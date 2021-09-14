Леброн вычистил весь состав «Лейкерс». Для этого ему понадобилось всего два года

Леброн Джеймс медленно, но уверенно идёт к второму титулу в составе «Лейкерс». Как только он присоединился к «Лос-Анджелесу» в 2018-м, в команде начались серьёзные кадровые перестановки. В итоге от той команды на месте не осталось никого, кроме самого Короля. В предстоящем сезоне Джеймс попробует привести к чемпионству совершенно новый коллектив.

Леброн – единственный игрок, задержавшийся в «Лейкерс» с 2019 года. После годичного отсутствия в команду также вернулся ветеран Рэджон Рондо, который получил дорогой контракт в «Атланта Хоукс» и транзитом через «Лос-Анджелес Клипперс» оказался в «Мемфис Гриззлиз», который отчислил его. В любом случае Рондо тоже попал под чистку. Даже по сравнению с чемпионской командой 2020 года в ростере «озёрников» произошли большие изменения. Новая команда постепенно выстраивалась исключительно вокруг Леброна.

Джеймс фактически является генеральным менеджером клуба. Без его одобрения не совершается ни один значимый ход на рынке. Так что именно Леброн вычистил весь состав «Лейкерс» (и не только – неопытный главный тренер Люк Уолтон был заменён на более подходящего Леброну Фрэнка Вогеля) с момента переезда в Калифорнию. Для этого ему понадобилось всего два года. Где сейчас те, с кем он начинал свой чемпионский путь в Лос-Анджелесе?

Кайл Кузма и Кентавиус Колдуэлл-Поуп вместе оказались в «Вашингтон Уизардс». Этим летом оба были включены в сделку по обмену звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука. В сезоне-2018/2019 они были основными игроками ротации. Кузма с тех пор заметно сбавил в плане результативности, слухи о его обмене ходили постоянно, но каким-то чудом Кайлу удавалось долгое время оставаться в команде с Леброном. Воспользоваться отсутствием Энтони Дэвиса из-за травмы в минувшем сезоне у него не получилось, что стало окончательным приговором для игрока. Леброну такой напарник не нужен.

Колдуэлл-Поуп, в свою очередь, до последнего оставался одним из ключевых игроков команды. Особенно большой вклад он внёс в чемпионство в прошлом году. Постоянно платить ему более $ 10 млн «Лос-Анджелес» не мог, несмотря на работу с агентом Ричем Полом, который представляет и самого Леброна. Теперь Кайл и Кентавиус бок о бок сыграют в «Уизардс», и для команды из Вашингтона это всё же неплохое усиление.

Алекс Карузо и Лонзо Болл с нового сезона будут играть за «Чикаго». Они вместе начинали выступление за «Лейкерс» в Летней лиге 2017 года. Юный Лонзо был выбран «озёрниками» под вторым номером на драфте, а Карузо пробился в состав через Лигу развития. Вместе в команде они провели два года, после чего Болл стал частью сделки по обмену Энтони Дэвиса в 2019-м. Два предыдущих сезона он провёл в «Нью-Орлеан Пеликанс». Карузо же все четыре года отыграл в «Лос-Анджелесе», но этим летом его контракт решили не продлевать. В платёжной ведомости не осталось места, чтобы щедро его вознаградить. В итоге бывшие одноклубники получили большие контракты в «Буллз». Болл заработает $ 85 млн за три года, Карузо — $ 37 млн за четыре.

Ещё два игрока, включённых в обмен Дэвиса в 2019-м – Джош Харт и Брэндон Ингрэм – продолжают вместе играть за «Пеликанс». Ингрэм был одним из самых перспективных игроков тогдашнего состава «Лейкерс», но ожидания не оправдал и «вторым Кевином Дюрантом» не стал. На новом месте он очевидно прибавил, даже несмотря на то, что ему приходится делить лидерские функции с первым номером драфта НБА 2019 года Зайоном Уильямсоном. А это ой как непросто. Брэндон стал самым прогрессирующим игроком лиги в 2020 году, но вывести «Пеликанс» в плей-офф за два года совместного выступления с Зайоном так и не смог. Статистику в регулярном чемпионате он показать может, но в решающий момент команду не тащит. Леброн вряд ли жалеет, что Ингрэм ушёл.

