Эра господства американцев завершилась. Главными звёздами НБА стали суперталанты из Европы

На днях статистическое издание FiveThirtyEight представило рейтинг игроков НБА, которые будут представлять наибольшую ценность для своих клубов в ближайшие семь лет. Ожидается, что до 2028 года главными звёздными активами лиги будут европейские игроки – список возглавили три европейских баскетболиста. Самым ценным активом в НБА должен стать 22-летний Лука Дончич. Но неужели американцам нечего противопоставить? Изучим прогноз поподробнее.

В издании предполагают, что среди нынешних суперзвёзд лиги в течение семи лет в топе останется только Джеймс Харден, Энтони Дэвис (11-й) и Дэмьен Лиллард (12-й). Кайри Ирвинг – 31-й, Стефен Карри – 33-й, Леброн Джеймс – 66-й, Кевин Дюрант – вообще 94-й. И всех их опережают персонажи вроде Фреда Ванвлита и Ар Джея Барретта. На первый взгляд такой прогноз может показаться полной чушью. Но на деле за этими цифрами стоит лишь статистика и ничего более. Для прогнозирования используется специальный алгоритм CARMELO, и в основе всему – исключительно математика. Разберёмся, что влияет на итоговое положение игрока в рейтинге.

Самым главным показателем для определения траектории карьеры игрока является его возраст. В алгоритм заложено, что баскетболисты прогрессируют примерно до 27 лет, а потом их показатели постепенно начинают снижаться. Из других неигровых характеристик используются номер на драфте, рост и вес. Чем выше и крупнее игрок при прочих равных – тем лучше.

Дальше учитываются исключительно игровые аспекты. Процент задействования, истинный процент бросков, процент трёхочковых и штрафных (в соотношении с общим количеством реализованных бросков). Процент результативных передач, потерь, подборов, блок-шотов и перехватов. По каждому из этих показателей берётся среднее за последние три сезона в НБА, однако последний имеет наибольший вес.

На основании этих данных выбираются игроки, наиболее схожие друг с другом по статистическим показателям. Причём система учитывает почти каждого, кто выступал в НБА с момента слияния с АБА в 1976 году. На прогноз для конкретного баскетболиста влияют результаты всех игроков, с кем у него есть хотя бы 1% сходства. Зачастую их счёт идёт на сотни. Но наибольшее влияние на прогноз оказывают первые 10 имён – те, с кем было найдено больше всего совпадений. Лука Дончич, например, ближе всего оказался к Расселлу Уэстбруку и Деррику Роузу образца 2012 года, а также Девину Букеру 2020-го. Их статистика идентична на 23%. В первой десятке у Луки также присутствуют и Леброн, и Дюрант (оба – 16% сходства), и даже Коби Брайант (13%). То, как складывалась карьера каждого из них, в определённой степени влияет на оценку перспектив Дончича. В этом и заключается вся суть прогноза.

Исходя из всех этих цифр и сравнений, оценивается общий вклад игрока в команду по метрике «выигрыши выше замены» или WAR (хоть чаще она используется в бейсболе). Это конечная точка, к которой приходит алгоритм – комбинация прогнозируемого игрового времени баскетболиста и его продуктивности на площадке. При этом показатель носит вероятностный характер, и с каждым годом разброс вероятных исходов становится больше. Но именно WAR по большей части влияет на предполагаемую рыночную ценность. Так что каким бы сумасшедшим ни казался список, все цифры обоснованы исключительно холодным статистическим расчётом, а не чьей-то бурной фантазией. Теперь из рейтинга можно сделать кое-какие выводы.

В ближайшие несколько лет в НБА окончательно завершится очередная смена поколений, которая будет ознаменована торжеством европейских игроков. Адетокунбо и Йокич уже точно ни в чём не уступают более опытным американским коллегам. Третий год подряд они забирают награды MVP сезона. Им обоим по 26 лет, и за эти 26 лет награду самому ценному игроку лиги получал лишь один европеец – Дирк Новицки (в 2007-м). Помимо прочего, Яннис стал первым зарубежным баскетболистом, удостоенным этого титула два раза подряд. В этом году к двум индивидуальным достижениям он добавил первый (и наверняка не последний) перстень, который практически в одиночку «выгрыз» для «Милуоки». Уже впечатляет, но останавливаться «Фрик» явно не намерен.

А вот среди американцев звёзд подобного масштаба не появлялось достаточно давно. Леброн, Дюрант, Карри, Харден – это игроки другого поколения, вышедшие на финишную прямую своей карьеры. Что касается молодёжи, то в США есть новичок года Ламело Болл и невероятно перспективный Зайон Уильямсон. Списывать их со счетов, конечно, никто не станет. Но ставить их в один ряд с Дончичем будет настоящим кощунством. У обоих всё впереди, но Лука на вершине здесь и сейчас. Это талант поколения. Пускай пока без перстней или званий MVP. Хотя словенца уже называют главным претендентом на награду самому ценному игроку предстоящего сезона. Он опережает и Адетокунбо, и Дюранта, и Карри. И это будучи игроком «Далласа», который Луке приходится в одиночку тащить на себе.

Эра господства американцев завершилась. В ближайшие несколько лет главными звёздами лиги будут именно европейцы. Во всяком случае, на это указывает статистика. Спорт – штука непредсказуемая, и случиться может что угодно. Однако кажется, что скорее в лиге появятся дополнительные баскетболисты из Старого Света с суперзвёздным потенциалом (например, француз Виктор Вембаньяма), на что американцы достойный ответ не дадут. «Нового Леброна» или «нового Дюранта» в США пока не видно даже близко…