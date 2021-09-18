Клубы из России и Украины встретились в ЛЧ впервые за 5 лет. Мощная драма в баскетболе!

Пермская «Парма» проиграла украинскому «Прометею» (65:67) в матче квалификации Лиги чемпионов ФИБА. Получилась очень яркая баскетбольная битва между клубами соседних стран.

«Парма» — «Прометей» — не самая громкая вывеска, однако событие для баскетбола и всего спорта в целом примечательное. Украинский и российский клубы встретились между собой впервые за 5 лет. В 2016 году «Автодор» дважды обыграл «Химик» (80:77 на выезде и 93:80 дома) в группе Лиги чемпионов. Интересно, что матчи проходили в Саратове и Южном в присутствии российских и украинских болельщиков. Тогда о пандемии коронавируса никто ещё не слышал, никаких ограничений по посещаемости и «пузырей» не было. ФИБА решила проводить игры «Автодлра» и «Химика» на территории России и Украины, не обращая внимания на политическую ситуацию. И никаких эксцессов не случилось. Оба матча прошли спокойно.

«Парма» и «Прометей» встречались в «пузыре» в Софии. В отличие от противостояния «Автодора» и «Химика», права на ошибку никто не имел. В квалификации каждая стадия играется до одной победы. Ранее в столице Болгарии «Парма» выбила израильский «Хапоэль» (Эйлат) и французский «Ле-Ман», а «Прометей» разобрался с хозяином турнира «Левски» и чешской «Опавой». Возможно, ФИБА не ожидала увидеть в финале квалификации российский и украинский клубы, но деваться было некуда. Встреча представителей Украины и России на евроарене состоялась.

«Прометей» возглавляет именитый главный тренер Ронен Гинзбург, который в последние годы успешно руководил сборной Чехии и добился исторического попадания команды на Олимпиаду в Токио. «Прометей» за счёт крупных финансовых вливаний за пару лет превратился из команды второго дивизиона в доминирующую силу украинской Суперлиги. Титул удалось завоевать уже на второй год пребывания в элите. В команде из Каменского (Днепропетровская область) собраны баскетболисты сборной Украины Александр Липовый, Денис Лукашов (не так давно выступал в Единой лиге ВТБ за «Енисей»), Вячеслав Петров. Их неплохо дополняют квалифицированные американцы Д’Анджело Харрисон (лидер прошлогоднего «Бриндизи», который в регулярке чемпионата Италии уступил только «Милану), Шон Эванс, экс-игрок НБА и «Зенита» Ди Джей Стефенс.

У «Пармы» состав тоже не слабый. Адас Юшкявичюс, Артём Параховский, Евгений Воронов имеют приличный опыт игры в Евролиге и Еврокубке. Элгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Николай Жмако, Джеремайя Хилл более чем конкурентоспособны по меркам Единой лиги ВТБ, которую буквально сегодня Eurohoops признал второй по силе лигой Европы. «Парма» — восьмая команда Единой лиги, но подопечные Казиса Максвитиса вполне способны составить конкуренцию чемпиону Украины. На площадке ожидалось упорное противостояние с примерно равными шансами на успех. Надежды оправдались.



В первой половине неожиданно легко доминировал «Прометей». По ходу второй четверти преимущество украинской команды составляло +17 (35:17), на перерыв ушли при счёте 41:28. Разница солидная, но «Парму» ни в коем случае нельзя было списывать со счетов. Команда Максвитиса начала третью четверть с рывка 10:0 и почти ликвидировала дефицит. «Прометей» на какое-то время пришёл в себя, но уже к концу третьей десятиминутки пермяки вырвались вперёд — 52:49. Украинцы не пали духом и совершили мощный рывок 13:2 в середине четвёртой четверти. Этот спурт и стал ключевым в плане определении победителя встречи. Украинская команда зашла в концовку с небольшим преимуществом и смогла его удержать — 67:65. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Д'Анджело Харрисон, набравший 20 очков. У пермяков отличился Евгений Воронов, на счету которого 15 баллов.

Что можно сказать после этой игры? Разводить российские и украинские команды в еврокубках — глупая затея. Да, заявление «спорт вне политики» — идеалистическое и утопическое, но как минимум на примере баскетбола ещё в 2016 году стало ясно, что никакой катастрофы не случится. Даже если проводить матчи в российских и украинских городах без ограничений по посещаемости.

Причём, большую выгоду из решения перестать разводить наши клубы извлечёт именно Украина. Откровенно говоря, матч «Прометей» — «Парма» — совершенно незначимый для российского баскетбола. Сегодня стартовал Суперкубок Единой лиги ВТБ с участием 4 лучших команд страны. Менее двух недель осталось до начала регулярного чемпионата Евролиги, где Россию представят ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. В Еврокубке выступит «Локомотив-Кубань».

Лига чемпионов — третий по значимости еврокубковый турнир, он мало интересен для российского болельщика. Однако для Украины ЛЧ очень значимая. С 2014 года чемпионат страны резко упал по уровню. Ни о какой Евролиге и Еврокубке даже не приходится помышлять. «Химику» по старой памяти дали прямую путёвку в ЛЧ-2016, но команда провалилась и украинские команды с тех пор пытались пробиться в турнир через квалификацию. Ни разу за последние 5 лет не получилось.

В Киев уже не приезжают «Барселона», ЦСКА, «Фенербахче» или другие клубы Евролиги, как было в 2013-м. Из Единой лиги ВТБ украинские команды дружно вышли. Создалась такая ситуация, что встреча клубов из Украины с представителям топ-3 лиг Европы (Испания, Россия, Турция) — большая редкость и чуть ли не праздник. Можно вспомнить ажиотаж в Киеве, когда пару лет назад в город пожаловал середняк чемпионата Испании «Бургос» на матч квалификации ЛЧ. ЦСКА, «Реал», «Барселона» и «Анадолу Эфес» в столицу Украины в ближайшие годы не приедут, но даже визит клубов вроде условных «Бургоса», «Пармы», «Галатасарая» или единственного оставшегося представителя России в ЛЧ «Нижнего Новгорода» вызовет большой ажиотаж на территории соседней страны.

Можно с уверенностью утверждать об этом хотя бы освещению игры «Парма» — «Прометей» в российских и украинских СМИ. На наших спортивных сайтах подаётся только сухой результат, минимальное количество комментариев. Украинские медиа-ресурсы пестрят статьями-превью и раскладами на игру, материалами с представлением «Пармы», публикуют ссылки на онлайн-трансляции, комментарии тренеров до и после матча. В общем, как минимум в баскетболе разводить наши клубы точно не стоит. Да и в других видах спорта (включая футбол) тоже нужно переставать это делать. Никакой выгоды обе стороны из этого не извлекают.