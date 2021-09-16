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Умер легендарный баскетбольный тренер Душан Ивкович, возглавлявший ЦСКА и «Динамо»

Спасибо за создание великого ЦСКА! Ушёл из жизни легендарный Душан Ивкович
Алексей Фалько
Умер Душан Ивкович
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После назначения Дуды армейцы превратились в доминирующую силу на континенте. И не теряют этот статус почти 20 лет.

Легендарный сербский тренер Душан Ивкович умер на 78-м году жизни. Печальнейшая новость для всего европейского и мирового баскетбольного сообщества. О смерти Ивковича рассказал его друг Горан Калинич.

«В 6 часов 50 минут Душан скончался в больнице Белграда в результате попадания воды в лёгкие», – сообщил Калинич.

Ивкович за годы карьеры тренировал «Партизан» (Сербия), ПАОК, «Олимпиакос», АЕК ( Греция), «Анадолу Эфес» (Турция), ЦСКА и «Динамо» (Россия). Под руководством Ивковича «Олимпиакос» дважды становился чемпионом Евролиги. Душан трижды приводил ЦСКА к победе в чемпионате России и один раз — в Кубке страны. Московское «Динамо» во главе с Ивковичем стало обладателем Кубка УЛЕБ (нынешнее название Еврокубка). Ивкович также возглавлял сборную Югославии, с которой стал серебряным призёром Олимпийских игр 1988 года, чемпионом мира 1990 года, трёхкратным чемпионом Европы. Сборную Сербии он привел к серебряным медалям чемпионата Европы — 2009.

Послужной список Ивковича вызывает уважение. Душан «Дуда» Ивкович — тренер, авторитет которого не вызывает никаких сомнений. Он не ограничивался лишь клубной работой и добивался успеха на международном уровне. Ивкович — гарантия высшего класса. Все возглавляемые им клубы ниже определённой планки не опускались. Универсальный подход Душана к баскетболу в комментарии «Чемпионату» отметил эксперт и комментатор Владимир Гомельский.

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«Душан Ивкович провёл в баскетболе всю свою сознательную жизнь, не переставал жить баскетболом и после того, как закончил свою тренерскую карьеру: он возглавлял белградскую баскетбольную академию, учил подрастающее поколение тренеров. Он жил этой игрой и внёс огромнейший вклад в её развитие.

Близко познакомиться с Душаном Ивковичем мне удалось, когда он работал в ЦСКА. Мы сохранили очень тёплые отношения на всё время, были неоднократные встречи и после его работы в Москве. Он как тренер двинул баскетбол вперёд. Да, его концепция баскетбола отличается от Пэта Райли или Фила Джексона, но эта концепция доказала свою жизнеспособность годами. Мне очень нравилось, что его подход к баскетболу не был уникальным, но он был универсальным. Это огромный вклад в дело развития игры.

Я скорблю вместе с близкими и родственниками Душана. Мы скорбим всей семьёй. Ушёл человек, который очень многое сделал для баскетбола. Он создал себе имя сам. Для баскетбола Душан Ивкович не умер, а продолжает жить с нами, с развитием игры — это, наверное, самое важное. Мы ещё очень долго будем ссылаться на его идеи, концепции развития игры», — сказал Гомельский.

Ивкович сделал себе имя в родной Югославии и Греции. В 2002 году начался значимый период его карьеры в России, куда он приехал уже состоявшимся специалистом, одним из самых авторитетных в Европе. Душан пять лет руководил московскими клубами ЦСКА (2002-2005) и «Динамо» (2005-2007). Армейский этап стоит особняком, несмотря на отсутствие титула чемпиона Евролиги.

Сезон-2002/2003 — переломный момент в новейшей истории ЦСКА, президент клуба, в прошлом великий тренер Александр Гомельский в межсезонье пригласил на должность управляющего Сергея Кущенко — функционера, который фактически с нуля создал «Урал-Грейт». Пермяки совершили нечто немыслимое по меркам российского баскетбола — прервали гегемонию ЦСКА и дважды подряд стали чемпионами страны (2001 и 2002). Деятельность Кущенко не осталась незамеченной, и функционер получил предложение реализовать свой талант в столице.

Кущенко пришёл в армейский клуб с амбициозными планами. Началась так называемая «трёхлетка» по восстановлению былого величия на европейском и российском уровне. Один из главных ходов в этот период — назначение Ивковича на пост главного тренера. После двухмесячных переговоров серб всё-таки согласился переехать в Москву.

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Ивкович не выиграл Евролигу во главе с ЦСКА, но при нём случились знаковые события. Армейский клуб с 2003 года постоянно выходит в «Финал четырёх» Евролиги, за исключением 2011 года. Никто на континенте такой стабильностью даже близко похвастать не может. При Душане молодые российские игроки Сергей Моня и Виктор Хряпа были выбраны на драфте НБА. У обоих выдалась долгая и успешная карьера. Моня до сих пор остаётся активным баскетболистом. Теодорос Папалукас и Джей Ар Холден — легендарные легионеры ЦСКА, которые раскрылись в ЦСКА в эпоху Дуды.

В сезоне-2005/2006 ЦСКА возглавил Этторе Мессина, который сделал то, что не удалось Ивковичу. Под руководством итальянца армейцы дважды стали чемпионами Евролиги (2006, 2008). Фундамент этой команды был заложен при Ивковиче. У армейцев при Душане появилась победная культура, которая сохраняется вот уже почти два десятилетия.

Жаль, что тренер так и не взял евротрофей с ЦСКА, но ему удалось выиграть Еврокубок во главе другого российского клуба «Динамо». Именно Дуде можно смело сказать спасибо за создание великого ЦСКА, за которым мы наблюдаем по сей день.

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