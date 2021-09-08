«Чемпионат с этой командой не выиграть». «Чикаго» совершил разрушительную глупость

В этом году «Чикаго» намерен навести шороху в Восточной конференции. «Буллз» были очень активны на трансферном рынке в межсезонье. В команде уже есть главная звезда – Зак Лавин. Он провёл лучший сезон в карьере, сыграл на своём первом Матче всех звёзд, а летом стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. И в «Чикаго» готовы выстраивать коллектив именно вокруг него. Весной на подмогу Лавину добрали Николу Вучевича, а в межсезонье провели ещё несколько громких обменов. «Быки» не жалели денег на контракты, но в ближайшие пару лет такая «щедрость» может выйти им боком. Отчасти «Буллз» уже почувствовали эффект, отпустив ограниченно свободного агента Лаури Маркканена в «Кливленд Кавальерс».

В межсезонье первым к команде присоединился перспективный Лонзо Болл. Это качественный разыгрывающий с высоким игровым IQ и сильными оборонительными навыками. В прошлом сезоне он набирал свои 15 очков за игру. Это хорошее подписание, особенно под Зака Лавина. Однако Боллу выдали контракт на четыре года и $ 80 млн. Явная переплата для исполнителя, который не особо уверенно бросает из-за дуги. Особенно с учётом других трат, загоняющих клуб в очень непростое финансовое положение.

Переплатили «быки» не только Боллу. Так обмен Демара Дерозана из «Сан-Антонио» по схеме «сайн-энд-трейд» обошёлся «Чикаго» непозволительно дорого. За Демара отдали Таддеуса Янга и Аль-Фарука Амину, а также защищённый пик первого раунда драфта-2025 и два пика второго раунда в 2022 и 2025 годах. Сам игрок получит $ 85 млн за три года. К чему такой размах в плане финансов – непонятно. Вариантов для продолжения карьеры на рынке свободных агентов у Дерозана было немного. «Лейкерс» он оказался не нужен после подписания Расселла Уэстбрука, да и те готовы были предложить ему минимальный контракт или около того. «Клипперс», например, не могли выдать больше $ 5,3 млн по исключению среднего уровня. Предложение «Чикаго» наверняка стало самым крупным их тех, что получил Демар. В итоге он выбрал деньги и, очевидно, не прогадал. Чего не скажешь о «Буллз». Контракт Дерозана наверняка пополнит список «необмениваемых».

Дерозану уже 32 года. Помимо возраста, у него есть две серьёзных проблемы – он не умеет играть в защите и бросать трёхочковые. К тому же Демару постоянно нужен мяч, что может негативно сказаться на эффективности того же Лавина в нападении. С ролью плеймейкера Дерозан при этом не справляется и вести атаку не может. Впрочем, как и Лавин с Вучевичем. А в обороне их трио – просто катастрофа. В общем, на площадке от Дерозана ожидается больше проблем, нежели пользы. «Сан-Антонио» словно сбросил гору с плеч, расставшись с Демаром. «Буллз» почему-то не поскупились на контракт игрока, который вообще не котировался на рынке. У Демара есть имя, сделал которое он в составе «Торонто Рэпторс». Хотя даже в канадском клубе были постоянные провалы в плей-офф, а «Спёрс» во главе с Демаром вообще не смогли выйти в плей-офф за последние два сезона.

Алексу Карузо в «Чикаго» тоже переплатили. Не в критических масштабах, но факт остаётся фактом. Это сильный ролевик с неплохими оборонительными навыками, но $ 37 млн за четыре года для него многовато. Особенно если учесть, что места в платёжке у клуба остаётся впритык. А в следующем году перед «Буллз» будет стоять крайне важная и не менее финансово затратная задача – продлить Лавина. Этим летом его могли переподписать на четыре года с зарплатой $ 105 млн. Но игрок, судя по всему, рассчитывает на более внушительную сумму и дождётся окончания контракта. Если в предстоящем сезоне он попадёт в символические пятёрки, то сможет претендовать на «супермаксималку» — $ 235 млн за пять лет. Если нет, то игроку будет доступно максимальное соглашение на $ 200+ млн. Дорого? Да. Даже слишком дорого. Но деваться «Чикаго», кажется, уже некуда, ведь терять главную звезду команды не хочется. А вот согласится ли на продление сам Лавин… Это мы ещё посмотрим. Скорее всего, да. Другие клубы столь щедрую зарплату предложить не могут.

Что мы имеем в итоге: переплаты за средних игроков, перегруженная платёжка, потраченные пики. И ради чего? Чтобы в следующем сезоне в лучшем случае просто выйти в плей-офф на Востоке. На большее с нынешним составом «Чикаго» претендовать не может. Ростер «Буллз», конечно, выглядит сильнее прошлогоднего. Но рассчитывать хотя бы на две выигранные серии в постсезоне этой команде вряд ли придётся. А финансов на то, чтобы как-то исправить положение в дальнейшем, у «Чикаго» уже не будет. Одно лишь потенциальное переподписание Лавина сулит вынужденной распродажей игроков, налогом на роскошь и другими малоприятными вещами, а контракт Дерозана будет балластом висеть на команде три года. Болл и Вучевич – игроки без истории успеха в плей-офф.

Клуб попытался усилиться. Частично это сделать удалось. Зато какой ценой – «быки» рискуют остаться в статусе середняка лиги на годы вперёд. Не исключён и полный провал. Главный тренер Билли Донован должен слепить конкурентоспособную команду из сомнительной группы исполнителей, многие из которых несовместимы друг с другом и не соответствуют требованиям современной НБА. Ещё год назал «Чикаго» считался перестроечной командой. Литовец Артурас Карнишовас заступил на пост главы фронт-офиса и сразу решил, что нужно решать высокие задачи. Вот только все ходы «Чикаго» под его руководством – разрушительная глупость. Обмен Вучевича перед дедлайном-2021 не привёл к ожидаемому выходу в плей-офф. Вряд ли будет глобальный скачок после трансферов Дерозана, Болла и Карузо. Возможно, команда вообще пролетит мимо плей-офф. Но если и выйдет туда, то, скорее всего, сделает это под низким номером посева вылетит в первом раунде от реальных контендеров вроде «Бруклин Нетс», «Филадельфии Сиксерс» или «Милуоки Бакс».

Легендарный Шакил О’Нил очень здраво оценил перспективы обновлëнного «Чикаго» в сезоне-2021/2022.



«Чикаго» попытается сработать по принципу «Голден Стэйт». Четыре «маленьких», они будут растягивать защиту, бросать, бежать, Зак Лавин будет бросать трёхочковые, Лонзо Болл будет стараться всех задействовать, это будет эксперимент. Желаю удачи «Чикаго» с их экспериментом, надеюсь, всё пройдет хорошо, но… Чемпионат с этой командой не выиграть», – заявил О’Нил.

«Буллз» действительно очень далеки от уровня чемпионской команды времён Майкла Джордана. Даже конкурентоспособность начала прошлого десятилетия во главе с Дерриком Роузом вряд ли светит клубу из Иллинойса. А ведь Карнишовас сразу после назначения заявил, что цель команды выиграть титул. Вероятно, его ждёт разочарование в ближайшие годы.