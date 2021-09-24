Несокрушимая машина! Сборная СССР выиграла 8 чемпионатов Европы подряд

Сборная СССР была одной из главных доминирующих сил мирового баскетбола наряду с США. А Европе советской команде вообще не было равных. Сборная СССР рекордные 14 раз становилась чемпионом континента. Была и серия из 8 подряд побед с 1957 по 1971 годы. Это уникальное достижение советских баскетболистов по-прежнему остаётся стоять особняком и в ближайшее время даже не пошатнётся.

Исторический заход сборной СССР начался под руководством Степана Спандаряна. С его возвращением на пост главного тренера в 1956-м в команде произошла смена поколений. Коллектив покинули ветераны, завоёвывавшие медали на ОИ-1952 и трёх последующих чемпионатах Европы. И своё возвращение в должность Спандарян сразу же ознаменовал успехом на Олимпийских играх. В Мюнхене-1956 сборная СССР под его руководством заняла второе место, уже традиционно проигрывая только США в финале соревнований.

Спустя год почти тем же составом команда отправляется на ЧЕ-1957 в Софию. Тот турнир стал одним из немногих, проходивших в уже непривычном, старом формате – без плей-офф. Победителя определяли результаты двух групповых стадий. Триумф советская сборная одержала благодаря успехам в финальном этапе турнира, куда попадали восемь лучших участников первенства. За весь турнир подопечные Спандаряна не потерпели ни одного поражения. Тогда в составе сборной СССР блистал Станисловас Стонкус. Но для него этот чемпионат Европы стал последним. Так же, как для Юрия Озерова, который впоследствии войдёт в тренерский штаб команды.

Через два года, в 1959-м Спандаряну удаётся закрепить европейский успех, что было особенно важно после печального исхода чемпионата мира-1959 в Чили. На мировом первенстве команда добилась больших успехов, но остановилась буквально в шаге от золотых медалей. Советских баскетболистов дисквалифицировали. Руководству сборной было дано указание не выводить игроков на заключительный матч с Тайванем. Всему виной – политические причины, а точнее вражда Тайваня с коммунистическим Китаем.

Лишиться «золота», которое фактически было в кармане советской сборной, было очень обидно. Но спустя полгода очередной триумф будет ждать подопечных Спандаряна на европейском первенстве. СССР снова не проигрывает ни одного матча, громит всех соперников, в том числе пребывающую в расцвете сил Чехословакию. Виктор Зубков признаётся самым полезным игроком турнира.

Фото: РИА Новости

В 1961-м в элиту европейского баскетбола включилась Югославия, которая в ближайшие годы станет главным конкурентом советской сборной. Но СССР долго обходил югославов. У советской сборной снова ни одного поражения. Ни в предварительном, ни в финальном раундах, ни в плей-офф. В команде начинают происходить первые серьёзные кадровые перестановки. В 24 года свой последний матч на чемпионатах Европы проводит один из самых результативных игроков сборной Юрий Корнеев. Зато в команду возвращается опытный ветеран, на тот момент капитан московского ЦСКА Арменак Алачачян.

Куда более значительные перемены пришлись на 1962 и 1963 годы. В 62-м Спандарян уходит из сборной. В результате новый тренерский тандем в лице Александра Гомельского и Юрия Озерова вновь устраивает кардинальную перестройку состава. Первым проведённым под их руководством турниром стал ЧМ-1963. И выступила обновлённая команда не так успешно, как на первенстве в 1959-м. Сборная потерпела поражение от бразильцев (которых ещё четыре года назад обыгрывала безо всяких проблем), а что ещё более обидно – от Югославии. В итоге домой советские игроки увозят лишь «бронзу».

Уже к осени от команды Спандаряна остаются только Янис Круминьш, Геннадий Вольнов, Александр Петров и Алачачян. Выгоняют и одного из лучших игроков команды Степана Суреновича, 26-летнего Виктора Зубкова. Капитан оступился, написав в спортивный журнал критическую заметку о новом тренерском штабе сборной. Он обвинил Гомельского и Озерова в испорченной психологической атмосфере в команде. Несмотря ни на что, на европейской арене равных советским баскетболистам по-прежнему не было. Титул в 1963-м защитили без особых проблем, обыграв в финале хозяина турнира Польшу (60:53).

