ЦСКА — чемпион России 18-й раз кряду. Наконец-то есть сила, способная свергнуть армейцев

«Зенит» доставлял проблемы соперникам из Москвы и в прошлом сезоне, а теперь стал ещё лучше.

Российские клубы продолжают подготовку к старту предстоящего сезона. 4 сентября в Санкт-Петербурге завершился возрождённый спустя три года Кубок Кондрашина и Белова. Победу в предсезонном турнире одержал «Зенит», в финале разгромивший московский ЦСКА с разницей в 27 очков. На данный момент сине-бело-голубые выглядят куда увереннее своего главного соперника. И если подопечные Хавьера Паскуаля продолжат в том же духе, то могут стать для армейцев по-настоящему серьёзной угрозой.

В первый игровой день турнира ЦСКА встречался с «Пармой», а «Зенит» — с «Нижним Новгородом». В обеих встречах победу предсказуемо одержали фавориты. Но самое интересное ждало болельщиков в финале – армейцы не просто потерпели поражение, а были разгромлены хозяевами со счётом 100:73. Петербуржцев называли главным претендентом на победу на домашнем турнире, но такого исхода, кажется, никто не ждал. Сейчас «Зенит» действительно смотрится куда сильнее, чем ЦСКА. И это справедливо.

Этим летом в «Зените» произошла серьёзная кадровая перестройка. Команду покинули Кевин Пангос, Уильям Томас, Кей Си Риверс и пять других игроков. Но на трансферном рынке петербуржцы постарались, проведя, наверное, лучшую кампанию в истории клуба. И уже сейчас она начала приносить свои плоды.

В первую очередь хочется отметить присоединившегося к петербургскому коллективу Шабазза Напьера. Он никогда не играл в Европе, в НБА надолго не задерживался ни в одной из команд, а весь минувший сезон пропустил. Из-за этого на момент перехода существовали некоторые сомнения в том, что Напьер сможет заиграть на новом месте. Но 30-летний разыгрывающий уже успел продемонстрировать свой класс. В обоих матчах Кубка он был эффективен и как плеймейкер, и как скорер, уверенно забрасывая «трёшки», и в обороне в стороне не оставался. Проведя чуть больше времени в новой команде, он наверняка сможет выйти на уровень Пангоса, а то и выше.

Что касается остальных новичков команды, неплохо себя проявили атакующий защитник Джордан Лойд, бигмен Джордан Мики и форвард Миндаугас Кузминкас. С их приходом атака «Зенита» однозначно стала более вариативной. Помимо неплохой результативности, Лойд показал свои навыки распасовщика, а Мики был традиционно хорош на подборе. Однако лидером нападения петербуржцев стал проводящий второй сезон в Санкт-Петербурге Алекс Пойтресс. В двух матчах он набрал 42 очка. Этим летом с ним, как и с Билли Бэроном, Артурасом Гудайтисом и Матеушем Пониткой, был продлён контракт.

Все лучшие легионеры прошлогоднего «Зенита» остались, а к ним присоединились третий лучший скорер Евролиги Лойд, один из самых эффективных «больших» сильнейшего турнира Старого Света Мики, сильный скорер из чемпионата Испании Коннер Фрэнкамп и многое повидавший Кузминскас, которого в своё время очень ценил 11-кратный чемпион НБА легендарный тренер Фил Джексон. Нельзя не сказать и про апгрейд российского состава «Зенита». Летом клуб из Санкт-Петербурга подписал, вероятно, лучших доступных свободных агентов на отечественном рынке – Сергея Карасёва и Дмитрия Кулагина.

Обновлённый состав «Зенита» выглядит бодрым и на удивление слаженным. А вот в ЦСКА не всё так гладко. Проблемы на задней линии по-прежнему присутствуют, на команде сказывается отсутствие качественного первого номера. Большое внимание было приковано к новичкам армейцев – Алексею Шведу и Марюсу Григонису. Но ни один, ни другой особо себя не показали. Единственный, кто уверенно провёл оба матча – вернувшийся после травмы Никола Милутинов. Судить по предсезонному турниру ещё рано, но пока ЦСКА выглядит совершенно не готовым к новому сезону. Но уже можно сказать, что проблема с классическим первым номером никуда не делась. А ситуация с сосланным в молодёжку и ожидающим $ 5 млн за два года контракта Майком Джеймсом тоже создаёт негативный фон и явно не способствует улучшению микроклимата в коллективе.

Так или иначе, самые важные матчи сезона состоятся веской. Хотя уже в этом месяце у ЦСКА будет возможность реабилитироваться за невнятное выступление в Санкт-Петербурге. 18-19 сентября в Москве пройдёт первый в истории Суперкубок Единой лиги ВТБ. В нём примут участие ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

В прошлом сезоне «Зенит» уже совершил подвиг – впервые оставил ЦСКА без победы в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Правда, в полуфинальной серии петербуржцы уступили сопернику со счётом 1-3. Да и в Евролиге оба матча остались за армейцами. Но в этом сезоне, кажется, появится ещё один претендент на трон – как минимум в одном из турниров. Два матча «предсезонки» – ещё не показатель, но на данный момент «Зенит» выглядит по-настоящему заряженным на борьбу. Состав команды если и уступает сопернику из Москвы, то незначительно.

При условии отсутствия травм всё сведётся к своеобразной тренерской дуэли. Димитрис Итудис – лидер в истории Евролиги по проценту побед (76,4% — 178 в 233 матчах). Паскуаль тоже имеет отличный процент и при этом входит в топ-3 по общему числу выигрышей (68,2% — 227 побед в 333 матчах), уступая только более опытным Желько Обрадовичу и Этторе Мессине. Будет интересно.

ЦСКА выиграл чемпионат России 18 раз подряд (победа «Химок» в Единой лиге ВТБ не в счёт, тогда проводился отдельный чемпионат страны и только с 2014-го победить ЕЛ ВТБ носит статус чемпиона России) и 27 раз из 29 возможных. Прервать гегемонию армейцев смог только «Урал-Грейт» в 2001 и 2002 годах. Наконец-то появилась сила, способная свергнуть ЦСКА. Нынешний «Зенит» действительно хорош.