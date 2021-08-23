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Династия «Голден Стэйт» распалась – Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин назвали причины

Великая династия «Голден Стэйт» распалась не просто так. Виновные названы спустя два года
Арина Ершова
Династия «Голден Стэйт» распалась
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Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин решили переложить ответственность на других, хотя им самым тоже есть за что постыдиться.

В межсезонье-2019 распалась великая династия «Голден Стэйт Уорриорз», выигравшая три титула (2015, 2017, 2018) и доминировавшая в НБА во второй половине прошлого десятилетия. Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин в 2016 году помогли «Уорриорз» выиграть рекордные 73 матча в регулярном чемпионате и превзойти «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. Однако в финале плей-офф их остановил «Кливленд Кавальерс» во главе с Леброном Джеймсом. Сразу после этого был подписан Кевин Дюрант, что сделало «Голден Стэйт» фактически непобедимыми.

Команда Стива Керра легко взяла титулы в следующих двух сезонах и сделала бы это и в третьем, если бы не травмы Томпсона и Дюранта. «Торонто Рэпторс» вряд ли могли бы на что-то рассчитывать против здоровых Клэя и Кевина, несмотря на мощную игру Кавая Леонарда. Династия распалась в межсезонье-2019, хотя могла существовать и дальше, несмотря на локальную неудачу в сезоне-2018/2019. Причины и виновные случившегося были названы спустя два года во время недавнего интервью двух звёздных экс-одноклубников по «Уорриорз».

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Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин решили вспомнить былое на совместном интервью. Игроки обсудили перепалку, произошедшую между ними в далёком 2018 году. Ту самую, которая стала движущей силой распада династии. В итоге ситуация вышла за рамки безобидного дружеского диалога перед камерой. Дюрант и Грин прямым текстом обвинили в собственном конфликте руководство «Голден Стэйт», что стало предметом активных обсуждений после публикации ролика.

Перепалка между Грином и Дюрантом случилась в ноябре 2018 года. Проходной, ничего не значащий матч регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс», 6 секунд до конца четвёртой четверти, ничейный счёт. Грин делает подбор в защите, после чего Дюрант просит отдать ему пас. Дрэймонд эту просьбу игнорирует, самостоятельно начинает атаку, но в итоге теряет мяч. «Голден Стэйт» проигрывает встречу в овертайме.

Обделённый передачей Кей Ди отмалчиваться не стал. Он высказал Грину все свои претензии, а в ответ услышал лишь оскорбления и другие нелицеприятные вещи. «Ты нам не нужен. Мы побеждали и без тебя. Уходи». Хотя Дюрант, судя по всему, уже понимал, что к этому всё и идёт. Площадку он покидал со словами «вот почему я ухожу».

Выяснение отношений между игроками продолжилось и в раздевалке. После матча Грин лично встретился с главным тренером команды Стивом Керром и президентом клуба Бобом Майерсом. Дрэймонду было настоятельно рекомендовано извиниться, но делать это он категорически отказался и в итоге был отстранён на один матч.

И вот Грину, выступившему в роли интервьюера, спустя почти три года представилась возможность задать бывшему одноклубнику насущный вопрос. За это время конфликт улетучился. Недавно Дрэймонд и Кевин вместе выиграли золото Олимпиады в составе сборной США, отношения между ними сейчас вполне дружеские. Грин напрямую спросил Дюранта о том, повлияла ли та перепалка на его решение покинуть стан «Уорриорз».

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«Дело было не в нашем конфликте, а в том, что Стив Керр и все остальные вели себя так, будто ничего не произошло. Боб Майерс потом пытался как-то наказать тебя и думал, что сможет всё замять. Я чувствовал, что это важная ситуация для нас как для коллектива. Это был первый раз, когда мы проходили через что-то подобное. Мы должны были разобраться с этим дерьмом.

Я помню, как смотрел «Последний танец». И когда Скотти Пиппен не вышел на игру, вся команда в раздевалке сказала: «Скотти, это хреново, что ты так поступил». И нам было нужно что-то подобное. Нужно было всё друг другу выложить и сказать: «Йоу, Дрэй, Кей, хреново, что нам пришлось через такое пройти. Но давайте просто закончим с этим». Мы этого не сделали, ходили вокруг да около. Мне просто не понравилось, как всё получилось, какое к этому было отношение. И я бы предпочёл, чтобы мы были теми, за кого себя выдаём. Семья на первом месте, и главное – это взаимопонимание. Мы этого не показали. Вот что меня взбесило», — сказал Дюрант.

Грин же вспомнил свою беседу с руководством команды.

