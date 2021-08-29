«Здесь мой второй дом». Алан Уильямс — американец, который стал своим в России

Центровой Алан Уильямс провёл в «Локомотиве-Кубань» два года. К сожалению, почти весь прошлый сезон пришлось пропустить из-за травмы колена. «Локо» выступает в Еврокубке и не имеет постоянной лицензии Евролиги. Это означает, что изменения легионерского состава приходится проводить на ежегодной основе.

Уильямс — исключение из правил. Алан будет играть за «Локо» третий сезон подряд. Краснодарский клуб решил продлить сотрудничество с американцем, несмотря на серьёзную травму. Всё потому, что Уильямс — образцовый пример легионера, который стал по-настоящему своим в России.

4-5 лет назад Уильямс вряд ли представлял, что в обозримом будущем будет выступать в Европе. Он вполне неплохо играл в клубе НБА «Финикс Санз», конкурируя за минуты с пятым номером драфта-2013 украинцем Алексеем Ленем. Ведущим «большим» в ротации «Санз» не являлся, но свои 15 минут получал.

25 сентября 2017 года произошёл переломный момент в заокеанской карьере Уильямса. Центровой выбыл из строя из-за проблем с мениском на правом колене. Рыночная ценность Алана в НБА рухнула. Он смог получить двусторонний контракт в «Бруклин Нетс», но шанса проявить себя не получил (в сумме сыграл 25 минут в пяти матчах). В лучшей лиге мира в услугах Уильямса больше никто заинтересован не был. Пришлось покинуть США. Алан подписал контракт с китайским клубом «Шаньси», пробыл там пару месяцев и перешёл в «Локо». Уильямс сразу же очень лестно отозвался о краснодарских болельщиках и побежал начинать изучение русского языка. Это не были пустые слова.

«Очень рад присоединиться к «Локо» и хочу как можно скорее приступить к работе. Слышал, что здесь просто невероятные фанаты, одни из лучших в мире! С нетерпением жду шанса сыграть перед ними. Для начала надо выучить, как на русском сказать спасибо. Когда я тут немного заблудился, все старались мне помочь. Выбрал «Локо», потому что клуб мне подходит. Он был успешен в прошлом. Хочу помочь ему одержать новые победы», — сказал Уильямс.

В «Локо» Уильямс с ходу прибрал к рукам лидерские функции, начал попадать в символические пятёрки Единой лиги ВТБ, был признан MVP января в этом турнире в сезоне-2019/2020. В Еврокубке выступление у команды не задалось. Назначение Луки Банки на пост главного тренера не сработало, сменивший его Евгений Пашутин не успел исправить ситуацию — и команда неожиданно вылетела на стадии первого группового этапа. Реабилитироваться в Единой лиге не удалось из-за пандемии коронавируса, которая прервала сезон уже в середине марта.

Средние показатели Уильямса в матчах Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 составили 11,2 очка, 10,1 подбора и 1,1 блок-шота за матч. Впечатляющий средний дабл-дабл за чемпионат, доминирование под кольцом, звание лучшего игрока сезона по версии фанатов «Локомотива-Кубань». Алан наверняка имел предложения от более сильных клубов, но решил остаться в «Локо», Слишком уже привязался к команде, болельщикам и городу. Евгений Пашутин весьма ёмко объяснил, почему Алан так ценен.

«Алан хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне. На площадке отрабатывает на 110%. В игре он настоящий боец, надёжен в защите и эффективен в нападении. Всегда тренируется на максимуме и других мотивирует своим примером. Неиссякаемый оптимизм и открытость в общении как на площадке, так и в раздевалке — важные качества коммуникатора, который нужен любой команде. И ему этих качеств не занимать. Уильямс — фундаментообразующий игрок нашей команды. Мы рады продолжить совместную работу», — сказал Пашутин.

Вице-президент «Локо» Гинас Руткаускас отметил потрясающую трудовую этику и человеческие качества Уильямса, который изучает русский не только на уровне ругательств.

«Я, если честно, на статистику игроков смотрю не так внимательно, как на человеческие качества: работоспособность, профессионализм и отношение к партнёрам и клубу. За 30 лет в баскетболе я видел много американских легионеров, приезжающих в Европу исключительно заработать, а на всё остальное им было наплевать. Уильямс не такой. Он сконцентрирован на результате и даже начал учить русский язык. Причём не матерные слова, чтобы шутить над партнёрами, а цифры и какие-то выражения, которые помогут ему в игре и быту. К тому же он боец, у него есть нюх на подборы, он всегда в хорошем настроении. У парня нет проблем с мотивацией. Я рад за него и могу сказать, что это было удачное подписание», — цитируют Руткаускаса «Известия».

Сезон-2020/2021 Уильямс начал сверхмощно. По итогам октября Алан с большим отрывом лидировал в Единой лиге ВТБ в таких ключевых статистических показателях, как набранные очки (24,5), подборы (13,3) и эффективность (31,3 балла). За первые 6 туров Еврокубка Алан дважды признавался MVP недели. Центрового было просто невозможно сдержать.

Алан закономерно был признан MVP ноября в Единой лиге, но этот месяц счастливым для него не назовёшь. В матче с «Енисеем» (106:79) Уильямс получил разрыв связок колена и покинул площадку за 6 минут до конца встречи, успев набрать 24 очка, 13 подборов и 4 перехвата. По изначальным прогнозам, Уильямс должен был пропустить примерно полгода, но срок восстановления растянулся примерно на 12 месяцев. Вероятно, центровой снова появится на площадке в форме «Локо» уже в октябре 2021 года.

Большинство клубов на месте «Локо» расстались бы с получившим серьёзную травму легионером, но случай Уильямса не является рядовым. Американец мог сидеть дома в США, спокойно получать деньги по контракту и не обращать внимания на команду. Однако Алан значительную часть времени проводил в Краснодаре, регулярно поддерживал партнёров в качестве зрителя, проводил акции для болельщиков. В общем, принимал полноценное участие в жизнедеятельности клуба.

Видео доступно в «инстаграме» «Локомотива-Кубань».

По итогам сезона «Локо» дошёл до четвертьфинала Еврокубка и полуфинала Единой лиги ВТБ. Конечно, результат мог быть и лучше, если бы не травма Уильямса. К сожалению, судьба часто преподносит жестокие повороты. Алан надолго угодил в лазарет, но ментально не сник. Все мысли американца уже нацелены на сезон-2021/2022.

Видео доступно в «твиттере» «Локомотива-Кубань».

«Очень рад вернуться в Краснодар после трёх сезонов, проведённых в «Локо». Здесь мой второй дом. Рад, что скоро всех увижу, встречусь с парнями и увижу болельщиков на трибуне. Поездка была долгой. Рейс из Москвы немного задержали, из Лос-Анджелеса летел 12 часов. Но теперь я здесь и хочу поскорее приступить к работе. Давай-давай! Очень хочу вас увидеть. Локосемья, вы очень крутые. Я получал большую поддержку этим летом, спасибо», — заявил Уильямс по приезде в Краснодар в начале августа.

Травма не позволит Уильямсу сыграть в Суперкубке Единой лиги ВТБ и первом матче регулярного чемпионата с УНИКСом. Вернётся Алан уже в октябре. Тогда любители баскетбола смогут снова насладиться эффектными действиями американского центрового на паркете.