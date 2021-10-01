«Грустно, что всё так закончилось с ЦСКА». Скандальный Джеймс дебютировал в новом клубе

Бывший разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс дебютировал за новую команду. Американец помог «Монако» одержать победу в первом в истории клуба матче Евролиги. Возможно, Джеймс ещё не разыгрался на новом месте или отвык от европейского баскетбола. Но новое начало уже положено, и положено успешно. А вот у ЦСКА старт выдался не таким уж удачным.

Джеймс был отстранён от матчей ЦСКА весной из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Защитник отправился доигрывать сезон в НБА, но с армейцами он оставался связан контрактными обязательствами. До 2023 года москвичи должны были выплатить игроку $ 5 млн, из-за чего вопрос о расторжении соглашения долго висел в воздухе. Летом Джеймс, не задержавшийся в «Бруклине», был вынужден вернуться в расположение ЦСКА. Но до работы с основной командой его не допустили, и звёздному разыгрывающему пришлось выступать за дубль московского клуба.

В итоге о расторжении контракта всё-таки удалось договориться. ЦСКА пришлось выплатить Джеймсу неустойку – по данным Донатаса Урбонаса, американец получил «солидную компенсацию». Но президент московского клуба Андрей Ватутин назвал сумму приемлемой для клуба. Вскоре стало известно, что Джеймс продолжит карьеру в «Монако». Сообщалось, что Майк ещё и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции. Но сам игрок эту информацию впоследствии опроверг.

Как бы то ни было, Джеймс уже начал приносить пользу новичку Евролиги и помог победить «Панатинаикос» в матче первого тура регулярки (75:63). Хотя стартовал американец не совсем однозначно. В своём первом официальном матче за монегасков Майк провёл на площадке больше всех остальных – 30 минут. И за полчаса он набрал всего 11 очков, при этом смазав 5 из 6 трёхочковых. Но свой вклад в эту победу защитник однозначно внёс – 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата при рейтинге эффективности 15 баллов и 0 потерь. Лучше в «Монако» выступил только Данило Анджушич – 17 очков при 17 баллах эффективности.

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Стоит отметить, что Майк не перетягивал одеяло на себя и работал на команду. Коэффициент использования Джеймса в дебютной игре за «Монако» составил 22,8%, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 30,3% в составе ЦСКА. И это большой плюс. Более высокая результативность придёт в будущем.

Хотя в неофициальном дебютном матче за команду Джеймс выдал более привычную статистику. Набрав 22 очка в предсезонной игре с «Гамбургом», он стал самым результативным в команде Звездана Митровича. Это неудивительно, ведь в нынешнем «Монако» Джеймс – главная звезда. После матча с «Панатинаикосом» Джеймс отдельно остановился на теме расставания с ЦСКА, хотя ранее избегал этого вопроса.

«У меня осталось много друзей в ЦСКА, со многими я, вероятно, продолжу хорошие отношения. Грустно, что всё так закончилось с ЦСКА. Но вся тяжесть ответственности лежит на игроке. Всегда виноват игрок. Я могу принять это как мужчина. Нужно двигаться вперёд и пытаться делать хорошие вещи в будущем. С точки зрения игрока, как нужно разрешать такие ситуации? Я не знаю. Нет правильного или неправильного ответа, потому что нельзя придавать слишком большое значение игроку и нельзя придавать слишком большое значение команде. Каждая ситуация индивидуальна, нельзя создать общий набор правил. Но нам удалось прийти к соглашению, кое-что выяснить, так что это лучшее, что можно сделать. Если вы пришли к обоюдному согласию, больше ни на что жаловаться не приходится», – сказал Джеймс.

Фото: twitter.com/ASMonaco_Basket

Центровой «Монако» Донатас Мотеюнас не стал скупиться на комплименты Джеймсу, сравнив его с суперзвездой НБА Джеймсом Харденом.

«Такое чувство, будто играешь в одной команде с Джеймсом Харденом. С ним очень легко играть. Такой созидатель, как он, облегчает работу всем. Достаточно посмотреть ему в глаза, и ты понимаешь, что нужно делать. В последний раз я испытал нечто подобное, играя с Таем Лоусоном. Но Майк – лидер и делает игру проще», – сказал литовец.

Сейчас Майк начинает новый этап в своей карьере. И каким бы ни выдался его старт в очередном клубе, впереди целый сезон. Показать себя и свою гордую натуру Джеймс точно успеет, главное, чтобы дело не дошло до очередного скандала. Неизвестно, чего ожидать от «Монако» в Евролиге. Но в составе чемпиона Еврокубка у американца есть все шансы вернуть себе звание лучшего скорера турнира и всем всё доказать. Конечно, выше ЦСКА в турнирной таблице «Монако» не будет, как бы ни старался Джеймс. Но в индивидуальном плане сезон у Майка наверняка выдастся сильным. Жаль, что сотрудничество американца с армейцами досрочно оборвалось, несмотря на все попытки сторон уладить разногласия.

Бывшая команда Джеймса стартовала в Евролиге с поражения. В матче первого тура ЦСКА проиграл «Милану» с двузначной разницей – 74:84. На первых минутах площадку из-за травмы покинул лидер команды центровой Никола Милутинов. Дальше всё пошло наперекосяк – чудовищная реализация из-за дуги (27,6%), нервы, потери. Новички Алексей Швед и Марюс Григонис пока не вышли на ожидаемый уровень. Мог бы в этой ситуации помочь Джеймс? Наверняка. Если бы не конфликты с тренером и уничтожение атмосферы в раздевалке. За его связкой со Шведом на задней линии было бы как минимум интересно понаблюдать. Но это всё, к сожалению, из разряда условностей.