«Локо» готов к новому сезону. Эррик Макколлум – топовое подписание под Еврокубок

«Локомотив-Кубань» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Эрриком Макколлумом. Краснодарский клуб продолжает доукомплектовывать состав на новый сезон. Макколлум – очень мощный трансфер. Выступавший в прошлом сезона за «Химки» защитник по меркам Еврокубка, безусловно, является исполнителем топ-уровня.

Макколлум проведёт четвёртый подряд сезон в России. До того, как перебраться в «Химки», старший брат звезды клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джея Макколлума два года выступал за казанский УНИКС, где сразу же стал безоговорочным лидером в нападении. В сезоне-2019/2020 он стал третьим по средней результативности в Единой лиге ВТБ и четвёртым – в Еврокубке. До переезда в Россию он успел поиграть в Израиле, Греции, Китае и Турции, где в составе «Галатасарая» в 2016 году стал чемпионом Еврокубка и был признан MVP регулярного сезона, а также вошёл в символическую пятёрку турнира.

Теперь он попробует свои силы в «Локомотиве». В межсезонье команда потеряла двух ведущих игроков задней линии – Уилла Каммингса и Найджела Уильямса-Госса. Первым игроком, подписанным на проблемную позицию, стал Дариус Томпсон – быстрый и атлетичный защитник, который умеет не только завершать атаки, но и отдавать качественные передачи партнёрам. В прошлом сезоне он помог скромному «Бриндизи» сотворить сенсацию в чемпионате Италии – команда стала второй в регулярном чемпионате, опередив именитый «Виртус».

Теперь к нему присоединится Макколлум – сильный скорер, в 48 матчах минувшего сезона в среднем набиравший 12,6 очка. Солидный показатель, учитывая что его партнёром по задней линии был самый результативный игрок Евролиги Алексей Швед. В УНИКСе американец был безоговорочным первым номером, но в «Химках» тягаться со Шведом было бессмысленно. В «Локо» американец имеет хорошие шансы снова стать первой атакующей опцией.

В «Локомотиве», несмотря на серьёзные кадровые перестановки, по-прежнему делают ставку на собственную молодёжь. И 33-летний Макколлум может стать своеобразным наставником для юных игроков. На это рассчитывают и в руководстве клуба.

«С подписанием Макколлума мы значительно улучшаем наш атакующий потенциал. Кроме того, Эррик – авторитетный, опытный игрок, который знает турниры и понимает цену каждого матча. Для меня особенно важно, чтобы он передал свой опыт нашим молодым игрокам и стал для них достойным примером отношения к делу на площадке и за её пределами», — заявил президент «Локомотива» Андрей Ведищев.

С переходом Макколлума, Томпсона, Стэнтона Кидда и Грега Уиттингтона команда выглядит более чем конкурентоспособной по меркам Еврокубка и Единой лиги ВТБ. В этом году на групповом этапе Еврокубка краснодарский клуб ждёт серьёзное испытание – «Партизан» Желько Обрадовича. Белградский клуб серьёзно усилился в межсезонье и рассчитывает на триумфальное возвращение в Евролигу.

При этом только «Локомотив» и, пожалуй, «Ховентуд» могут всерьёз побороться с сербами за первое место в группе. Задача не из простых, но она точно под силу обновлённому ростеру краснодарской команды. Состав на данный момент выглядит очень даже боевым, не стоит исключать новые качественные дополнения. Кажется, «Локомотив» полностью готов к новому сезону, до старта которого остаётся чуть больше месяца.