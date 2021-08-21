Вот это неожиданность! Шрёдер хотел $ 120 млн, но взял в 20 раз меньше

Имя разыгрывающего Денниса Шрёдера было на слуху на протяжении всего межсезонья. Вот только упоминалось оно зачастую исключительно в негативном ключе. Всему виной – его жадность и неоправданное желание заработать как можно больше. Весной Шрёдер отказал «Лос-Анджелес Лейкерс» в продлении контракта на круглую сумму, а спустя несколько месяцев покинул клуб в качестве свободного агента. Но Деннис, к собственному удивлению, в межсезонье оказался далеко не самым востребованным игроком, и теперь вынужден довольствоваться очень скромным соглашением с «Бостоном» на один год.

Ещё в декабре 2020-го «Лейкерс» предлагали Шрёдеру продление контракта на два года и $ 33 млн, но тот отказался. Всё потому, что в феврале этого года у игрока должна была появиться возможность подписать новое соглашение на 4 года и $ 84 млн. Его Шрёдер отклонил. И причина только в том, что он рассчитывал на большую сумму. Сообщалось, что сам Деннис считает себя игроком на $ 100+ млн. Деннис хотел долгосрочное соглашение на 120 млн и гарантию ведущей роли в команде. Однако запросы Шрёдера, как оказалось, никто удовлетворять не собирается, а предложение «Лейкерс» было его абсолютно лучшим вариантом.

Игрок вышел на рынок свободных агентов. В ходе сезона за ним наблюдали «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз», а в межсезонье интерес к Шрёдеру приписывали «Голден Стэйт Уорриорз». Но в итоге немец оказался в «Селтикс», которым после ухода Кембы Уокера было необходимо добрать разыгрывающего. Топовым плеймейкером Денниса, конечно, не назовёшь – раздавать ассисты он может, но зачастую партнёров совершенно не видит. Зато Айме Удока сможет использовать его в качестве третьей атакующей опции после Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, которой не хватало в предыдущем сезоне. Хотя формально Деннис будет сменщиком Маркуса Смарта после выхода со скамейки.

Несмотря на проблемы с броском, свои очки Шрёдер может набирать за счёт того, что он неплох в проходе под кольцо. Однако больше, чем однолетний контракт на $ 5,9 млн (исключение среднего уровня), в «Бостоне» Деннису предложить не смогли (и не захотели). И он, в надежде попытать удачу в качестве свободного агента через год, согласился. Причём для «Селтикс» эта сделка более чем выгодная. Шрёдер отказался от крупного долгосрочного продления, а у других клубов попросту не оставалось места в платёжке, чтобы гарантировать ему более внушительную сумму. У немца не было другого выбора, кроме как согласиться на мид-левел. Это была большая неожиданность. Согласно недавнему опросу ESPN, переход Шрёдера в «Селтикс» за 5,9 млн долларов в год – самый сенсационный трансфер межсезонья НБА. Шрёдер хотел получить гарантированный контракт на 120 млн, а в итоге взял в 20 раз меньше. И не факт, что через год его ждёт лучшая судьба. Действительно, есть чему удивиться.

На протяжении следующего сезона Шрёдер будет пытаться наиграть на крупный контракт. И своё игровое время в «Бостоне» он наверняка получит. Но удастся ли ему претендовать на желанные 25 млн в следующее межсезонье? Вряд ли. Непонятно, почему Шрёдер вообще был так уверен, что в прошлом году наиграл на 100-миллионное соглашение. В регулярке, конечно, всё было неплохо – в среднем он набирал 15,4 очка, 5,8 передачи и 3,5 подбора (17,3 очка и 7,1 ассиста в отсутствие Леброна и Дэвиса). А вот в плей-офф Деннис провалился. В шести матчах – 30,8% реализованных трёхочковых, всего 17 передач, зато 10 потерь. Ни одного набранного очка в пятой встрече (за 26 минут) при 0 из 9 бросков с игры. В «Лейкерс» такой игрой были разочарованы, что неудивительно. Клубу в каком-то смысле даже повезло, что весной Шрёдер отказался от продления. 21 млн в год – это откровенная переплата.

Теперь Шрёдеру придётся всеми силами доказывать, что он заслуживает хотя бы 70% от этой суммы. И мысли о финансовой составляющей наверняка будут давить на него в психологическом плане. Как сказал бывший игрок НБА Гилберт Аренас, «если у него не будет 84 миллионов к 2025 году, это съест его изнутри». А ведь деньги действительно играют огромную роль для Шрёдера, и летом ему представится ещё одна возможность это доказать.

Разыгрывающий пропустил Олимпиаду в Токио, так как запрашиваемая им сумма страховки для поездки в сборную оказалась неподъёмной для немецкой федерации. Оплачивать страховку самостоятельно Деннис, заработавший в этом году $ 15,5 млн, конечно же, не захотел.

Остаётся только надеяться, что из сложившейся ситуации Шрёдер вынесет хоть какой-то урок и в следующее межсезонье снизит свои финансовые запросы. В этом году его настигла карма – за свою жадность он уже поплатился во всех смыслах. И рассчитывать на $ 100 млн ему уже вряд ли придётся. Только если Деннис, замотивированный восемью нулями, не начнёт творить на площадке что-то невероятное. Верится с трудом. В «Бостоне» он вряд ли задержится надолго, поэтому понаблюдать за новой попыткой заработать побольше мы сможем уже следующим летом.