Русский чемпион и заядлый скандалист. Кто получает миллионы в НБА, давно там не играя

Выкуп контрактов в НБА – совсем не редкость. Порой игроки, подписание которых оказалось невыгодным для команды, зарабатывают огромные деньги. Иногда даже через годы после завершения карьеры. Представляем список из шести самых известных игроков, которые уже не выступают в НБА, но до сих пор получают свои миллионы.

Монта Эллис — $ 2,25 млн

Последней командой в карьере 35-летнего Монты Эллиса стала «Индиана». К «Пэйсерс» он присоединился ещё в 2015-м, получив контракт на четыре года и $ 44 млн после успешных двух сезонов в «Далласе». Однако в команду Нейта Макмиллана защитник не вписался и сразу после перехода заметно сбавил. Во втором сезоне за «Пэйсерс» он выдал чуть ли не худшую в своей многолетней карьере статистику.

Фото: Jason Miller/Getty Images

В результате Монта был отчислен из команды летом 2017 года. Выплату оставшейся части зарплаты растянули на 5 лет. В сезоне-2021/2022 Эллис получит последний транш в размере $ 2,25 млн. Скоро поступление зарплаты закончится, так что пора бы всерьёз заняться поиском работы. Сейчас Эллис скитается по просмотрам, в надежде получить ещё один шанс в НБА. Возможно, «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброн Джеймс дадут ему возможность вернуться в «Лейкерс». Но за будущий сезон «Индиана» гарантированно выплатит ему оставшиеся $ 2,25 млн.

Луол Денг — $ 4,99 млн

Переход Денга в «Лейкерс» можно назвать одним из худших ходов в истории клуба. Форварда подписали в качестве свободного агента в июле 2016 года. И тогда в Лос-Анджелесе заметно переплатили – Луолу выдали контракт на четыре года и $ 72 млн. Это в два раза больше максимальной суммы, которую сам игрок ожидал получить. И свои $ 18 млн за сезон Денг в результате не оправдал. В «Лейкерс» его статистика резко ухудшилась, в итоге игрок выпал из ротации команды. Всего за «озёрников» он провёл 57 матчей – 56 в сезоне-2016/2017 и всего один в следующем чемпионате. Таким образом, каждый матч с участием Денга обходился клубу примерно в $ 1,28 млн.

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В сентябре 2018-го контракт Денга был выкуплен. Он отказался от $ 7,5 млн из причитающихся ему $ 36,8 млн, но оставшуюся сумму «Лейкерс» выплачивают по сей день. А его контракт по-прежнему занимает место в и без того забитой «платёжке» клуба. Причём Луол, завершивший карьеру ещё в 2019 году в качестве игрока «Чикаго», является пятым самым высокооплачиваемым игроком команды. Отмучиться «Лейкерс» осталось один год. Со следующего сезона зарплата Денга будет сброшена с платёжной ведомости.

Кевин Гарнетт — $ 5 млн

45-летний Кевин Гарнетт завершил карьеру ровно пять лет назад, но продолжает получать зарплату в НБА. Причём не от «Миннесоты», где он провёл свои последние два сезона, и даже не от «Бруклина», который переплатил за него «Бостон Селтикс».

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Ежегодные выплаты поступают Гарнетту именно из «Бостона». Соответствующий пункт был включён в его контракт с «Селтикс» – Кевин и его агент договорились с командой о выплате $ 35 млн после завершения его карьеры. «Бостон» отблагодарил легендарного «большого» за титул-2008. Сумму решили разбить на семь платежей по $ 5 млн, так что зарплата Гарнетту обеспечена до конца сезона-2022/2023.

Тимофей Мозгов — $ 5,57 млн

Звёздный россиянин Тимофей Мозгов провёл почти 10 лет в НБА, в 2016-м стал чемпионом в составе «Кливленд Кавальерс». Его последней командой за океаном стал «Орландо», куда он переходил, имея на руках контракт на $ 64 млн до сезона-2019/2020. Однако за «Мэджик» игрок не провёл ни одного матча и летом 2019-го был отчислен. Всему виной – серьёзная травма колена.

На момент расторжения контракта Мозгову полагалось ещё $ 16,7 млн. Сумму разбили на три года, и оставшиеся $ 5,57 млн россиянин заработает в предстоящем сезоне. Стоит отметить, что НБА позволила «Орландо» списать контракт россиянина из «платёжки». В лиге посчитали, что в результате травмы для него существует высокая вероятность завершения карьеры. В этом случае командам разрешено убрать соглашение из ведомости, несмотря на то что игрок продолжает получать свои деньги. Если бы в минувшем сезоне Мозгов провёл 25 матчей за «Химки», куда перешёл после отчисления из «Мэджик», сумма бы вернулась в «платёжку» американского клуба. Но в подмосковской команде Мозгов отыграл всего 6 встреч, что немного упростило жизнь «Орландо».

Крис Бош – $ 8,66 млн

Недавно 37-летний Крис Бош был официально включён в Зал славы баскетбола вместе с Полом Пирсом, Беном Уоллесом, Тони Кукочем и другими. Его первый номер выведен из обращения в «Майами», с которым он дважды становился чемпионом НБА в эпоху «Большого трио» с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом. Свой последний матч в составе «Хит» Бош провёл в феврале 2016-го. Спустя год он был вынужден завершить баскетбольную карьеру по состоянию здоровья. У игрока были обнаружены проблемы со свёртываемостью крови, из-за чего присутствовала склонность к образованию тромбов.

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Официально Бош был отчислен из «Майами» в 2017-м. На тот момент у него на руках был пятилетний контракт на $ 118 млн, согласно которому ему полагалось выплатить ещё $ 52,1 млн. «Хит» решили поступить следующим образом – сумму разбили на 120 платежей по $ 434 тыс. Получать зарплату от клуба Бош будет до 11 января 2022 года.

Жоаким Ноа — $ 6,43 млн

36-летний французский ветеран Жоаким Ноа завершил карьеру в марте этого года, но в предстоящем сезоне всё-таки заработает свои несколько миллионов. Всё благодаря тому, что летом 2016-го он подписал четырёхлетнее соглашение с «Никс» на $ 72 млн. Успешно выступить в «Нью-Йорке» ему помешали травмы и статус заядлого скандалиста. Ноа дисквалифицировали на 20 матчей за нарушение антидопинговой программы НБА, а также отстраняли от матчей «Никс» из-за драки с главным тренером Джеффом Хорнасеком.

В итоге двукратный участник Матча звёзд НБА был отчислен из команды в 2018 году. На тот момент ему полагалось выплатить ещё $ 38 млн, и его контракт расписали «по стретчу». Так, за следующий сезон Ноа заработает $ 6,43 млн. Столько же он получил за два предыдущих розыгрыша, которые провёл в составе «Лос-Анджелес Клипперс».