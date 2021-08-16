До чего мы докатились?! Россию на чемпионате мира громит даже Мали. Видео

В Венгрии завершился чемпионат мира по баскетболу среди юниорок до 19 лет. Победителем в девятый раз в истории стала сборная США, громившая соперниц налево и направо и не проигравшая на турнире ни одной четверти. Второе место досталось спортсменкам из Австралии. На третьем месте Венгрия, разобравшаяся в утешительном финале с Мали (88:67). А вот российские баскетболистки уезжают домой ни с чем. Несмотря на бодрое начало, по итогам первенства наши спортсменки стали лишь восьмыми.

В победе американок на турнире с самого начала не было никаких сомнений — уничтожать оппоненток они начали с первого же матча группового этапа. Италия и Египет были разгромлены с разницей «+60», Австралия — с «+40». Дальше — первая стадия плей-офф и победа с «+84» над Тайванем. Следом удачу попытали Испания и Венгрия, как итог — ещё две разгромные победы для США. В финале несокрушимых американок ждала сборная Австралии. И если в первой половине встречи австралийкам удавалось хоть как-то сдерживать напор соперниц, во второй они окончательно рассыпались. 70:52, юниорки из США во второй раз подряд становятся чемпионками мира. MVP турнира была признана выступающая в NCAA Кейтлин Кларк, в среднем набиравшая 14,3 очка, 5,3 подбора и 5,6 передач.

Что касается сборной России, выступление на мировом первенстве наши баскетболистки начали очень уверенно. Попав в группу с Аргентиной, Тайванем и Венгрией, завоевавшей в итоге бронзовые медали, они выиграли все три встречи с двузначным преимуществом. В 1/8 стадии плей-офф команду ждала ещё одна крупная победа — на этот раз над Египтом (85:55). А дальше всё пошло на удивление печально. В четвертьфинале сборная России разгромно проиграла Мали (47:69). У наших спортсменок были серьёзные проблемы с реализацией, а в последней четверти они совсем перестали играть. Как итог — 4:24 в заключительном отрезке и поражение с разницей «-22».

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Сборная Мали попала в полуфинал, но оба следующих матча проиграла и финишировала на четвёртом месте. Стоит отметить, что этот соперник на групповом этапе не блистал и виделся вполне проходным. Кажется, до чего мы докатились, если разгромно проигрываем Мали? Да, это юниорский уровень, где у девушек часто бывают взлёты и падения. Прямо хвататься за голову от паники не стоит. Однако поражение от Мали действительно выглядело очень неприглядно и стало предвестником ещё двух неприятных для нашей команды моментов.

Россиянки продолжили борьбу за места с пятого по восьмое, но и здесь их ждала неудача. Сначала они проиграли сборной Канады (58:68), ведя в счёте на протяжении почти всей первой половины. Всё те же проблемы плюс подчистую проигранный подбор, всего 4 набранных очка в третьей четверти… Но Канада, хоть и заняла последнее место на групповом этапе, в следующем матче обыграла сборную Чехии и стала пятой на турнире. Почти как взрослые хоккеисты на последнем ЧМ. Канада преобразилась в решающий момент, а наша сборная, наоборот, не смогла оправдать статус фаворита.

Российские девушки следом потерпели ещё одно поражение. На этот раз — в матче за седьмое место со сборной Испании. На эту игру не выпустили Анастасию Олаири Косу, которая является безоговорочным лидером юниорской сборной и на постоянной основе штампует дабл-даблы. Главный тренер Александр Ковалёв решил предоставить 16-летней спортсменке день отдыха. Выйди она на площадку, россиянки, возможно, поборолись бы за седьмую строчку, пускай разница и невелика. Но отыграть хотя бы одну позицию в заключительном матче турнира, видимо, уже не являлось приоритетной задачей. Так или иначе, домой наши спортсменки уезжают ни с чем. Поражение от Испании (51:60) не является крупным, но особой борьбы на паркете не наблюдалось. Испанки лидировали с самого начала и до конца встречи, наши всегда были в роли догоняющих.

Два года назад на чемпионате мира U19 наши юниорки не выступали, а вот в 2017-м им удалось вырвать у сборной США победу в финале. Тогда невероятное выступление демонстрировали Раиса Мусина и Мария Вадеева — теперь уже капитан основной женской сборной. Выйти на их уровень однозначно способна Косу, есть неплохие перспективы у Екатерины Кошечкиной, Вероники Логиновой, Кристины Савкович и других девушек. Хотя горький привкус после турнира в Венгрии остался. Медали чемпионата мира были реальностью в этом году, но что-то сломалось в матче с Мали. Очень обидно.