ЦСКА в незавидном положении. Трансферная цель армейцев «уплыла» в США

Кевин Пангос осуществил свою мечту — он всё же будет выступать в НБА в предстоящем сезоне. 28-летний разыгрывающий подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». Экс-игроком «Зенита» интересовался «Мемфис Гриззлис» и несколько европейских клубов, в том числе московский ЦСКА. Но теперь канадец будет выступать за океаном бок о бок с сильнейшими баскетболистами мира. А упустившие его армейцы по-прежнему остаются без элитного классического разыгрывающего.

В минувшем сезоне Пангос был безоговорочным лидером «Зенита», получал больше всех игрового времени и стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды. В Евролиге он в среднем набирал 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут, а также показал 39-процентную реализацию из-за дуги. Пангос впечатлил, и петербуржцы, само собой, захотели сохранить его в команде. Но разыгрывающий сделал выбор не в их пользу. О том, что Кевин покинет команду, было официально объявлено 23 июля.

Переход в НБА был главной целью Пангоса. Хотя в межсезонье интерес к нему приписывали многим клубам Евролиги — «Барселоне», «Анадолу Эфес», «Жальгирису», ЦСКА и даже «Партизану» из Еврокубка. Но Пангос упорно ждал открытия рынка свободных агентов НБА.

Армейцы, как и другие клубы, с которыми канадец вёл переговоры, предлагали учесть его возможный переход при подписании контракта. В соглашение мог быть включён пункт о досрочном расторжении ради заветного переезда в США. Для команд это большой риск, но Пангоса, судя по всему, это не впечатлило. Перед ним стояла единственная цель — попасть в НБА.

В США главным претендентом на Пангоса называли «Мемфис Гриззлис», но в команде на позиции первого номера уже есть Джа Морант и Тайас Джонс. «Мемфис» был готов предложить Пангосу сделку формата Exhibit 10, что, по сути, является негарантированным минимальным соглашением на один год. Кевина это не устраивало — его приоритетом был гарантированный контракт.

И он его получил. «Кливленд Кавальерс» готов заплатить канадцу $ 3,5 млн за два года, но по контракту полностью гарантирован только первый (на $ 1,67 млн). В «Зените» Пангосу предлагали € 1 млн (примерно $ 1,2 млн) в год. В ЦСКА, по слухам, готовили двухлетнее соглашение на $ 2 млн за сезон. Конечно, в США высокие налоги, и в Европе Пангос наверняка мог бы заработать немного больше. Но его переход в «Кливленд» — это не про деньги. Канадец провёл выдающийся сезон, захотел попробовать себя в сильнейшей лиге мира. И ему это удалось.

Другой вопрос в том, какая роль в команде будет у Пангоса. По меркам НБА он низковат (185 см), недостаточно быстр и слабо играет в защите. К тому же в составе «Кавальерс» уже есть несколько талантливых разыгрывающих: Рики Рубио и юные Дариус Гарлэнд с Коллином Секстоном. Добавить глубины в задней линии было одной из приоритетных целей клуба в межсезонье, и с этим в «Кливленде» успешно справились. Сам Пангос точно понимает, что в «Кэвс» он будет исключительно игроком ротации. На большое количество минут рассчитывать не приходится. Кевин будет выступать в качестве третьего разыгрывающего после Гарлэнда и Рубио. В том же ЦСКА у него, конечно, была бы совершенно другая роль. Отработать гарантированный год по контракту и вернуться в Европу Пангосу ничто не мешает.

Теперь вернёмся к ЦСКА, который считался главным претендентом на Пангоса в случае отсутствия контракта в НБА. Классический разыгрывающий — кричащая потребность армейцев. Это было особенно заметно во время недавних матчей «предсезонки». Но проблема возникла уже давно, ещё до отстранения Майка Джеймса, который более ярко выраженный скорер, а не плеймейкер. С переходом Пангоса в НБА армейцы упустили единственного топового первого номера, который реально был доступен на рынке осенью. Если бы не предложение «Кливленда», канадец, скорее всего, перешёл бы в ЦСКА. На это наверняка и был расчёт. В московской команде не торопились и были готовы его дождаться. Но теперь в составе продолжает зиять дыра в задней линии. И закрыть её пока некем.

Летом в ЦСКА перешёл Алексей Швед, из «Бруклина» в расположение команды вернулся Джеймс. Швед — классный атакующий защитник, но всё-таки более тяготеет к игре на позиции атакующего защитника. Коих в составе армейцев, кстати, отнюдь не мало — Марюс Григонис, Габриэль Лундберг, Иван Ухов… Джеймс же проедает во второй команде ЦСКА свой контракт на $ 2,5 млн в год. Понятно, что Суперлига — не для Майка, да и москвичам не помешал бы исполнитель его уровня. Но главный тренер Димитрис Итудис, видимо, остаётся непоколебим и работать с американцем не планирует.

Во время недавних матчей «предсезонки» ЦСКА смотрелся неубедительно. Подопечных Итудиса на Кубке Кондрашина и Белова уже успел разгромить «Зенит» (73:100), который станет их главным соперником в предстоящем сезоне. Армейцы взяли менее убедительный реванш в недавнем матче товарищеского турнира на Кипре (75:64), но эта победа никоим образом не решает проблему с первым номером.

В Санкт-Петербурге того же Пангоса, кстати, с распростёртыми объятьями ждать не стали. По словам генерального директора Александра Церковного, в клубе сделали всё, чтобы удержать Кевина в команде. Так и не добившись успеха, сине-бело-голубые времени терять не стали и нашли канадцу достойную замену уже на старте межсезонья. Незадолго до ухода Пангоса к команде присоединился Шабазз Напьер. И он уже успел достойно показать себя. В команде на него возлагают большие надежды и ждут, что он станет открытием нового сезона.

Можно сказать, что Пангос рискнул всем. Видимо, в этой ситуации были не важны ни деньги, ни что-либо ещё. Для Кевина это, вероятно, был последний шанс попасть в НБА — высшая точка в карьере и главная мечта любого баскетболиста. Он этим шансом воспользовался, и его можно понять. Пока есть возможность, почему бы и нет?

А вот ЦСКА оказался в незавидном положении. Трансферная цель армейцев «уплыла» в США. Вряд ли команде удастся найти топового разыгрывающего до начала сезона. Алексей Швед в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом Евролиги и способен взвалить на себя большую нагрузку в плане плеймейкинга. Однако пробел в задней линии остаётся. ЦСКА крайне необходим топовый классический разыгрывающий. Трансфер Пангоса сорвался, так что вряд ли исполнитель такого класса появится в Москве перед стартом сезона.