У ЦСКА на балансе висит исполнитель экстра-класса. Решать вопрос нужно срочно

Майк Джеймс никуда не делся и всё ещё должен получить свои $ 5 млн. Из США утешительных новостей для армейцев нет.

До старта нового сезона остаётся чуть больше месяца, и в московском ЦСКА продолжают укомплектовывать состав. Армейцы уже успели мощно усилиться в это межсезонье, но не исключают возможности ещё одного громкого подписания, с которым, впрочем, пока не торопятся. Однако один насущный вопрос по сей день остаётся нерешённым. И этот вопрос – будущее Майка Джеймса, со скандалом покинувшего команду несколько месяцев назад.

В марте, после конфликта с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом Джеймс был отстранён от участия в играх. В апреле он получил от клуба разрешение выступать в НБА и присоединился к «Бруклин Нетс», где провёл 22 матча. При этом контракт между игроком и московским клубом действителен до 2023 года. В «Бруклине» на Джеймса уже не рассчитывают – в начале месяца стало известно, что 30-летнего игрока оставили без квалификационного предложения. В НБА он получил статус неограниченно свободного агента. Сейчас Майк выступает в полупрофессиональной лиге в Портленде, и недавно блеснул в одном из матчей, набрав 63 очка.

Время идёт, и ЦСКА пора срочно решать вопрос с висящим на балансе Джеймсом. Если игрок не вернётся в стан армейцев, клуб будет вынужден выплатить ему неустойку в размере 5 млн долларов. В лучшем случае они смогут договориться о скидке со стороны баскетболиста. Причём на данный момент этот исход выглядит наиболее вероятным. Ещё в мае президент ЦСКА Андрей Ватутин говорил, что возвращение Джеймса практически исключено. «Пока Димитрис Итудис в клубе, Майка у нас быть не может». А контракт с главным тренером был продлён как раз до 2023 года.

В недавнем интервью Ватутин раскрывать подробности ситуации с Джеймсом не стал:

«Сейчас не хотелось бы публично обсуждать эту тему, будут новости — непременно их сообщим».

Утешительных новостей из США для армейцев нет. ЦСКА был бы рад, если бы какой-то клуб лиги подобрал Майка. Тогда можно бы ещё раз «заморозить» ситуацию. Джеймс играет за океаном, а его контракт с ЦСКА тем временем медленно истекает. Но на рынке свободных агентов Майк пока не востребован. Вряд ли ситуация изменится. Джеймсу 30 лет, то есть он уже не молодой и перспективный. По меркам НБА уровень Майка не такой высокий, чтобы бороться за его подписание. Возможно, кто-то найдёт выделит на него «минималку» или хотя бы даст двусторонний контракт (в крайнем случае 10-дневный), но это всё туманные перспективы.

Однако, если конфликт между Джеймсом и Итудисом удалось бы каким-то чудом уладить, возвращение игрока в команду стало бы для ЦСКА неплохим вариантом. Каким бы конфликтным ни был Джеймс, он является исполнителем экстра-класса. С его уходом клуб всё-таки потерял во второй части прошлого сезона.

После подписания Алексея Шведа возвращение американца практически не имеет смысла. Конечно, их связка на задней линии выглядела бы весьма интересно – по крайней мере на бумаге. Швед – лучший бомбардир и ассистент минувшего сезона Евролиги. Он, как и Джеймс, справляется с ролью не только ведущего скорера, но и плеймейкера, абсолютный лидер на площадке. К тому же оба – игроки с характером. Вероятно, вдвоём на площадке им слишком тесно, но посмотреть на этот эксперимент было бы очень интересно. Хотя Алексея в ЦСКА, вроде как, ждёт иная роль. По словам Ватутина, в клубе в нём видят не только большую индивидуальность, но и игрока, который работает на команду. Но получится ли органично вписать в неё Шведа, мы узнаем только в следующем сезоне.

Не стоит забывать, что ЦСКА по-прежнему нужен топовый разыгрывающий. По переходу Кевина Пангоса сдвигов нет. Игрок попал в сферу интересов «Мемфис Гриззлиз», но американский клуб не спешит с его подписанием.

Ватутин заявил, что в ЦСКА следят за ситуацией в НБА и не исключают вероятность ещё одного громкого подписания. Но это приобретение наверняка будет отложено до того момента, когда устаканится ситуация с Джеймсом. Ведь это, в первую очередь, серьёзный финансовый вопрос. И затягивать с его решением в московском клубе вряд ли будут. Так что о том, как сложится дальнейшая судьба проблемного американца, должно стать известно в самое ближайшее время. Это в интересах самих армейцев. Баскетболисты выходят из отпуска 18 августа, так что вопрос с Джеймсом нужно решить как можно скорее.