«Когда мы вернулись из Лос-Анджелеса, меня отвели в комнату, где мы сидели почти два часа. Они говорили: «Тебе нужно извиниться». И я ответил: «Я поговорю с Кевином, но вы не будете указывать мне, что ему сказать». Они продолжали нести всякую чушь и в конце концов решили, что попробуют достучаться до меня ещё раз, но уже утром. И вот мы встретились на следующее утро, и они сказали: «Ты подумал, теперь ты готов извиниться?». Я сразу ответил: «Вы сейчас всё испортите. Только я и Кей можем всё исправить. Вы ничего не можете сделать, но собираетесь всё запороть». И, по моему мнению, они всё испортили», — высказался Дрэймонд.

С последней фразой Грина Дюрант согласился. Именно так вся вина за произошедшее была без зазрений совести переложена на руководство команды. Хотя Кевин вроде как хотел решить ситуацию коллективно, а Грин просил руководство не вмешиваться, оба в результате остались недовольны. И крайними всё равно считают Керра и Майерса. Пускай в сложившейся ситуации, которая подпортила и без того не самый стабильный микроклимат в раздевалке, объективно и не виноват никто, кроме них самих.

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Спустя почти три года подобные высказывания звучат весьма странно. Ведь сам Грин в 2019 году открыто признавал свою неправоту:

«Как только я смог преодолеть своё упрямство и принять тот факт, что был неправ, то смог двигаться дальше. Я потерял доверие Дюранта», — сказал Грин.

Что касается Кевина, то у него тоже была совершенно другая позиция по поводу произошедшего. Уже будучи игроком «Бруклина», Дюрант признался, что тот конфликт всё-таки сыграл свою роль, когда он принял решение покинуть «Голден Стэйт». И об обвинениях в сторону руководства речи и не шло. Проблема, по его словам, была именно в Грине.

«Дрэймонд знал, что перегнул палку. Это определённо стало одним из факторов. Не буду лгать. Когда товарищ по команде так с тобой разговаривает, ты задумываешься об этом», — заявил Дюрант.

Теперь же между игроками вновь тёплые дружеские отношения. И, видимо, чтобы не ворошить прошлое, они решили назначить виновными руководителей «Уорриорз». Известный телеведущий Стивен Эй Смит попытался притянуть к конфликту Стефена Карри, хотя лидером, решающим проблемы в раздевалке «Голден Стэйт», он никогда и не был.

«При всем уважении, а где во всём этом Стефен Карри, убийца с лицом ребенка, величайший снайпер из всех, сотворëнных богом, абсолютная суперзвезда команды, лицо организации? Где он во всём этом? Как мне кажется, очень сильно бросается в глаза, что Дюрэнт и Грин ни разу не упомянули его имя, ни одного раза», – сказал Смит.

Чемпион НБА 2008 года Кендрик Перкинс призвал к ответственности самих Дюранта и Грина.

«В целом мне понравилось интервью. Но есть один момент. Я и сам поиграл со многими игроками уровня Зала славы, побывал во многих раздевалках. Между игроками возникают конфликты и драки. Вы обсуждаете это и идете дальше, это часть процесса. Мне не понравилось в интервью то, что Дюрант и Грин сняли с себя ответственность. Будто сама перепалка случилась не между ними, а теми двумя.

Стив Керр получал в глаз от Джордана, а затем Майкл пасовал ему под победный бросок в финале – всё в одном и том же сезоне (эти события случились в разных сезонах. – Прим. «Чемпионата»). Если Кей Ди и Дрэймонд ожидали, что Керр или Боб Майерс разберутся с их противоречиями и сохранят коллектив, они ошибаются! Надо нести ответственность!» – заявил Перкинс.

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Что помешало Дюранту и Грину сразу уладить ситуацию самостоятельно – непонятно. Как непонятно и то, в чём заключаются теперешние претензии к руководству. Пару лет назад Кевин говорил, что все вокруг пытались подтолкнуть их к примирению. Сейчас он утверждает, что все вели себя так, будто ничего не произошло. Чего в той ситуации хотел Грин – вообще загадка. Неужели он не стал извиняться перед Дюрантом только потому, что на этом настаивали Керр и Майерс? Ведь впоследствии он всё-таки признал, что был неправ. Теперь высказывания обоих выглядят лишёнными всяческой логики.

Да и зачем вообще было поднимать эту тему спустя столько времени – ещё один вопрос. Вместе Дюрант и Грин больше не играют, находятся друг с другом в хороших отношениях. Но упустить шанс сделать выпад в сторону руководства, видимо, всё-таки не смогли. Дюранту по большому счёту всё равно. Он выступает в новой суперкоманде «Бруклин Нетс» с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом. А вот Грину придётся вернуться в расположение «Уорриорз». Интересно, как он будет смотреть в глаза Керру и Майерсу, которые всё ещё работают в организации.

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