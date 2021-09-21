Со скандалом выгнали из НБА, а теперь будет играть в России. Кто такой О Джей Мэйо

Казанский УНИКС продолжает активную подготовку к предстоящему сезону. Команда-финалист минувшего сезона Еврокубка вернётся в Евролигу впервые за четыре года. В это межсезонье в клубе произошли серьёзные кадровые перестановки. УНИКС покинули не только главный тренер, но и добрая половина состава, и на замену ушедшим кадрам привлекли несколько именитых игроков. Один из них – атакующий защитник О Джей Мэйо, некогда считавшийся игроком с суперзвёздным потенциалом в НБА.

В США Мэйо начинал свою карьеру в NCAA, выступая за Южно-Калифорнийский университет. Будучи одним из самых перспективных школьных талантов страны, он мог бы попасть в НБА напрямую, если бы не новые правила лиги. В студенческой лиге Мэйо ожидаемо надолго не задержался. Там он провёл всего один сезон, после чего выставил свою кандидатуру на драфт. Позднее оказалось, что О Джей неоднократно нарушал правила NCAA, принимая различного рода «подарки» за своё выступление. Спустя два года в отношении игрока провели расследование, по итогам которого выяснилось, что он вообще не имел права выступать в своём единственном сезоне в NCAA. В итоге его лишили всех наград, а все победы команды в сезоне-2007/2008 аннулировали. Но это уже не имело значения – на тот момент защитник блистал в НБА.

На драфте-2008 Мэйо был выбран под третьим номером и оказался в «Миннесоте», откуда его в тот же день обменяли в «Мемфис». Мэйо взяли раньше Расселла Уэстбрука и Кевина Лава, а под более высокими пиками были выбраны только Деррик Роуз и Майкл Бизли. Уэстбрук, Лав и Роуз стали звёздами НБА. Расселл и Деррик даже признавались MVP сезона. А вот Мэйо и Бизли сильно разочаровали. Хотя начиналось всё для О Джей неплохо.

Дебютный сезон в лиге стал лучшим в карьере Мэйо. Он провёл 82 матча (все – в старте), в которых в среднем набирал 18,5 очка, 3,8 подбора и 3,2 передачи. В семи встречах юный защитник перешагнул отметку в 30 набранных очков. По итогам розыгрыша он попал в первую символическую сборную дебютантов НБА, а в опросе за звание лучшего новичка года уступил только Деррику Роузу.

В сезоне-2009/2010 защитник продолжил приносить пользу «Мемфису», выйдя в старте на все 82 матча регулярки. А вот в сезоне-2010/2011 с Мэйо возникли первые проблемы. В ноябре он был исключён из стартового состава «Гриззлис» из-за опоздания на предматчевую тренировку. В начале января игрок подрался с одноклубником Тони Алленом в самолёте – тот отказался возвращать карточный долг. Спустя месяц НБА отстранила Мэйо за употребление запрещённого стероидного гормона ДГЭА. С тех пор защитник так ни разу и не вышел на матч «Гриззлис» с первых минут. В итоге в 2012-м «Мемфис» не стал делать Мэйо квалификационное предложение.

Мэйо вышел на рынок свободных агентов и присоединился к «Далласу». О Джей сумел стать одним из ключевых игроков нападения в «Маверикс». Хотя после возвращения в строй лидера «Далласа» Дирка Новицки результативность Мэйо заметно спала. Зато не снизилась его ценность в НБА. По итогам сезона Мэйо отказался от опции игрока и вновь вышел на рынок свободных агентов, где получил предложение от «Милуоки» на $ 24 млн.

«Бакс» был необходим качественный атакующий защитник после ухода Монты Эллиса. Но основной опцией «Милуоки» Мэйо так и не стал. В первом же сезоне у него начались проблемы с физической подготовкой, связанные с лишним весом. В итоге за два года в команде он принял участие в 123 матчах, но в старте вышел только в 38 из них. Потом началась череда травм, и Мэйо получал всё меньше игрового времени. Концовка сезона-2015/2016 была омрачена переломом ноги. Игрок упал с лестницы у себя дома, перенёс операцию и выбыл до конца чемпионата. Вернуться на площадку в матче лучшей лиги мира Мэйо было уже не суждено. В июле 2016-го он был отстранён на два года за нарушение антинаркотической программы. Тот сезон стал для него последним в НБА. Детали нарушения не разглашаются, но важно отметить, что речь идёт не об распространённом употреблении марихуаны. За такое нарушение лига наказывает дисквалификацией на несколько десятков матчей и крупным штрафом. Вероятно, Мэйо употреблял что-то более серьёзное.

