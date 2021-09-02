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Рэджон Рондо перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» — самую возрастную команду НБА

«Никогда не видел такого состава». Новый трансфер «Лейкерс» сформировал уникальную команду
Арина Ершова
Рэджон Рондо перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс»
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После подписания Рэджона Рондо в «Лос-Анджелесе» собралась половина игроков НБА в возрасте 35+ лет.

35-летний разыгрывающий Рэджон Рондо возвращается в «Лос-Анджелес Лейкерс». Состав команды пополнился ещё одним ветераном, зато каким – двукратный чемпион НБА, четырёхкратный участник Матча всех звёзд, дважды попадавший в «олл-дефенсив». Этим летом Рондо согласился на трёхкратное понижение зарплаты (хотя вряд ли мог особо перебирать варианты), чтобы помочь бывшему клубу побороться за очередной титул.

Минувший сезон Рондо начинал в «Атланте Хоукс», а доигрывал в «Лос-Анджелес Клипперс». Увы, травмы помешали именитому ветерану получить достаточно игрового времени и в том, и в другом коллективе. Он вышел на площадку всего в 45 матчах, в которых в среднем набирал 5,4 очка, 4,4 передачи и 2,4 подбора за 17 минут. Зато Рэджон показал лучший процент реализации трёхочковых в карьере – 40,4%.

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«Клипперс», в обмен на Рондо отдавшие Лу Уильямса, рассчитывали на помощь ветерана в плей-офф. Однако Рэджон отыграл неубедительно и уже в полуфинале конференции отправился в глубокий запас. В итоге летом он был включён в сделку по переходу Эрика Бледсоу из «Мемфиса». Но уже через две недели 35-летний разыгрывающий договорился с «Гриззлис» о выкупе контракта. Соглашение было рассчитано до 2022 года, и по нему Рондо мог бы заработать $ 7,5 млн. В «Лейкерс» Рэджон получит почти в три раза меньше – однолетнее соглашение предполагает выплату $ 2,6 млн. Хотя по деньгам за сезон не потеряет – «Мемфис» выплатит ему $ 4,9 млн за выкуп.

В «Лейкерс» Рондо выступал с 2018 по 2020 год. В чемпионском сезоне-2019/2020 он внёс свой вклад в победу, выдав потрясающую концовку сезона. Регулярку Рондо отыграл посредственно, а вот в плей-офф выдал исторический заход. Тогда Рондо занял роль второго плеймейкера, которого «Лейкерс» так не хватало на протяжении всего сезона. Он стал первым в истории игроком со скамейки запасных, которому удалось набрать 105 ассистов за один постсезон. Помимо прочего, его регулярное присутствие на площадке помогло совсем по-другому раскрыть Энтони Дэвиса, который, кстати, не выиграл ни одной серии плей-офф без Рондо.

В том плей-офф Рондо наиграл себе на 15-миллионный контракт. Летом разыгрывающий отказался от опции игрока и стал свободным агентом. В «Лейкерс» заранее понимали, что удержать Рондо им не удастся. Команде не хватало бюджета, чтобы перебить потенциальные предложения на рынке свободных агентов. Так Рондо оказался в «Атланте». Теперь же он возвращается в хорошо знакомый коллектив, где будет приносить больше пользы в раздевалке, нежели на площадке.

В нынешнем «Лейкерс» Рондо станет третьей опцией на позиции плеймейкера после Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука. Сам Рэджон понимает, что вряд ли будет получать достаточно игровых минут, однако серьёзно настроен стать «ключевым игроком в раздевалке». В «Лейкерс» эта роль освободилась после отъезда Джареда Дадли, и Рондо идеально в неё вписывается. Он лучше других знает Дэвиса и сможет подсказать Уэстбруку, как сыграться со звёздным бигменом. Для молодых Кендрика Нанна и Тайлера Хортона-Такера Рэджон станет отличным наставником.