А вот Харт представляет собой ничем не приметного ролевика, и за место в стартовой пятёрке ему ещё предстоит побороться. В Новом Орлеане он так и остаётся на третьем плане, как и было в Лос-Анджелесе. Но в новом клубе решили дать ему шанс – в межсезонье Джош получил продление на $ 38 млн до 2024-го. Однако полностью гарантирован в его новом контракте только первый год (на $ 12 млн). Харт хорош в защите и на подборе, но ему предстоит проделать большую работу над атакующим аспектом игры. Завалит предстоящий сезон и не получит $ 26 млн за второй и третий год контракта с «Пеликанс». Наверняка придётся подписаться на минималку или около того.

Ещё один из важных игроков «Лейкерс» образца 2019 года Джавэйл Макги этим летом подписал контракт с «Финикс Санз». Прошлой осенью его обменяли в «Кливленд Кавальерс», а в конце марта он оказался в «Денвер Наггетс». В обеих командах Макги получал «мусорные» 13-15 минут и толком проявить себя не сумел. Но в «Санз» он станет неплохим усилением в защите и сможет подменять Деандре Эйтона. Макги выиграл три титула чемпиона НБА и золото Олимпиады в Токио. Этот парень выступает своего рода талисманом для контендеров. «Финикс» наверняка брал его не только как относительно надёжную резервную опцию, но и держал в уме титулы игрока.

Ролевики тогдашних «Лейкерс» также продолжают успешно выступать в лиге. Ивица Зубац, например, уверенно закрепился в составе «Клипперс». За два сезона он не пропустил ни одного матча регулярки и стабильно получал 18-20 минут игрового времени. Рэджи Баллок выдал неплохой сезон в «Никс» и перебрался в «Даллас», став одним из немногих приобретений команды в межсезонье. А вот для Лэнса Стивенсона и Майкла Бизли уход из «Лос-Анджелеса» в 2019-м, видимо, стал последней точкой. С тех пор оба не провели ни одного матча в НБА. В этом году ни Стивенсон, ни Бизли не были выбраны даже на драфте G-лиги. Но минимальные шансы увидеть их в предстоящем сезоне по-прежнему есть. Оба проходят просмотры в клубах лиги и надеются получить гарантированный контракт.

Ситуация с нынешним ростером «Лейкерс» уже неоднократно была разобрана «от» и «до». Состав крайне возрастной, зато именитый. Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Кармело Энтони, Дуайт Ховард, Энтони Дэвис, Деандре Джордан, Рэджон Рондо на всех более 50 раз участвовали в Матче звёзд. И это ещё из команды ушёл именитый Марк Газоль, который дважды вызывался на МЗ. Для многих из них этот сезон наверняка станет если не последним в карьере, то заключительной попыткой побороться за чемпионство в лиге.

Даже Леброн уже приближается к закату своей карьеры. «Лейкерс» хотят здесь и сейчас, поэтому большую часть новичков были подписаны всего на один год. Несмотря ни на что, Леброн и компания остаются одними из главных претендентов на титул в предстоящем сезоне. Лучшие шансы завоевать трофей Ларри О’Брайена только у «Бруклин Нетс».

С приходом Леброна в «Лейкерс», безусловно, многое поменялось. Команда стала претендентом на титул, для этого пришлось провести тотальную чистку состава. На протяжении последних трёх команда выстраивалась исключительно вокруг Джеймса. Причём его слово играет ключевую роль при формировании команды. Насколько удачной будет его попытка завоевать чемпионство в предстоящем сезоне, остаётся только догадываться. Но нет никаких сомнений в том, что, если обновлённый состав «Лейкерс» потерпит неудачу, нас будет ждать ещё одна зачистка уже следующим летом.