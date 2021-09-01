Майкл Джордан получает миллионы за переход Месси в «ПСЖ». И по-царски отдыхает в Европе

6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан – долларовый миллиардер. Состояние Его Воздушества оценивается в сумму $ 1,6 млрд. Это примерно на полмиллиарда меньше, чем в 2020 году. Последствия пандемии коронавируса дали о себе знать. Сейчас дела Джордана постепенно налаживаются. В следующем году определённо стоит ждать роста капитала легенды «Чикаго Буллз».

Источники дохода у Джордана самые разные, в том числе связанные с другими видами спорта. Переход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» можно смело называть одним из главных спортивных событий этого лета. Трансфер принёс парижскому клубу не только миллионы новых поклонников по всему миру, но и круглую сумму денег. Только на продаже футболок с фамилией аргентинца парижане планируют заработать сотни миллионов долларов. Но в стороне не останется и прославленный Майкл Джордан – легендарный баскетболист получает процент с каждой продажи.

Игровая форма «ПСЖ» производится компанией Nike, однако на ней красуется логотип именного бренда Майкла Джордана – Air Jordan. Jumpman впервые появился на форме парижской команды ещё в 2018 году. Сначала эмблема размещалась только на гостевом и третьем комплектах формы, а начиная с этого сезона появилась и на домашнем. По данным французской прессы, Джордан лично получает 5% с продажи каждой футболки «ПСЖ», выпущенной под эгидой его именной марки.

По состоянию на 28 августа, легендарный Джордан, которому полагается 5% от продажи футболок Месси, уже получил $ 7,5 млн. Сумма неофициальная и, возможно, не самая точная, но факт остаётся фактом – Джордан получает миллионы на трансфере Месси. И продолжит это делать. Лео на днях дебютировал за «ПСЖ» в чемпионате Франции, после этого наблюдался резкий всплеск продаж формы с его фамилией.

Майкл зарабатывал $ 4 млн или менее в 13 из 15 сыгранных сезонов в НБА. Только в последние два года в «Чикаго Буллз» он получал более $ 30 млн. Сумма, которую заработает на трансфере Месси как лично Джордан, так и его бренд, будет только расти. По слухам, до конца сезона-2021/2022 «ПСЖ» планирует продать 2,5 млн футболок с фамилией Месси. Стоимость одной джерси от официального производителя составляет $ 188, так что десятки миллионов долларов должны поступить на счета Его Воздушества только за счёт трансфера Месси. Майкл остаётся самым богатым завершившим карьеру спортсменом в мире. При том, что по сравнению с прошлым годом его состояние, как упоминалось выше, сократилось примерно на четверть – с $ 2,1 млрд до $ 1,6 млрд.

По данным Forbes, бóльшую часть этой суммы Джордан заработал именно благодаря инвестициям и сделке с Nike. Всего от партнёров он получил $ 1,8 млрд (до вычета налогов), а за всю игровую карьеру – скромные $ 93 млн. Сейчас Джордан, помимо прочего, является владельцем контрольного пакета акций «Шарлотт Хорнетс». В 2010 году он заплатил за него $ 175 млн, и это вложение оказалось невероятно выгодным – на данный момент команда оценивается примерно в $ 1,5 млрд.

При этом Майкл знает толк в роскошной жизни. Недавно он вместе с семьёй и друзьями был замечен в хорватском Сплите. Владелец «Хорнетс» проводит отпуск на яхте, аренда которой обходится без малого в $ 1,2 млн в неделю. Тогда в порту собралась целая толпа людей, желающих хоть одним глазком взглянуть на легендарного игрока. Майкл выбрал для отдыха Европу, чтобы отвлечься от американской суеты. Может себе позволить что угодно, но высокомерности за легендой замечено не было.

На днях Джордан посетил Дубровник. Майкл продемонстрировал нетипичное для звезды поведение. Джордан прогуливался по городу, не скрываясь от публики, которая имела возможность его фотографировать, а затем отправился в популярный ресторан, где также сфотографировался с сотрудниками заведения.

Джордана уже давно можно считать не только величайшим баскетболистом в истории, но и успешным бизнесменом. Он постепенно расширяет своё влияние и зарабатывает на совсем далёких от баскетбола вещах. Даже самый громкий футбольный трансфер минувшего лета приносит прибыль именитому экс-баскетболисту. Почти 20 лет прошло с момента завершения игровой карьеры Джордана, а он с каждым годом становится только богаче и влиятельнее. Одним словом – легенда.