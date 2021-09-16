Отсидевший уголовник, топ-чиновник сборной. Что стало с игроками выдающегося ЦСКА Ивковича

Для большей части армейцев всё сложилось в положительном ключе, но без исключения не обошлось. Некоторые играют в баскетбол до сих пор!

Легендарный Душан Ивкович не выиграл Евролигу во главе ЦСКА за три года работы (2002, 2005), но заложил основу для чемпионства армейцев в сильнейшем турнире Старого Света в сезонах-2005/2006 и 2007/2008.

Ивкович сформировал в московском клубе победную культуру, которая бесперебойно работает (за исключением сезона-2010/2011) почти 20 лет. А ещё помог раскрыться и реализоваться целой плеяде талантливых баскетболистов. Рассказываем, что стало с игроками первой выдающейся команды ЦСКА Душана Ивковича в сезоне-2002/2003.

Виктор Александер

Американский «большой» — самый эффективный (16,0 балла) игрок и лучший скорер (16,6 очка) ЦСКА в сезоне-2002/2003. Завершил карьеру после сезона-2003/2004 в возрасте 34 лет. Сейчас работает главным тренером старшей школы «Холи Спирит» в Атланте, активно следит за матчами НБА.

Фото: twitter.com/coachvichsp

Александр Башминов

Российский центровой отыграл в ЦСКА Ивковича два года (2002-2004). Перешёл из «Урал-Грейта», в составе которого дважды выиграл чемпионат России (2001, 2002). В данный момент является генеральным директором БК «Парма-Париматч».

Крис Гатлинг

Американский тяжёлый форвард сыграл в 6 матчах Евролиги за ЦСКА в сезоне-2002/2003. Затем недолго выступал за итальянский «Пезаро» и завершил карьеру в 2003-м. Крис приезжал в Европу доигрывать после продуктивной карьеры в НБА, вершиной которой стало участие в Матче звёзд — 1997.



В декабре 2017 года Гатлинг был приговорён к двум с половиной годам тюремного заключения за мошенничество. Крис пользовался поддельными чеками и незаконно завладел недвижимостью в Райской долине (штат Аризона), за что был наказан органами правопорядка. Отсидел положенный срок, в данный момент 54-летний Гатлинг с баскетбольной деятельностью не связан.

Фото: instagram.com/mrscaitlynmae

Никос Хацивреттас

Грек играл за ЦСКА в сезоне-2002/2003. Это был его единственный заграничный опыт, всё остальное время выступал в греческих клубах. Завершил карьеру в 2011-м После ухода из баскетбола создал баскетбольную академию в Салониках, директором которой является по сей день.

Фото: facebook.com

Джей Ар Холден

Легенда ЦСКА и сборной России. Натурализованный американец помог армейцам выиграть две Евролиги (2006, 2008), а сборной страны — завоевать золото Евробаскета-2007. Холден реализовал победный бросок в концовке финального матча с Испанией. После завершения карьеры в 2011-м работал в клубах НБА «Детройт Пистонс» и «Филадельфия Сиксерс». Сейчас занимает пост директора по персоналу в «Бруклин Нетс». Джей Ар по работе часто посещает матчи Евролиги, в том числе с участием ЦСКА.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ПБК ЦСКА.

Виктор Хряпа

Был выбран под 22-м пиком клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» на драфте НБА 2004 года. Два года выступал под руководством Ивковича в ЦСКА (2002-2004), после чего 4 сезона провёл за океаном. Вернулся в армейский клуб в феврале 2008-го. Выиграл две Евролиги в составе ЦСКА (2008, 2016), в последнем случае забил спасительный бросок в финальном матче с «Фенербахче».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Последний матч за ЦСКА Хряпа провёл 10 июня 2018 года, официально о завершении карьеры 39-летний Хряпа пока не объявлял. В данный момент работает в московском «Динамо» (игроки 2005 года рождения), где помогает главному тренеру Николаю Марченко.

Сергей Моня

Провёл три года в ЦСКА Ивковича (2002-2005). На драфте-2004 был выбран «Портлендом» под 22-м пиком, уехал в НБА в 2005-м. В 2006-м вернулся в Россию, подписав контракт с московским «Динамо». Играл за «Химки» (2010-2021) последние 11 лет. В данный момент 38-летний Моня без клуба, ищет место продолжения карьеры в статусе свободного агента.

Фото: bckhimki.com

Николай Падиус

Играл за ЦСКА в сезоне-2002/2003. Падиус получал мало минут. В межсезонье-2003 перешёл в «Динамо». Завершил карьеру в 2012-м. Сейчас занимается актёрской деятельностью. снимается в рекламе.