Во время дисквалификации Мэйо был серьёзно настроен вернуться в лигу. Тренировался, сбросил вес и метил назад в «Милуоки». Однако дело не только в простое без игровой практики за время отстранения. Репутация баскетболиста сильно пострадала, так что никто с ним связываться не хотел. В 2018-м вместо заветного возвращения Мэйо начал свою карьеру в качестве легионера. В том году О Джей успел поиграть за пуэрториканский «Атлетикос де Сан Херман», где провёл 21 матч. Скауты НБА были довольны его выступлением за границей, сам защитник отказывал многим неамериканским клубам, но предложения из лиги в итоге так и не получил.

Дальнейшая карьера Мэйо предсказуемо пошла на спад. Два года он перебивался по азиатским лигам, успел поиграть в полупрофессиональном турнире Тайваня, второй лиге Китая и баскетбольной лиге АСЕАН. Более-менее достойное предложение пришло в марте 2020-го. Игрок подписал контракт с китайским «Ляонином». Там Мэйо, само собой, рвал и метал, набирая по 40 очков за игру и устанавливая карьерные рекорды. С командой он дважды выходил в финал Китайской баскетбольной ассоциации. Однако в последние годы в КБА решили сделать упор на собственных талантов. Сначала в лиге ужесточали лимит легионеров, урезали потолок зарплат, а с предстоящего сезона полностью лишат иностранных звёзд возможности выступать в Китае.

Так Мэйо был вынужден отправиться на поиски нового места для продолжения карьеры. И им неожиданно стал казанский УНИКС, с которым О Джей подписал контракт на один год. На закате карьеры именитый американец попробует свои силы в Евролиге. В какой форме Мэйо находится сейчас, оценить сложно. Но, несмотря на возраст (в ноябре исполнится 34 года), Мэйо знает, как набирать очки, как обороняться и как растягивать защиту соперника, обладает каким-никаким броском (37,3% за карьеру в НБА). Если Мэйо сможет вернуться в форму – он всё-таки пять лет не играл в по-настоящему топовом уровне – то точно принесёт пользу казанской команде.

Стоит сказать, что Мэйо – не единственный экс-игрок НБА, пополнивший состав УНИКСа в это межсезонье. На днях к казанцам присоединился 25-летний бигмен Джаррелл Брэнтли, который провёл два последних сезона на двустороннем контракте с «Ютой». Летом к команде присоединился звёздный Марио Хезонья. Хорват уже успешно проявил себя в Суперкубке Единой лиги ВТБ, попав в символическую пятёрку турнира. В целом за межсезонье казанцы подписали многих легионеров.

Помимо вышеупомянутых игроков, в Татарстан переехали Лоренцо Браун («Фенербахче»), Марко Списсу («Динамо Сассари») и Тони Джекири («Баскония). Пополнили команду Велимира Перасовича и сильные исполнители российского рынка: Андрей Воронцевич, Вячеслав Зайцев, Артём Комолов, Евгений Валиев. Остались прошлогодние лидеры Айзея Канаан и Джон Браун. Так что трансферная кампания получилась очень громкой. Но принесёт ли она свои плоды, можно будет судить только в ходе сезона.

УНИКС, судя по всему, серьёзно настроен показать серьёзный результат на обоих фронтах в предстоящем розыгрыше. В Евролиге команда Перасовича постарается замахнуться на плей-офф и вряд ли будет аутсайдером. В Единой лиге ВТБ попадание в финал является логичной целью. Конечно, игроки вроде Мэйо – это риск. О Джея со скандалом выгнали из НБА, а теперь он будет играть в России без какого-либо опыта на европейском уровне. Непонятно, что у американца с дисциплиной. Всё-таки вероятность стать вторым Майком Джеймсом или Брэндоном Дженнингсом существует. Остаётся надеяться, что никаких скандалов с Мэйо в УНИКСе не будет и команда достойно представит страну на евроарене.