Глупость эпичных масштабов. Виктор отказался от $ 112 млн и получил в 47 раз меньше!

Защитника «Майами Хит» Виктора Оладипо можно справедливо назвать одним из главных неудачников минувшего сезона. За год он отклонил два крупных предложения о продлении, грезя мечтами о максимальном контракте после выхода на рынок свободных агентов. Жадность сгубила Виктора. В апреле Оладипо получил серьёзную травму, которая разрушила все его планы. И теперь у бывшего участника Матча звёзд НБА на руках лишь минимальный контракт на один сезон.

Сезон-2020/2021 Оладипо начинал в «Индиане», за которую выступал с 2017 года. В январе стало известно, что «Пэйсерс» предлагали игроку четырёхлетний контракт на 112 млн долларов, но получили отказ. Оладипо решил попытать счастье на рынке свободных агентов этим летом, где по максимальному контракту он мог бы получить не менее 145 млн. Был уверен, что кто-то выдаст ему такую крупную сумму.

В результате не захотевший оставаться в «Индиане» Оладипо был включён в большой обмен между четырьмя клубами, в результате которого Джеймс Харден перешёл в «Бруклин Нетс». «Пэйсерс» получили Кариса Леверта, а Оладипо отправился в «Хьюстон Рокетс», где отыграл 20 матчей. В марте «Рокетс» даже предложили защитнику продлить контракт. За два года Виктору полагалось 45 млн долларов – на тот момент это была максимальная сумма, которую ему могли предложить. Но и это предложение Виктор отклонил.

Игрок рассчитывал получить более долгосрочный контракт, да и в перестроечном «Хьюстоне» он задерживаться не планировал. Уже тогда появилась информация о том, что в межсезонье, во время рынка свободных агентов Оладипо рассчитывает подписать крупный контракт с «Майами Хит». В результате «Хьюстон», чтобы не потерять игрока за бесплатно, перед дедлайном обменял его в «Майами» на Эйвери Брэдли, Келли Олиника и драфт-пик 2022 года.

В «Майами» Оладипо успел провести всего четыре матча – в начале апреля он получил травму правого колена. С ним защитник испытывает проблемы с 2018 года и уже перенёс несколько операций, пропустил около года и вернулся в форме, которая была далека от уровня участника Матча звёзд НБА. И в этот раз без хирургического вмешательства также не обошлось. А точные сроки восстановления Оладипо по-прежнему неизвестны. Ходили слухи, что он может пропустить весь следующий сезон. Однако хирург, оперировавший игрока, уверен, что Виктор вернётся к полноценным тренировкам в ноябре. Так или иначе, очередная травма значительно снизила шансы на получение продолжительного и дорогостоящего контракта.

Оладипо всё же стал неограниченно свободным агентом, но в итоге обошёлся очень скромным соглашением. Он договорился с «Майами» о минимальном контракте (2,4 млн долларов) на один год. По слухам Оладипо мог оказаться в «Лейкерс», но на что-то большее, чем «минималка» на один сезон, он также рассчитывать не мог. При этом защитник всё ещё надеется получить крупный контракт в ближайшем будущем – в 2022 году он снова выйдет на рынок свободных агентов.

Шансы получить крупные деньги у Оладипо совсем призрачные. Конечно, никто не знает, как он выступит в следующем сезоне, и на что сможет рассчитывать по его итогам. Но сейчас всё выглядит так, будто он повторяет историю Демаркуса Казинса. Не верится, что после серьёзной травмы игрок, уже один раз согласившийся на минимальный контракт, сможет претендовать на «максималку» всего через 12 месяцев.

Нужно было принимать очень хорошее предложение «Индианы» на 112 млн долларов. Очевидно, что больше на рынке никто бы не дал. Жадность и самоуверенность Виктора перевесили, игрок отказался. Предложение «Хьюстона» на $ 45 млн тоже было хорошим, но и здесь Оладипо сглупил. В межсезонье активно обсуждается ситуация разыгрывающего Денниса Шрёдера, который отказался от $ 84 млн в «Лос-Анджелес Лейкерс» и в итоге подписался за $ 5,9 млн в «Бостон Селтикс». Шрёдёр получил зарплату в 14 раз меньше отклонённого предложение. Случай Оладипо на порядок хуже. Виктор отказался от $ 112 млн и получил в 47 раз меньше! Глупость эпичных масштабов.

Прецеденты Шрёдера и Оладипо должны стать хорошим уроком для многих игроков НБА в будущем. Если ты не являешься суперзвездой первой величины (Деннис и Виктор на порядок ниже статусом, чем Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри или Кавай Леонард), нужно не перебирать и принимать любое выгодное предложение. Иначе можешь прогореть и получить в десятки раз меньше.