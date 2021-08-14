«Локо» ждёт сложнейшее испытание. «Партизан» — зарождающийся суперклуб Европы

«Локомотив-Кубань» узнал соперников по Еврокубку чуть более месяца назад. Это «Андорра» (Испания), «Ховентуд» (Испания), «Партизан» (Сербия), «Литкабелис» (Литва), «Тренто» (Италия), «Метрополитан» (Франция), «Тюрк Телеком» (Турция), «Гамбург» (Германия), «Шленск» (Польша).

Особняком среди них стоит клуб из Сербии, который нацелен стать новой доминирующей силой в Европе. «Партизан» — зарождающий суперклуб Старого Света. Первоначальная цель – выиграть Еврокубок и вернуться в Евролигу, где не выступал с 2014 года. Соперничество «Локо» с сербами будет очень интересным и станет одним из главных украшений регулярного чемпионата Еврокубка. «Партизан» впервые за долгое время будет считаться фаворитом в игре с российским клубом. Логично, учитывая подписания. Но так ли всё гладко в столице Сербии?

В это межсезонье «Партизан» не только пригласил самого титулованного тренера в Европе, но и усилил состав игроками из Евролиги и даже НБА. В конце июня было официально объявлено о назначении 9-кратного чемпиона Евролиги – Желько Обрадовича. Специалист вернулся в команду спустя 30 лет – именно в белградском клубе он начал свою тренерскую карьеру в 1991 году. А в 1992-м под руководством Обрадовича клуб завоевал первый (и пока единственный) трофей Евролиги, которая тогда ещё называлась Кубком европейских чемпионов. После прерванного коронавирусом сезона-2019/2020 Желько покинул «Фенербахче», который возглавлял с 2013 года, чтобы взять годичный перерыв. Обрадович настроен по-боевому.

«Сейчас мы должны постараться вернуть «Партизан» на его законное место. В Европе наш клуб можно сравнить только с «Реалом», если вспоминать, сколько великих игроков и тренеров выпустил «Партизан». У нас самые высокие цели. Я знаю, что от меня теперь ждут возвращения «Партизана» в Евролигу. И когда мы вернёмся в Евролигу, я обещаю, что «Партизан» задержится там на долгие годы! Я сделаю все возможное для выполнения этой цели», — высказался Обрадович.

Изначально назначение Обрадовича в клуб Еврокубка вызывало удивление. Казалось, что Желько пошёл на понижение и мы наблюдаем закат его карьеры. Однако это не так. «Партизан» нацелен спустя многие годы стать грандом Европы. Такому уровню амбиций соответствует и трансферная кампания белградцев. Этим летом она стартовала с подписания атакующего защитника Кевина Пантера. В прошлом сезоне Евролиги он стал самым результативным в составе «Милана», в среднем набирая 14,3 очка за игру.

Изначально имя Пантера связывали с переходом в московский ЦСКА, однако в итоге он сделал выбор в пользу «Партизана». Причём соглашение с Кевином стало самым крупным в истории сербского баскетбола — за два года он получит 3 млн евро. Чуть позже к американцу присоединился экс-одноклубник из «Милана» — Зак Ледей. Он тоже предпочёл «Партизан» Обрадовича и отказался от предложений из Евролиги.

Ещё одним новичком белградской команды стал Родион Куруц – 23-летний латвиец вернулся в Европу после трёх лет в НБА. В США он уезжал как перспективный молодой игрок, не сумевший раскрыться в «Барселоне». В 2018 году Куруц был выбран «Бруклин Нетс» под 40-м номером на драфте. В «Бруклине» он провёл два сезона, а потом успел поиграть за «Хьюстон Рокетс» и «Милуоки Бакс». Всего в НБА Куруц провёл 131 матч, в среднем набирая 6 очков и 3,1 подбора за игру.

На прошлой неделе к «Партизану» присоединился не оправдавший ожиданий «Голден Стэйт» Ален Смаилагич. «Уорриорз» возлагали надежды на серба, но за два года 20-летний баскетболист провёл за команду всего 30 матчей, набирая 3,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру. Контракт Алена должен был стать гарантированным на сезон-2021/2022 6 августа, но игрок был отчислен из клуба за два дня до этого. В любом случае Смаилагич получил опыт совместной игры со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином, поработал под руководством Стива Керра, немного поиграл в лучшей лиге мира. Для Еврокубка подписание топовое.

В межсезонье к «Партизану» также присоединились звезда китайского «Гуанчжоу» Даллас Мур, в прошлом сезоне набиравший 26,3 очка, 3,6 подбора и 5,3 передачи, и второй лучший скорер чемпионата Испании серб Алекса Аврамович из «Эстудиантеса» (в среднем набирал 16,4 очка, 3,5 передачи и 2,9 подбора).

Помимо этого, на днях в сербском Infromer появилась информация о том, что «Партизан» работает над переходом Дэниэлла Хэкетта из ЦСКА. В прошлом сезоне Евролиги он в среднем набирал 9,5 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи за матч, а также реализовал 45,3% бросков из-за дуги. Для белградцев его переход мог бы стать отличным усилением, но в российском медиа-пространстве появилась информация, что сам Дани не намерен покидать ЦСКА. Всё равно момент показательный. Нынешний «Партизан» способен перебивать предложения грандов вроде ЦСКА и даже пытаться переманивать игроков из таких команд. Информация о потенциальном переезде Хэкетта в Белград не воспринималась как шутка, что уже подчёркивает статус «Партизана».

«Партизан» блестяще провёл трансферную кампанию по меркам Еврокубка. Ростер сербского клуба конкурентоспособен и по меркам Евролини. Под руководством Обрадовича эта команда будет претендовать только на победу в Еврокубке. Но одного Желько и нескольких сильных трансферов может быть недостаточно. В прошлом году на победу в Еврокубке был серьёзно настроен итальянский «Виртус» с Милошем Теодосичем и Марко Белинелли. В итоге команда заняла первое место и на предварительном, и на групповом этапах, а вот в решающий момент в полуфинале уступила казанскому УНИКСу. Давление на фаворита слишком большое, что часто вылезает боком.

«Локомотив-Кубань» — единственный российский клуб в Еврокубке и наряду с «Ховентудом» главный конкурент команды Обрадовича за первое место. Стоит отметить, что краснодарцы тоже неплохо укрепили состав перед стартом нового сезона, несмотря на значительные кадровые потери. Само собой, в группе «Партизан» выглядит явным фаворитом, но кто знает получится ли у Обрадовича сходу создать боеспособную команду. Далеко не всегда вливание денег на именитого тренера и топовых игроков конвертируется в положительный результат на площадке.