На ЧЕ-1965 сборная приезжает в экспериментальном составе. В заявку попадают Амиран Схиерели из тбилисского «Динамо», Николай Сушак из киевского СКА и Висвалдис Эглитис. Для всех троих тот турнир стал первым и последним в сборной СССР. Свои первые чемпионаты Европы также проводят будущие звёзды – Модестас Паулаукас и Зураб Саканделидзе. Но в 65-м история в очередной раз повторяется. На групповом этапе у советской сборной ни одного поражения. Единственной командой, оказавшей достойное сопротивление, на удивление становится сборная Румынии. В финале СССР обыгрывает Югославию. Лучшим игроком турнира был признан лидер команды Геннадий Вольнов.

К первенству Европы 1967 сборная СССР подошла уже в качестве действующего чемпиона мира. Сборная Югославии взялась за омоложение состава накануне домашнего ЧМ-1970 в Любляне. В итоге главные соперники советской команды заняли на турнире только девятое место. В финале легко была обыграла Чехословакия (89:77), которая на протяжении 8 лет не завоёвывала медалей на европейской арене. В сборную приходят Сергей Белов, Анатолий Поливода и Владимир Андреев. Саканделизде признан лучшим защитником турнира, Вольнов и Палаускас – лучшими форвардами. Свой первый чемпионат Европы (как и чемпионат мира) в сборной проводит легендарный Сергей Белов.

Чемпионат Европы-1969 для СССР закончился победой над восстановившейся Югославией (81:72). Далее советскую команду ждала небольшая перестройка. После «провального» третьего места (да, тогда бронзовые медали считались неудачным результатом) на чемпионате мира 1970 года Гомельского в сборной сменил Владимир Кондрашин. Под его руководством начинает зарождаться команда, которая в 1972 году в Мюнхене завоюет первое для СССР олимпийское «золото».

Фото: РИА Новости

Кондрашин доверяет Ивана Едешко, возвращает в команду Ивана Болошева и Анатолия Поливоду, пропустивших минувший чемпионат мира. На турнире советская команда традиционно не встречает сопротивления до самого финала. СССР уничтожил Италию (99:66) в полуфинале и одержал свою 100-ю победу на европейском первенства. В решающей игре советских баскетболистов ожидала хорошо знакомая Югославия (69:64). Не без проблем, но всё-таки удалось одолеть команду Ранко Жеравицы. Через год Югославия займёт на Олимпийских играх лишь пятое место, а для советской делегации турнир в Мюнхене завершится триумфом. На последних секундах подопечные Кондрашина вырвут победу у США, сделав его одним из самых успешных тренеров в истории советского баскетбола. Историю про «три секунды» в Мюнхене знают все, кто хотя бы немного интересуется баскетболом.

Чемпионаты Европы 1973, 1975 и 1977 годов выиграла Югославия. В двух последних случаях в финале были побеждены советские баскетболисты. Но на серию из 8 подряд побед балканцы даже близко не сподобились. Завоевать свой очередной европейский титул СССР удалось на ЧЕ-1979, уже после возвращения на тренерский пост Александра Гомельского. После этого команде удастся выиграть ЧЕ ещё два раза – в 1981 и 1985 годах, – доведя общее число трофеев до рекордных 14. Ни одной команде в истории не удалось приблизиться к этому результату – та же Югославия выигрывала европейские первенства лишь восемь раз (максимальная серия составляет 3 победы).

СССР уже давно не существует. После распада страны ни российская, ни литовская, ни какая-либо другая сборная бывших советских республик уже не были так успешны на европейском поприще. Да, Россия победила на Евробаскете-2007 благодаря попаданию натурализованного американца Джей Ар Холдена в концовке матча с Испанией. Большое достижение, но до вершин советской машины далеко. Сборная СССР всегда находила способ побеждать. Преемственность поколений, особенно во время ударной серии из 8 подряд побед на ЧЕ, вызывает восхищение. Та страница навсегда останется в истории не только нашего, но и мирового баскетбола.