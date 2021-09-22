Играть не будет, но $ 33 млн возьмёт без зазрения совести. Безобразное поведение Симмонса

Уже на следующей неделе в НБА стартует тренировочный лагерь. «Филадельфия Сиксерс» подойдёт к нему неполным составом. Продолжать работать с командой категорично отказался разыгрывающий Бен Симмонс. Интерес к игроку приписывают нескольким командам с маленького рынка, но обменять австралийца пока не удалось. И где он продолжит карьеру по-прежнему неизвестно. Наверняка ясно только одно – в форме «Сиксерс» Бена мы больше не увидим.

Предпринимать попытки избавиться от Симмонса в «Филадельфии» начали после его сокрушительного провала в минувшем плей-офф. От игрока, имеющего на руках контракт на $ 177 млн, было больше проблем, нежели пользы. Защитника без броска, который боится атаковаль кольцо в четвёртой четверти, приходилось убирать с площадки в решающий момент матча. В итоге на Симмонса обрушился шквал критики – отношения с руководством и тренером клуба были окончательно испорчены, обмен запрошен, мосты сожжены.

Играть за «Сиксерс» Симмонс больше не намерен. Об этом он проинформировал руководство ещё в конце августа и с тех пор не контактировал с командой. В клубе пытались уговорить Бена остаться и попробовать повысить свою ценность на рынке обменов, но сам Симмонс заявил, что не считает это нужным. Он ясно дал понять, что не заинтересован в возвращении в команду и даже не собирается пытаться исправить ситуацию. При этом Бен готов ко всем возможным последствиям – отчислению, удержанию зарплаты и штрафам.

За каждый пропущенный день тренировочного лагеря «Сиксерс» могут штрафовать игрока на $ 227 тыс. Столько же он будет отдавать за пропуск предсезонной встречи. Таким образом, Симмонс рискует терять по $ 1,3 млн в неделю. Однако это не покроет и 40% расходов на его зарплату. 1 июля Бен уже получил свои 25% (примерно $ 8,25 млн), ещё столько же ему выплатят 1 октября. Даже если в «Филадельфии» будут штрафовать игрока каждую неделю, это всего $ 5,2 млн. Плюс $ 900 тыс. за четыре пропущенных встречи. Итого – лишь $ 6,1 млн против 16,5. Оставшуюся половину удастся отбить, если те же 227 тыс. Симмонс продолжит выплачивать и в ходе сезона. 82 пропущенных игры обойдутся ему в $ 18,5 млн. Это, само собой, будет актуально только в том случае, если Бена так и не удастся обменять. А какой-никакой спрос на рынке на него всё-таки есть.

Наиболее вероятными вариантами для продолжения карьеры Симмонса называли «Миннесоту», «Кливленд» и «Сакраменто». Сейчас активный интерес к игроку проявляет «Хьюстон». И дело, судя по всему, не столько в желании заполучить австралийца, сколько в стремлении обменять Джона Уолла. Хотя как бы печально ни выглядел Бен с его броском, он на шесть лет моложе Уолла, который в свои 31, к тому же, уже перенёс разрыв «крестов» и ахилла. За четыре года он сыграл всего в 113 матчах, а за предстоящий сезон заработает на $ 11 млн больше, чем Симмонс.

При этом не совсем понятно, зачем Уолл нужен «Филадельфии». В то, что он сможет приносить пользу, будучи на одной площадке с Джоэлом Эмбиидом, верится с трудом.

По сей день Бен остаётся головной болью для «Филадельфии». Вся эта ситуация с тренировочным лагерем, штрафами, обменом – сплошные проблемы накануне предстоящего сезона. Оставлять Симмонса в команде на огромном контракте никак нельзя. Это, в первую очередь, крайне невыгодно, даже если штрафовать его за каждую пропущенную игру. Но менять его некуда и не на кого. Во всяком случае, если руководство «Филадельфии» не снизит свои запросы. И клубу лучше бы поторопиться – с каждым днём ценность австралийца на рынке будет только снижаться.

Отдельно хочется сказать про безобразное поведение самого Симмонса. Играть он не будет, но $ 33 млн за сезон-2021/2022 возьмёт без зазрений совести. Да, заплатит штрафы, но всё равно останется в плюсе. Бен совершенно забыл про такие качества как профессионализм и уважение к организации, которая дала ему всё. «Сиксерс» вознаградили игрока щедрым контрактом и весьма обходительно обращались с ним последние 5 лет. Что получили в ответ? Нежелание развивать собственную игру в нападении и вопиющую неблагодарность. Всё началось якобы с обиды на главного тренера Дока Риверса, который усомнился в способности Симмонса быть частью провала. Обоснованно усомнился после полного провала в плей-офф. Лучшим ответом на слова тренера были бы работа над недостатками и доказательство собственной состоятельности на площадке в следующем сезоне, но это не про Бена.

Симмонс пока интересен клубам НБА из-за своих защитных навыков и плеймейкинга, но трудовая этика австралийца уже должна заставить серьёзные клубы сомневаться в необходимости связываться с ним. Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» уже прямо заявил, что Симмонс не подходит команде. Остаются только отчаянные аутсайдеры вроде «Хьюстона», «Кливленда», «Миннесоты» и «Сакраменто». Шансов бороться за титул ноль. Вряд ли Симмонс будет рад там оказаться. Возможно, закатит очередной скандал на новом месте. В любом случае, в своём нынешнем положении Симмонс может винить исключительно себя.