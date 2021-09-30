Ну что за невезение! ЦСКА остался без лидера и был разбит в Милане

Противостояние «Милана» и ЦСКА с сезона-2020/2021 стало как никогда принципиальным. Ранее армейцы вчистую переигрывали итальянцев с балансом личных встреч 10-3. Было 11-3, когда ЦСКА 30 декабря 2020 года вырвал победу в овертайме (91:87), а Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов (из них 16 в нападении — рекорд в истории Евролиги).

«Милан» сумел дважды огорчить ЦСКА в 2021-м календарном году. Сначала в матче регулярного чемпионата в Москве — 84:76. Исход встречи был практически предрешён в первой десятиминутке, которую ЦСКА проиграл с крупнейшей разницей в истории (10:30). Затем была ещё одна победа «Милана» над ЦСКА в матче за третье место в «Финале четырёх» Евролиги (84:76). Главный тренер итальянцев Этторе Мессина создал очень конкурентоспособную команду, которая способна побеждать состоявшиеся топ-клубы.



В этом сезоне из соперничества ЦСКА и «Милана» исчез «фактор Майка Джеймса». Мессину критиковали за решение досрочно расторгнуть контракт с американцем в межсезонье-2019. Джеймс сразу же перешёл в ЦСКА. Первый сезон Майка в Москве был отличным. но второй обернулся громким скандалом. Конфликт Джеймса с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом привёл к отстранению от матчей, а позже и к отчислению. Задним числом решение Мессины выглядит не таким уж плохим. Сейчас Майк пытается реанимировать карьеру в «Монако» и уже помог новому клубу обыграть «Панатинаикос» (75:63) в первом туре регулярки.

Даже без Джеймса в составе ЦСКА и «Милана» есть исполнители, для которых встреча является принципиальной. Опытные Кайл Хайнс и Серхио Родригес помогли ЦСКА выиграть Евролигу в сезоне-2018/2019, а теперь выступают в Италии. Достижения Хайнса в армейской форме выходят далеко за рамки одного титула. Кайл — бывший капитан и настоящая легенда ЦСКА. Не будем забывать и про Мессину, который во главе московского клуба дважды становился чемпионом Евролиги. Защитник ЦСКА Даниэл Хэкетт в 2015-м далеко не на мажорной ноте покинул «Милан», так что встреча с этой командой для него тоже имеет особое значение.



В общем на площадке в матче первого тура ожидалось интригующее противостояние без явного преимущества одной из команд. Так в итоге и получилось. Старт для ЦСКА выдался очень удачным — 29:21 в первой четверти, хотя превосходство армейцев омрачила травма ноги Милутинова уже на третьей минуте. Будем надеяться, что серб избежал серьёзного повреждения. Во второй десятиминутке «Милан» активизировался и сократил отставание до минимума — 44:45. В третьей четверти итальянцы прибавили и вырвались вперёд — 62%59. Вся интрига перенеслась на заключительный игровой отрезок.



Армейцы из рук вон плохо начали четвертую четверть, к середине которой «Милан» вёл с двузначной разницей — 74:63. По большому счёту, уже тогда вопрос о победителе был снят. Итоговый счёт — 84:74 в пользу «Милана». У итальянцев самыми результативными стали набравшие по 17 очков Шевон Шилдс и Серхио Родригес, проводивший 300-й матч в Евролиге. Также стоит отметить вернувшегося из НБА «большого» Николо Мелли — 15 очков и 6 подборов. В составе ЦСКА двузначную результативность покорили Габриэль Лундберг (13 очков), Уилл Клайберн (12 очков) и Никита Курбанов (10 очков).

ЦСКА выиграл подбор (36-30) даже без Милутинова, но вот из-за дуги у команды Итудиса в этот вечер совершенно не летело (8 из 29 или 27,6%). Никита Курбанов (2/3) стал исключением, а вот Уилл Клайберн (2/6), Алексей Швед (1/5) Йоханнес Фогтманн (0/4) и Габриэль Лундберг (1/4) совершили много промахов. Торнике Шенгелия разочаровал точностью с двухочковой дистанции (1/7). Марюс Григонис наоборот оказался на удивление пассивным в нападении, набрав всего 3 очка при малом количестве попыток (0/2 с игры, 3 из 4 штрафных).



ЦСКА разбит в Милане. Проигрывать на старте регулярки неприятно, но не катастрофа с учётом выездного поединка против очень крепкого соперника. Куда больше волнует потеря лидера. В январе Милутинов травмировал спину в игре с «Баварией», после чего выбыл на полгода. Надеемся, срок восстановления серба на этот раз был максимально коротким.