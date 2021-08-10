Сбылась мечта молодого парня. Лука получил рекордный супермаксимальный контракт

Звёздный защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил пятилетнее супермаксимальное продление контракта с клубом на $ 207 млн. Теперь 22-летний словенец стал самым молодым игроком в истории НБА с контрактом на $ 200+ млн. Информация о том, что в «Далласе» готовятся предложить Дончичу новое соглашение, появилась ещё до окончания олимпийского турнира в Токио. Но уже сегодня о подписании контракта должно быть объявлено официально.

За всю историю лиги до Дончича контракт на сумму более $ 200 млн получали всего шесть игроков – Яннис Адетокунбо, Стефен Карри, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук, Трей Янг и Руди Гобер. При этом $ 207 млн – рекордная гарантированная сумма в истории для продления контракта новичка. Лука имел право подписать это соглашение, так как уже дважды включался в первую символическую пятёрку НБА по итогам сезона.

Контракт с защитником был подписан сразу после его возвращения с Олимпиады в Токио. Владелец клуба Марк Кьюбан, специальный советник «Маверикс» Дирк Новицки, главный тренер Джейсон Кидд, генеральный менеджер Нико Харрисон и ассистент генерального менеджера Майкл Финли лично прибыли в Словению, чтобы договориться с Дончичем о продлении. Мультимиллиардер Кьюбан решил прервать все свои дела и покинул США, чтобы бегать с предложением контракта молодому парню из Восточной Европы. Настолько Лука значим для «Маверикс». Официально о подписании нового контракта объявят уже сегодня на специальной пресс-конференции в Любляне.

«Сбылась моя мечта. Баскетбол дал мне так много и привёл меня во многие удивительные места. Я очень признателен и рад остаться в Далласе в составе «Маверикс». Я предан этой организации и ценю поддержку моих болельщиков», — прокомментировал Дончич.

Дончич выступает в «Далласе» с 2018 года. В сезоне-2017/2018 он стал самым молодым MVP Евролиги — тогда вместе с мадридским «Реалом» он завоевал чемпионский титул. После этого он был выбран «Атлантой Хоукс» под третьим номером драфта и сразу же обменян в «Маверикс» на Трея Янга и будущий пик первого раунда.

По итогам первого сезона в «Далласе» Лука был признан новичком года в НБА, в 2020-2021 годах он входил в первую символическую пятёрку лиги. Только четыре игрока в истории НБА неоднократно попадали в первую команду до своего 23-летия – с 1976 года это удавалось только Дончичу и Кевину Дюранту. В минувшем сезоне Лука в среднем набирал 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 ассиста за матч.

Несмотря на то что на Олимпиаде в Токио словенцы остановились в шаге от медалей, Дончич продемонстрировал по-настоящему исторический перформанс. В истории сборной Словении это выступление на Играх стало первым, и Дончич был главной звездой. В первом матче группового этапа с Аргентиной Лука записал на свой счёт 48 очков и стал самым результативным среди игроков НБА в истории Олимпиады, а также рекордсменом по количеству набранных очков в дебютном матче на Играх. В полуфинальной встрече с Францией Дончич стал третьим баскетболистом (после Александра Белова и Леброна Джеймса), которому удалось оформить трипл-дабл на ОИ. 18 передач словенца — второй результат в истории Олимпиады и лучший в XXI веке. По итогам выступления Лука вошёл в символическую пятёрку турнира.

Учитывая не самое удачное выступление «Маверикс» в предыдущем сезоне, удержать Дончича в команде наверняка было приоритетной задачей, с которой в руководстве «Далласа» успешно справились. В масштабах поколения такой талант – удивительная находка. К тому же Луке всего 22 года. Со временем существующие кадровые проблемы в «Далласе» будут решены, и к нему в команду доберут качественных исполнителей. В этом году одним из кандидатов на переход называли его партнёра по сборной Словении Майка Тоби, однако в его действующем контракте с «Валенсией» прописана слишком большая неустойка. Будет ли «Даллас» усиляться ещё кем-то в это межсезонье, пока неизвестно. Но в ближайшие пять лет в команде точно будет безусловный лидер. И кто-кто, а Дончич наверняка оправдает свою «максималку».