Почти $ 2 млн в год и шикарная возможность для роста. Михайлюк классно устроился в Канаде

24-летний Святослав Михайлюк останется в НБА и избежит переезда в Европу. Прошёл почти месяц после открытия рынка свободных агентов, а Михайлюк оставался без клуба. Казалось, что украинскому баскетболисту не найдётся места в лучшей лиге мира на следующий сезон. Однако эти выводы оказались поспешными. На днях стало известно, что в предстоящем сезоне игрок будет выступать в «Торонто Рэпторс». И это шикарная возможность для Михайлюка.

Первую половину минувшего сезона Михайлюк провёл в «Детройте», однако в марте оказался в «Оклахоме» в результате обмена. За «Тандер» он провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 10,3 очка, 3 подбора и 1,8 передачи за 23 минуты игрового времени. В начале августа он получил от клуба квалификационное предложение, но через несколько дней оно было отозвано. Михайлюк стал неограниченно свободным агентом.

Летом интерес к игроку проявляли несколько клубов. В частности, ходили слухи о его возможном возвращении в «Лейкерс» (выбрали Михайлюка под 47-м пиком драфта-2018) или «Пистонс», велись переговоры с «Кливленд Кавальерс» и «Вашингтон Уизардс». Михайлюк выбрал «Торонто». Его соглашение с «Рэпторс» рассчитано на два года, на второй сезон распространяется опция игрока. За первый год украинец заработает $ 1,7 млн, а за второй (если возьмёт опцию) — $ 1,9 млн.

В «Торонто» Михайлюк вполне сможет рассчитывать на игровое время. В команде нет сильных атакующих защитников. Обладателя частично гарантированного контракта Ишмаила Уэйнрайта и выбранного во втором раунде драфта Дэвида Джонсона серьёзными конкурентами для Святослава не назовёшь. Михайлюк будет сменщиком Гари Трента, который наверняка станет основным игроком на позиции второго номера. Ещё один защитник Фред Ванвлит будет исполнять роль разыгрывающего после ухода Кайла Лоури.

Возможно, Михайлюку по ходу сезона даже удастся отнять роль первой опции у Трента. Всё в руках Святослава. Бросать трёхочковые с точностью 40+% Свят умеет, правда, прошлый сезон стал исключением. Защитник реализовал всего 33,4% трёхочковых. Михайлюк всё равно считается сильным шутером. Нужно сделать скидку на то, что «Оклахома» и «Детройт» — «сливные» команды, так что о деградации снайперских навыков Святослава речь не идёт.

За три года в НБА Михайлюк так и не сумел раскрыться в полной мере. В «Торонто» у 24-летнего защитника будет ещё одна такая возможность. В команде он может получить неплохую роль и задержаться как минимум на два сезона, если следующим летом активирует опцию игрока. И если Михайлюк успешно справится с позицией второго атакующего защитника в «Торонто», то уже следующим летом сможет претендовать на более крупный контракт.

Михайлюк остался в НБА, и это главное. Сообщения Encestando о готовности перебраться в Евролигу оказались поспешными. Ожидания от Святослава в любом случае должны быть приземлёнными. Пики второго раунда драфта в большинстве своём долго в НБА не задерживаются. Некоторые даже никогда не выходят на площадку в форме клуба НБА. Не говоря уже об участии в Матче восходящих звёзд лиги — достижение, которое покорилось Михайлюку в сезоне-2019/2020.

«Торонто» не похож на предыдущие клубы Михайлюка, «Оклахому» и «Детройт». «Рэпторс» не относятся к числу «сливных» клубов. Главный тренер Ник Нёрс будет требовать от Михайлюка максимальной отдачи на обеих сторонах площадки. Святослав способен оправдать ожидания. Как минимум в нападении. В Канаде он получил минимальную зарплату, но для молодого парня даже почти $ 2 млн – неплохие деньги.

Есть опция игрока на второй год соглашения, что гарантирует долгосрочное пребывание в лиге. Нет высокой конкуренции на позиции. Будет очень интересно понаблюдать за Святославом в следующем сезоне. Может быть, он ярко выстрелит и опцию даже не придётся активировать, поскольку клубы лиги выразят готовность предложить ему гораздо больше «минималки» при выходе на рынок.