Сергей Панов

Тяжёлый форвард выступал в ЦСКА все три года работы Ивковича, завершил карьеру в 2006-м. С 5 мая 2014-го по ноябрь 2019 года — министр спорта и молодёжной политики Нижегородской области. В данный момент генеральный менеджер сборной России и «Нижнего Новгорода».

Фото: russiabasket.ru

Теодорос Папалукас

Двукратный чемпион Евролиги (2005/2006, 2007/2008) в составе ЦСКА, MVP Евролиги-2007. Пришёл в команду в одно время с Ивковичем и задержался ещё на три года после ухода серба в 2005-м. Легендарный разыгрывающий вернулся в ЦСКА на сезон-2012/2013 и завершил карьеру в форме армейцев. После ухода из баскетбола стал официальным послом Евролиги и членом технического комитета организации.

Фото: instagram.com/papaloukastheodoros

Евгений Пашутин

Заработал репутацию одного из лучших российских разыгрывающих в «Автодоре», после сезона-2002/2003 в ЦСКА завершил карьеру. Сразу же начал работать тренером. Среди прочего, возглавлял ЦСКА в сезоне-2009/2010. С 2019-го работает на посту главного тренера «Локомотива-Кубань».

Фото: lokobasket.com

Захар Пашутин

Младший брат Евгения Пашутина. Играл в команде Ивковича два сезона (в кампании-2003/2004 играл за «Урал-Грейт». Один из самых талантливых снайперов в новейшей истории российского баскетбола завершил карьеру в 2012-м. В данный момент возглавляет «Локомотив-Кубань-2».

Фото: lokobasket.com

Алексей Саврасенко

Пришёл в ЦСКА в одно время с Ивковичем. Отыграл в форме армейцев 7 лет (2002-2009). Центровой завершил карьеру в 2013-м. Последние 5 лет работал генеральным менеджером «Локомотива-Кубань». 3 сентября ушёл с должности.

Фото: lokobasket.com

Андрей Шейко

Сыграл 2 матча в Евролиге-2002/2003, по ходу сезона перешёл в «Автодор». Завершил карьеру в 2005-м. Андрей Шейко возглавил ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в 2012 году. В сентябре 2019 года с ним был вновь продлён контракт – на три года. В декабре 2019-го уволился с занимаемой должности.

Дарюс Сонгайла

Литовский форвард играл за ЦСКА в сезоне-2002/2003, после чего 9 лет выступал в НБА. В ноябре 2020 года стал ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс».

После сезона-2002/2003 состав ЦСКА не сильно менялся. Тем не менее в форме армейцев во главе с Ивковичем успели «засветиться» Драган Тарлач, Маркус Браун, Георгий Цинцадзе, Мирсад Туркан, Егор Вяльцев, Антон Юдин, Дэвид Андерсен, Димос Дикудис, Антонио Грэнджер, Ярослав Королёв, Мартин Мююрсепп, Василий Заворуев.

Из этого списка особняком стоят Андерсен и Вяльцев, которые до сих пор не завершили профессиональную карьеру. 41-летний австралийский центровой играет на родине в «Сидней Кингз». Вяльцев пока без клуба после того, как стало известно, что «Химки» пропустят сезон-2021/2022 в Единой лиге ВТБ из-за финансовых проблем. Антон Юдин ныне работает помощником главного тренера армейцев Димитриса Итудиса. Королёв – 12-й пик драфта-2005, самый высоко задрафтованный баскетболист в истории. Сейчас работает тренером молодёжи в США Мирсад Туркан – один из лучших «больших» в истории Евролиги. Самый продуктивный сезон карьеры (2004/2005) провёл в ЦСКА Ивковича – 17,6 очка, 12,8 подбора при 25,8 баллов рейтинга эффективности.

Душан Ивкович работал в Москве относительно недолго. Трофея Евролиги в его коллекции нет. Не потому, что плохо исполнял свои обязанности. Банально не хватило удачи, которая является неотъемлемой частью успеха в «Финале четырёх». Ивкович сделал для ЦСКА нечто более важное, чем просто завоевания Кубка. Он создал основу доминирующей суперкоманды, которой ЦСКА является сегодня. Параллельно Дуда помог сформироваться менталитету победителя у численной группы игроков. Эта ментальность передавалась из поколения в поколения и остаётся у действующих баскетболистов армейцев. Пусть даже многие из них вряд ли знают об огромном вкладе Ивковича в развитие организации ЦСКА.