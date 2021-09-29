«Все в НБА должны бояться». Леброн пошёл на рискованный ход ради титула

В НБА стартовал тренировочный лагерь. Команды активно готовятся к регулярному чемпионату, а в СМИ в это время появляется всё больше подробностей об их планах на предстоящий сезон. Исключением не стал и «Лос-Анджелес Лейкерс» с их обновлённым составом. Уже сейчас известно, как будет выглядеть стартовая пятёрка «озёрников» в предстоящем розыгрыше.

По данным The Athletic, в старте на матчи «Лейкерс» будут выходить Расселл Уэстбрук, Уэйн Эллингтон, Тревор Ариза, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Да-да, в тренерском штабе настолько сильно хотят видеть «Большое трио» одновременно на площадке, что готовы выпускать всех троих в старте несмотря ни на что. И ради Уэстбрука с его претензией на большие минуты звёздному дуэту пришлось пойти на жертвы. Расселлу нужны мяч и пространство внутри, поэтому Леброн и Дэвис отодвинулись на неудобные и непривычные позиции четвёртого и пятого номеров соответственно. Чем закончится рискованный ход Леброна и «Лейкерс»?

Джеймс – лёгкий форвард, который выполняет обязанности разыгрывающего, Эй Ди – больше всего эффективен как тяжёлый форвард. Ранее Дэвис уже выражал недовольство, когда главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель использовал его на пятом номере. Сейчас, видимо, пришлось пойти на жертвы ради борьбы за титул. Хотя с трудом верится, что один из самых травматичных игроков лиги проведёт в этой роли целый сезон. Слишком большая физическая нагрузка и много контакта. К тому же этим летом «озёрники» подписали Дуайта Ховарда и Деандре Джордана. В регулярке часто будут заигрывать этих двоих. Просто Дэвис начнёт игры в качестве стартового центрового, после чего наверняка будет смещаться на любимую позицию тяжёлого форварда.

«Это обсуждалось, и я ожидаю, что буду играть центрового. Не уверен, как всё сложится, но мы с Фрэнком Вогелем говорили об этом пару раз, и таков план. Меня он устраивает. Мы хотим посмотреть, как это будет выглядеть. Очевидно, что Дуайт или Деандре могут выходить в старте на позиции центрового. Но план состоит в том, чтобы по большей части там играл я», — прокомментировал Дэвис на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря свою позицию.

Баланс предстоит найти и в плане распределения игровых минут между новичками команды. Например, Ариза, который провёл всего 30 матчей в предыдущем сезоне, будет бороться за место в старте с Тэйленом Хортон-Такером (который младше него на 16 лет). Теперь у «Лейкерс» есть ещё и Кент Бэйзмор с Кармело Энтони. Эллингтон на своей позиции выглядит немного предпочтительнее Малика Монка. В первую очередь благодаря 42,2% из-за дуги в прошлом сезоне. В этой стартовой пятёрке Уэйн вообще единственный, кто обладает стабильным дальним броском. На скамейке есть приличные шутеры, так что в целом всё не так уж критично. Широкая ротация – это всегда хорошо.

Кстати, о подписаниях. Всё сделано под видение Леброна Джеймса. О том, что он играет в «Лейкерс» роль куда бóльшую, нежели просто игрока, всем давно известно. На днях появилась информация, что поиском третьей звезды Леброн занимался лично. В своём особняке в Лос-Анджелесе он обустроил отдельную комнату, в которой вёл переговоры с потенциальными новичками. В США её прозвали «командным пунктом». Оттуда же Король координировал удалённую связь с игроками, проживающими в других городах.

На некоторых из встреч к Леброну присоединялись Дэвис и уже бывший ментор команды Джаред Дадли. Но куда более интересно то, кого Джеймс и компания рассчитывали заполучить. Первыми кандидатоми на переход в «Лейкерс» были две суперзвезды НБА Брэдли Бил и Дэмьен Лиллард, однако «озёрники» не располагали достаточным количеством ресурсов для проведения сделок такого уровня. «Лейкерс» также были близки к трансферу Демара Дерозана («Сан-Антонио Спёрс») и Бадди Хилда («Сакраменто Кингз»). Не сложилось. И теперь ничего не поделаешь – придётся довольствоваться Расселлом Уэстбруком, получающим $ 44,2 млн в год.

Что принесёт «Лейкерс» очередная перестройка, предугадать сложно. С каждым днём к команде Леброна возникает всё больше и больше вопросов. Как будет работать нестандартная стартовая пятёрка? Сыграется ли «Большое трио»? Как будут решать все существующие проблемы? Всё это ещё предстоит выяснить. До старта нового сезона остаётся совсем немного, но пока «Лейкерс» сосредоточены на предсезонке. Тренировочный лагерь уже стартовал, и уже на этой неделе «озёрники» проведут первую контрольную встречу. 3 октября подопечные Фрэнка Вогеля встретятся с главным соперником в борьбе за титул в следующем сезоне – «Бруклин Нетс».

«Бруклин» — явный фаворит в борьбе за титул. Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг – более впечатляющее «Большое трио», чем Леброн, Дэвис и Уэстбрук. Однако легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что Джеймс готов провести ещё один выдающийся чемпионский сезон.

«Леброн Джеймс находится в отличной физической форме, он собран и целеустремлен. Его единственная цель в этом сезоне – выиграть свой 5-й титул чемпиона НБА и 18-й титул «Лейкерс». Все в НБА должны бояться. Леброн отправляется на задание!» – написал Мэджик в «Твиттере ».

Мэджик в последнее время раздал множество комплиментов. Леброна назвал лучшим игроком в мире, Дюранта – самым неудержимым баскетболистом лиги, Криса Пола – лучшим разыгрывающим. Посмотрим, насколько слова Джонсона актуальны в отношении его родной команды. Старт регулярного чемпионата НБА уже скоро. 20 октября «Лейкерс» в интереснейшем противостоянии столкнутся с «Голден Стэйт Уорриорз».