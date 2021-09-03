«Их трансферы нужно расследовать!» «Бруклин» «обокрал» рынок НБА в межсезонье

«Бруклин», кажется, хочет посоревноваться с «Лейкерс» не только за чемпионство, но и за звание самой возрастной команды в лиге. На днях «Нетс» договорились о контракте с 36-летним Полом Миллсэпом, а в ближайшее время состав может пополнить его ровесник Ламаркус Олдридж. С приходом ветеранов в команде будет сразу шесть игроков, участвовавших в Матче всех звёзд 2014 года. И, несмотря на возраст, коллектив собирается боевой. Тем более что погоду в «Нетс» будут задавать не такие уж «старые» суперзвёзды Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг. Берегитесь, «Лейкерс».

Официально о переходе Миллсэпа объявлено не было, но, по данным инсайдеров, договорённость с игроком уже достигнута. На ветерана также претендовали «Голден Стэйт», «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Клипперс», однако 36-летний форвард сделал выбор в пользу «Бруклина». Сумма контракта – ветеранский минимум $ 2,6 млн. По слухам, Миллсэп не собирался играть за «минималку» и рассчитывал получить как минимум $ 5,9 млн, но возможность побороться за титул чемпиона НБА в составе «суперкоманды» перевесила и заставила пойти на финансовые уступки.

Миллсэп усилит ротацию «Нетс» в передней линии после ухода Джеффа Грина, который в это межсезонье присоединился к «Денвер Наггетс». По сути, между «Бруклином» и «Денвером» произошёл размен тяжёлыми форвардами. В прошлом сезоне Пол в составе «Наггетс» провёл 56 матчей, в которых набирал 9 очков, 4,7 подбора и 1,8 передачи за 20,8 минуты. Он показал худшую результативность с сезона-2007/2008 и худшую статистику по подборам в карьере. Но в минувшем сезоне Миллсэп редко получал больше 20-25 минут игрового времени, и для игрока ротации это вполне неплохие цифры. Защитный вклад игрока в этих показателях не отображён. Кроме Блэйка Гриффина и молодого Николаса Клэкстона на позиции четвёртого номера надёжных исполнителей у «Нетс» не было. Опытный Миллсэп сделает фронткорт «Бруклина» сильнее и стабильнее.

«Нетс», измождённые чередой травм в минувшем плей-офф, явно намерены сразу устранить все возможные проблемы с отсутствием глубины состава. Но команде по-прежнему не хватает качественного центрового (Деандре Джордана таковым считать перестали, несмотря на дружбу с Дюрантом и Ирвингом). И на этой позиции сможет исполнять 36-летний Ламаркус Олдридж, главным претендентом на которого называют именно «Бруклин».

В минувшем сезоне Олдридж уже успел поиграть за «Нетс». В конце марта он договорился о выкупе контракта с «Сан-Антонио Спёрс», где проводил свой шестой подряд сезон. В качестве свободного агента игрок присоединился к «Бруклину», но за новую команду успел отыграть всего 5 матчей, в которых набирал 12,8 очка, 4,8 подбора, 2,6 передачи и 2,2 блок-шота за 26 минут. Из-за проблем с сердцем он принял решение закончить игровую карьеру.

Ещё в 2007-м у Олдриджа был диагностирован синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, основным проявлением которого являются нарушения сердечного ритма. В апреле этого года игрок перенёс серьёзный приступ аритмии во время матча регулярки с «Лейкерс». После этого его состояние ухудшилось. Спустя несколько дней Ламаркус в своём «твиттере» сообщил, что принял решение незамедлительно завершить карьеру.

Летом Ламаркус признался, что уход из баскетбола дался ему тяжело: «Я впал в депрессию и пытаюсь понять, как мне жить без сражений на площадке. Когда вы перестаете заниматься тем, что так долго любите, и теряете это в одночасье, это шок».

На днях стало известно, что Олдридж прошёл все необходимые исследования и получил от врачей разрешение возобновить карьеру. В какой форме Ламаркус вернётся после вынужденной паузы, остаётся только догадываться. Но даже за то небольшое время, проведённое в «Бруклине», он сумел вписаться в команду. И в плей-офф его не хватало. Сейчас выпускать Олдриджа центровым в стартовой пятёрке будет слишком рискованно, но проблемная позиция в любом случае нуждается в усилении. К тому же, по сей день не прояснилась ситуация с Деандре Джорданом. По слухам, «Нетс» намерены расстаться с ним до начала тренировочного лагеря, то есть до 28 сентября. Клуб безуспешно пытался обменять Деандре на протяжении всего межсезонья. Если сделка так и не состоится, его контракт на $ 20 млн за два года может быть выкуплен.

Несмотря на возраст, для Миллсэпа и Олдриджа в «Нетс» всё может сложиться вполне удачно. Главное, чтобы не подвело здоровье. С их приходом в «Бруклине» соберутся сразу шесть участников Матча всех звёзд — 2014 – Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Джеймс Харден, Миллсэп, Олдридж и Гриффин. Состав возрастной, но всё не так печально, как в «Лейкерс», собравших 6 из 12 самых старых игроков в НБА. «Нетс» серьёзно настроены на борьбу в предстоящем сезоне и выглядят как главный фаворит розыгрыша. Особенно если удача наконец повернётся лицом к команде получившего первый ценный опыт на профессиональном уровне главного тренера Стива Нэша.

Миллсэп и Олдридж – лишь дополнения к и без того мощному составу «Нетс». Ранее был подписан сильный скорер скамейки Патрик Миллз, сделаны другие качественные ходы. Журналист Sports Illustrated Майкл Пина отмечает, что «Бруклин» «обокрал» рынок НБА и совершил настолько удачные трансферы, что нужно требовать проведения расследования.

«Есть множество разных способов определить величайшие команды в истории НБА. Нынешние «Нетс» должны быть в списке со своим небывало выдающимся нападением, которое уже зарекомендовало себя достаточно динамичным, чтобы опровергнуть утверждение о том, что в решающих матчах успех приносит защита.

Все основные игроки ротации (кроме ушедшего Джеффа Грина) подписали очень дешёвые контракты. Блэйк Гриффин получит ветеранский минимум, Брюс Браун отыграет сезон на квалификационном предложении (почему?!), когда он мог бы удвоить свою зарплату в любом другом клубе, Подписание Пэтти Миллза – «кража» за исключением среднего уровня. Кэм Томас стал лучшим скорером Летней лиги и получит мизерную зарплату 27-го пика драфта.

Защита не имеет особого значения для этой команды, но «Нетс» удалось обменять Лэндри Шамета на Джевона Картера. Они подписали Джеймса Джонсона, который, предоставляет высокий уровень агрессии на площадке и может сыграть ключевую роль в «смолл-болл»-составе. Другие команды НБА должны сделать запрос по поводу «Нетс». Их трансферы нужно расследовать!» — отмечает Пина.

«Бруклин» — явный фаворит следующего сезона. Дюрант, Ирвинг, Харден, Миллз, Гриффин, бывший победитель конкурса трёхочковых НБА Джо Харрис – настоящая атакующая машина. Остальные ролевики достаточно качественные. В прошлом сезоне чемпионом НБА стал «Милуоки Бакс». «Бруклину» не хватило самой малости, чтобы выбить эту команду в полуфинале Восточной конференции (3-4). Когда из полностью здоровых звёзд на площадке был только Дюрант. Банально не хватило удачи. Вряд ли соперникам стоит рассчитывать на то, что несчастные стечения обстоятельств будут преследовать «Нетс» два сезона подряд.