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Уэстбрук остаётся единственным игроком «Лейкерс», у которого с Рондо могут сложиться напряжённые отношения. В сентябре прошлого года, во время пятого матча серии полуфинала конференции между Уэстбруком и братом Рондо Уильямом произошёл конфликт. Уильям начал оскорблять защитника, на что тот в грубой форме ответил во время исполнения штрафных бросков. Всё закончилось тем, что сотрудник безопасности вывел старшего Рондо из зала. На пресс-конференции Рэджон вступился за брата.

«Он не говорил ничего безумного, не повышал голоса и не материл Расса. Просто назвал его «мусором». Иногда игроки манипулируют игрой и судьями так, будто подвергаются нападению. Я тоже делал так раньше», — сказал разыгрывающий.

Сейчас Рондо утверждает, что конфликт с Уэстбруком исчерпан: «Я готов оставить всё в прошлом во благо команды».

Как бы то ни было, Рондо – это отличное подписание для «Лейкерс». Несмотря на свой возраст и травматизм, он ещё способен принести пользу команде, даже если его переход повлияет исключительно на микроклимат в коллективе. Да и в свои 35 он не является самым возрастным игроком в нынешнем ЛАЛ, по поводу чего иронизирует.

«Меня больше всего радует, что я теперь не самый старый в команде. Сейчас я, наверное, в пятёрке самых молодых игроков «Лейкерс». Это серьёзные изменения для меня по сравнению с тем, что было два месяца назад. Я был самым старшим парнем в команде. А теперь вроде как вхожу в число относительно молодых баскетболистов клуба», — заявил разыгрывающий.

Хотя от ситуации с возрастом не уйдёшь. У «Лейкерс» собралась уникальная по историческим меркам команда. 6 из 12 игроков НБА в возрасте 35+ лет выступают в «Лос-Анджелесе».

Юдонис Хаслем («Майами Хит») — 41 год
Андре Игуодала («Голден Стэйт Уорриорз») — 37 лет
Кармело Энтони («Лос-Анджелес Лейкерс») — 37 лет
Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 36 лет
Марк Газоль («Лос-Анджелес Лейкерс») — 36 лет
Пол Миллсэп (свободный агент) — 36 лет
Пи Джей Такер («Майами Хит») — 36 лет
Крис Пол («Финикс Санз») — 36 лет
Тадж Гибсон («Нью-Йорк Никс») — 36 лет
Тревор Ариза («Лос-Анджелес Лейкерс») — 36 лет
Дуайт Ховард («Лос-Анджелес Лейкерс») — 35 лет
Рэджон Рондо («Лос-Анджелес Лейкерс») — 35 лет
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Один из функционеров Восточной конференции не стесняется называть «Лейкерс» «домом престарелых», У команды остаëтся два места в заявке, которые тоже могут занять опытные игроки. Один из них – 33-летний центровой Деандре Джордан.

«Я надеюсь, что «Бруклин Нетс» выкупит контракт Деандре Джордана, чтобы он мог присоединиться к «Лос-Анджелесу». Собрали дом престарелых. Можно так и называть их – дом престарелых Лос-Анджелеса. Никогда не видел такого состава», — заявил функционер.

Опыт часто является помехой для баскетболистов, но не всегда. Рэджон Рондо — опытный плеймейкер с высоким игровым IQ, который отлично умеет организовывать атаку, раздавать передачи, подбирать и бросать трёхочковые. Для резервной опции на позиции разыгрывавшего этого вполне достаточно, особенно за символические $ 2,6 млн. «Лейкерс» серьёзно настроены побороться за чемпионство в следующем году. С приходом Рондо в составе «Лейкерс» теперь сразу шесть баскетболистов, принимавших участие в Матче звезд 2012 года – Рондо, Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Кармело Энтони, Дуайт Ховард и Марк Газоль. Посмотрим, как со своей задачей справится столь звёздный, но возрастной состав.

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