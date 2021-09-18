ЦСКА приходит в себя. «Зенит» быстро погасит прыть армейцев?

До старта нового сезона в российском баскетболе остаётся совсем немного времени, и командам уже представилась возможность проверить свои силы. 18 сентября прошли полуфинальные матчи первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ. «Зениту» противостоял казанский УНИКС, московский ЦСКА встретился с «Локомотивом-Кубань».

К выступлению обновлённого состава ЦСКА было приковано особое внимание. На сегодняшний матч главный тренер армейцев Димитрис Итудис выпустил достаточно необычную стартовую пятёрку – Алексей Швед, Марюс Григонис, Никола Милутинов, Габриэль Лундберг и Торнике Шенгелия. Это сработало – москвичи начали уничтожать соперника уже в первой четверти. «Десятиминутка» завершилась со счётом 22:6 в пользу красно-синих. В конце второй четверти «Локомотиву» удалось сократить преимущество в два раза, но сразу после этого железнодорожники пропустили рывок 3:11. Как итог – 49:33 к большому перерыву. Самым результативным в первой половине стал Лундберг, записавший на свой счёт 11 очков.

После большого перерыва преимущество московского клуба не опускалось ниже отметки в «+12». ЦСКА был гораздо активнее в нападении, а также подчистую выиграл подбор. Результат – победа со счётом 91:78. От поражения с двузначной разницей краснодарский клуб не спасли ни 20 очков Эррика Макколума, ставшего самым результативным игроком матча, ни 18 очков Джонатана Мотли. В составе ЦСКА больше остальных набрал отметивший рождение дочери Марюс Григонис – 16 очков. Наконец раскрыться сумел и ещё один новичок московского клуба – Алексей Швед. Именитый защитник записал на свой счёт 14 очков, 3 передачи и 3 подбора. Хорошо проявил себя и вернувшийся после травмы спины Никола Милутинов – сегодня у него 12 очков, 9 подбор и 5 ассистов.

В финале ЦСКА ждёт очередная битва с «Зенитом». Во втором матче полуфинала команда Хавьера Паскуаля обыграла казанский УНИКС – 83:76. Сине-бело-голубые, кажется, нашли достойную замену Кевину Пангосу. Новичок Шабазз Напьер продолжает показывать впечатляющую игру – в матче с казанцами он настрелял аж 33 очка. Однако в его отсутствие у «Зенита» были некоторые проблемы в нападении – ни Бэрон, ни Захаров с ролью плеймейкера особо не справились. Но у «Зенита» по-прежнему есть все шансы обыграть ЦСКА во второй раз за это межсезонье.

В финале возрождённого Кубка Кондрашина и Белова москвичи уже не выдержали испытание «Зенитом». Сине-бело-голубые разгромили подопечных Димитриса Итудиса на своей площадке – 100:73. Не прошло и недели, как ЦСКА взял реванш в дуэли с «Зенитом» (75:64) во время турнира на Кипре. Разница менее убедительная, да и статус Кубка Кондрашина и Белова турнир более статусный, чем проходивший на островном государстве.

Позиция разыгрывающего до сих пор остаётся проблемной в армейском клубе, но сегодня в игру включились Григонис со Шведом. Они сделали то, чего от них и ожидали – дали результат. И со временем они будут только набирать обороты. Как никак, оба – исполнители очень высокого уровня. Тем не менее, Напьер очень хорошо и может фактически в одиночку решить исход встречи, как и было на Кубке Кондрашин и Белова против ЦСКА. Интересно посмотреть, как армейцы будут сдерживать его в финале.

«Локомотив-Кубань» неплохо усилился под выступление в Еврокубке, но всё-таки команда ещё должна сыграться и тогда подопечные Евгения Пашутина будут вполне способны попортить нервы и устроить «апсет» грандам вроде ЦСКА. Капитаном команды на матч с ЦСКА вышел 21-летний Захар Ведищев. Приятно отметить, что краснодарский клуб продолжает доверять российской молодёжи. УНИКС с новым главным тренером Велимиром Перасовичем серьёзно изменился в межсезонье. Клуб качественно усилился и ждёт прибытия третьего номера драфта-2008 О Джея Мэйо, который должен помочь в нападении Марио Хезонье, Айзее Канаану, Лоренцо Брауну и компании. Казанцы пока тоже сырые и ищут свою игру. Матч за третье место выглядит непредсказуемым.



Что касается финала, в воскресенье ЦСКА предстоит ещё раз встретить на своём пути реальную угрозу. Обновлённый состав «Зенита» выглядит весьма и весьма бодро. Напьер Смогут ли армейцы реабилитироваться за предыдущее поражение и выиграть самый первый Суперкубок Единой лиги ВТБ, узнаем уже завтра. Встреча между командами стартует в 19:00 мск.