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Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила Украину и с первого места вышла в плей-офф чемпионата Европы

Как же красиво! Россия разобралась с Украиной и легко вышла в плей-офф чемпионата Европы
Андрей Буров
Россия разобралась с Украиной
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У наших баскетболисток есть реальный шанс выиграть титул. К слову, у мужской сборной тоже.

Женская сборная России обыграла Великобританию (15:12) и Украину (21:18) в матчах группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который проходит в Париже. Российская команда заняла первое место в квартете B и вышла в 1/4 финала.

Обладатель второго места определится в очной встрече Украина — Великобритания. Россия заранее решила все вопросы и может не смотреть на результат последнего матча, хотя в случае поражения от Украины первое место было далеко не гарантированным. При определённых раскладах даже существовал бы риск занять третье место и вылететь на стадии группового этапа.

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Первая встреча с британками получилась на удивление сухой. Никто не набрал 21 очко. Пришлось отыграть все регламентированные 10 минут. Но главное результат, и россиянки его достигли. Осталось завершить начатое в матче с Украиной.

В составе российской команды во Францию приехали Юлия Козик, Александра Столяр, Евгения и Ольга Фролкины. Состав боевой. Козик и сёстры Фролкины полтора месяца назад принесли России историческое серебро на Олимпиаде в Токио. Столяр заменила Анастасию Логунову, которая турнир в Париже пропускает. Украина не вошла в число 8 участников Игр в Токио, но это достаточно мощная команда. Анна Ольховик, Анна Рулева, Наталья Цюбик и Мириам Уро-Ниле выступали в классическом баскетболе в украинском чемпионате, имеют опыт игры в европейских лигах.

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Россия была явным фаворитом встречи, но лёгкой жизни на площадке не ожидалось. 35-летняя Рулева намекнула об этом россиянкам уже на пятой секунде, забросив из-за дуги. Наша команда быстро проснулась и молниеносно ответила. Уже на исходе первой минуты Россия вырвалась вперёд 3:2 и в дальнейшем наращивала преимущество.
К середине встречи Россия вела 14:9. Казалось, что интрига умерла и Украина деморализована, но жёлто-синие нашли в себе силы на рывок 5-0. В паре атак Украина даже могла выйти вперёд, но не судьба. Концовка получилась более-менее нервной, хотя в действиях россиянок чувствовалось больше уверенности. Это и вылилось в закономерную победу. Красивую точку в матче за 1:50 до сирены дальним попаданием поставила Юлия Козик — 21:18.

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Женская сборная России по баскетболу 3х3 поддержала почин мужской и вышла в плей-офф. Соперник определится позже. Варианта три — Испания, Литва или Нидерланды. Мужская команда уже узнала оппонента по плей-офф. Парни встретятся с Эстонией. Чемпионы Европы в мужских и женских турнирах определятся в воскресенье. У России есть реальные шансы взять два золота. Олимпиада показала, что наши спортсмены в 3х3 очень хороши.

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