9-кратный участник Матча звёзд и MVP НБА — 2017, один из лучших баскетболистов в новейшей истории Уэстбрук.

«Уизардс» в свою очередь решили сделать ставку на другую звезду команды – Брэдли Била. Разгрузив «платёжку», в клубе рассчитывают подписать перспективных игроков, которые смогут сыграться с именитым защитником. Сам Бил предпочитает остаться в команде и не запрашивал обмен из-за ухода Уэстбрука.

Кейд Каннингем – первый номер драфта-2021

Первым номером на драфте был выбран 19-летний Кейд Каннингем. 203-сантиметровый разыгрывающий провёл сезон-2020/2021 в NCAA, защищая цвета «Оклахома Стэйт». В среднем он набирал 20,1 очка, 6,2 подбора и 3,5 передачи за игру, при реализации трёхочковых 40%. О том, что Каннингем гарантированно будет выбран первым номером, стало известно уже накануне драфта. Да и других кандидатов на №1 было не так и много. У молодого Каннингема нет ярко выраженных слабых сторон, но всё-таки имеются свои недостатки. Он весьма медлителен, на фоне чего испытывает проблемы в обороне.

Есть вопросы по плеймейкингу. Но всё это можно решить с опытом, а пока Кейд достаточно неплох во всех остальных аспектах. Как минимум на фоне своих коллег. В роли плеймейкера в НБА ему будет тяжело, особенно поначалу, но на драфте он считается сильнейшим в своём классе, который в этом году не впечатляет громкими именами вроде Ламело Болла. В «Детройте» не стали ничего выдумывать и забрали первым пиком номинально лучшего игрока.

Окончательный крах «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» успешно проведённой сделкой похвастаться не может. Накануне драфта клуб ответил отказом на предложение «Филадельфии Сиксерс» обменять Бена Симмонса. За австралийца «Сиксерс» хотели получить Джеймса Уайзмена, Эндрю Уиггинса и четыре пика (7-й и 14-й нынешнего драфта и два будущих пика первого раунда). При этом в «Голден Стэйт» планировали отдать и пики, и Уайзмена ради немедленного усиления состава. Не обязательно за Симмонса. За любого состоявшегося исполнителя, который может быть полезен здесь и сейчас.

Но в итоге «Уорриорз» выбрали 18-летнего Джонатана Камингу и 19-летнего Мозеса Муди. Первый играл в G-лиге, второй – в NCAA за «Арканзас Рэйзорбэкс». Два молодых, неопытных игрока – это явно не то, на что в клубе рассчитывали накануне драфта. Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин, например, просили руководство выменять Брэдли Била. Или любого другого топа. Но чуда не произошло – команда осталась без надёжного усиления, и разбираться со сложившейся ситуацией Карри, Томпсону и Грину придётся самостоятельно. Помощи от сырых проспектов и Уайзмена ждать не приходится, а качественных ролевиков в команде Стива Керра нет.

Произошёл окончательный крах надежд восстановить команду, которая может бороться за титул. Карри, Грин и пропустивший два года из-за травм Томпсон стареют. Никакой помощи для них нет. «Уорриорз» застряли с балластным контрактом Эндрю Уиггинса, который не отрабатывает зарплату $ 30+ млн в год. Сбросить его можно было только добавив в сделку два лотерейных драфт-пика в качестве «подсластителей», но момент упущен. «Голден Стэйт» начнёт сезон с Карри, Грином, пребывающим в непонятно какой форме Томпсоном, бесполезным Уиггинсом, а также незрелыми Уайзменом, Муди и Камингой. Это не команда-претендент на титул. В лучшем случае середняк примерно на уровне прошлогоднего образца, который будет балансировать на грани зоны плей-ин.

Династию в области залива Сан-Франциско восстановить не удалось. Даже если представить, что Карри и Грин будут играть на уровне 2016-2019, то Клэй однозначно сдаст. И в команде нет качественных ролевиков. Из-за дорогих контрактов Уиггинса, Томпсона, Карри и Грина подписать их нереально. Нет и Кевина Дюранта, который, по сути, принёс «Уорриорз» два титула в 2017 и 2018 годах. Печальный закат франшизы из Калифорнии.

Сомнительный обмен «Кливленда» с «Миннесотой»

Об обмене накануне драфта также договорились «Кливленд Кавальерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Взамен форварда Торина Принса «Кавальерс» получат Рики Рубио и пик второго раунда 2022 года от «Вашингтона». На бумаге Рубио – качественное усиление для «Кливленда», вот только в команде уже есть два вполне неплохих разыгрывающих: перспективный Коллин Секстон и Дариус Гарлэнд. Да и нужно ли усиление «Кавальерс», если команда всё равно наверняка будет «сливать» в следующем сезоне? Да, Секстона хотят сбросить, но пока не получается. В любом случае опытный игрок вроде Рубио перестроечному «Кливленду» не нужен.

Принс известен своим дальним броском (37% реализации трёхочковых за карьеру, 40% — в прошлом сезоне) и хорошей защитой на периметре. У него, как и Рубио, через год заканчивается контракт, однако за последний сезон Торин должен получить на $ 4,8 млн меньше. Разгрузка платёжной ведомости и избавление от не прижившегося в команде Рубио – не самый плохой год. Хотя кардинально на конкурентоспособность «Миннесоты» это не повлияет.

«Хьюстон» набирает европейцев

По итогам драфта состав «Хьюстон Рокетс» пополнят ещё два игрока из Европы – 18-летний Алперен Шенгюн из турецкого «Бешикташа» и 19-летний Усман Гаруба из мадридского «Реала». Гаруба в минувшем сезоне получил награду «Восходящая звезда» Евролиги и был признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании. Шенгюн стал одним из лучших игроков чемпионата Турции, войдя в топ-3 по набранным очкам, подборам и блок-шотам. Оба игрока достаточно перспективны, и входили в сферу интересов многих клубов НБА. «Рокетс» также достался Джейлен Грин – чуть ли не единственный игрок, потенциал которого котируется на уровне Каннингема. Возможно, Джейлен станет новым франчайз-игроком «Рокетс» и любимцем публики после ухода Джеймса Хардена. Гаруба, Шенгюн и Грин – классные перспективные игроки, но от конкурентоспособности «Хьюстон» отделяет еще пара-тройка лет.

Результаты первого раунда