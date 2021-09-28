Главный тренер ЦСКА возглавил сборную Греции. Что это значит

Главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису представилась интересная возможность – впервые в своей карьере он возглавит национальную сборную. В ближайшее время специалист получит официальное назначение в родной национальной команде Греции. Что это значит для клуба?

Болельщики армейцев могут выдохнуть – Итудис никуда не уходит из ЦСКА. По данным греческих СМИ, на протяжении какого-то времени москвичи не давали согласия на его назначение в сборную. Но этот вопрос удалось уладить. За эффективность Итудиса в ЦСКА можно не переживать. Во время «окон» ФИБА, которые пересекаются с сезоном Евролиги, сборная Греции будет работать под руководством 39-летнего главного тренера АЕКа Стефаноса Дедаса. Итудис же начнёт руководить греческой сборной на Евробаскете, который пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года.

Возглавить греческую команду 51-летний специалист мог ещё в апреле. Недавно в Федерации баскетбола Греции сменилось руководство – Вангелис Лиолис был избран новым президентом. По информации местных СМи, именно Итудис был его фаворитом на должность тренера сборной. Изначально выборы нового руководителя хотели провести ещё весной, но в итоге решили перенести на сентябрь. И в случае назначения Лиолиса в запланированный срок Итудис мог бы попытать удачу в отборе на Олимпийские игры. Но в конечном счёте эта честь была предоставлена Рику Питино.

По итогам олимпийского квалификационного турнира американец покинул сборную Греции. Его команда вышла в финал отбора, но пробиться на Игры в Токио не смогла. В решающей встрече подопечные Питино уступили чехам, впервые в истории добывшим путёвку на Олимпиаду. Сразу же после поражения специалист объявил об уходе со своего поста.

Питино также совмещал работу в сборной с клубной деятельностью. Он был приглашён в греческую национальную команду в ноябре 2019-го. Тогда же стало известно о его возвращении в «Панатинаикос». Хотя в греческой команде американец не задержался – спустя полгода он вернулся в США, где теперь возглавляет команду университета Айона в NCAA. С греческой сборной специалист работал исключительно в квалификации Игр, а в остальное время команда тренировалась под руководством Танасиса Скуртопулоса. По факту Итудис займёт место Питино, руководя командой только на крупном турнире.

С группой на чемпионате Европы грекам более-менее повезло. Их соперниками станут сборные Италии, Хорватии, Украины, Великобритании и Эстонии. Италия и Хорватия – крепкие соперники, но греки вряд ли слабее них. Главный вопрос в том, как обстоят дела в самой сборной Греции. Судить по прошедшему недавно отбору на Олимпиаду будет не совсем корректно. Как-никак, в составе отсутствовала главная звезда – Яннис Адетокунбо. Грек был занят завоеванием своего первого чемпионства в НБА с «Милуоки Бакс».

Итудис, восхищавшийся успехами Янниса за океаном, получит возможность лично поработать с 26-летней греческой звездой. Недавно Адетокунбо выразил желание выступить за сборную на Евробаскете-2022. Возможно, участие Грик Фрика окажет на команду тот же эффект, что и приезд Луки Дончича в сборную Словении на минувшей Олимпиаде. Сам Яннис возлагает большие надежды на свою карьеру в сборной.

«Я бы хотел, чтобы наша сборная квалифицировались на Олимпийские игры и играла там. И я очень хочу помочь команде в будущем. Нам нужно немного удачи, хорошие тренеры, правильная система, чтобы успешно представлять наш флаг и выиграть что-нибудь. И я очень этого хочу. Это следующее, что я намерен сделать», — сказал Адетокунбо.

Может быть, именно под руководством Итудиса Яннис вместе с греческой сборной сумеет побороться за медали чемпионата Европы. В последний раз команда попадала в тройку лучших ещё в 2009-м – с тех пор на Евробаскете греки не поднимались выше пятого места. Но теперь у сборной есть своя суперзвезда мирового уровня, да и Итудиса по праву можно называть лучшим греческим тренером. Несмотря на то что до 2023 года его основной работой останется московский ЦСКА, ничего не помешает специалисту попробовать вернуть сборную Греции на прежний уровень.

Болельщикам армейцев не стоит паниковать. Работа в национальной команде не помешает Итудису полноценно исполнять обязанности в ЦСКА. Вполне нормально дать шанс тренеру поработать со сборной родной страны на крупном международном турнире, если это не мешает работе в клубе. Конечно, ЦСКА мог упереться и выступить против совмещения. Однако Итудис хочет работать в сборной. Нет смысла лишать Димитриса такой возможности, поскольку он вряд ли станет менее привержен ЦСКА после назначения в национальную команду Греции.