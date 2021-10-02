«Это объявление войны». «Филадельфия» пошла на беспрецедентно жёсткие меры для НБА

«Филадельфия Сиксерс» не выплатила разыгрывающему Бену Симмонсу часть зарплаты в размере $ 8,25 млн, которую игрок должен был получить в пятницу. Симмонс не прибыл в тренировочный лагерь, что послужило главным мотивом для клуба пойти на беспрецедентно жёсткие меры.

Удержание зарплаты – это не про НБА, которую неспроста считают лигой с расширенными полномочиями игроков. Однако в лиге действительно ещё не было случаев, как у Симмонса. Обменные запросы выставляли постоянно, но при этом не отказывались выполнять свои обязательства перед клубом. Симмонс не явился в тренировочный лагерь и в данный момент отдыхает в Лос-Анджелесе. Выходить на площадку в форме «Филадельфии» он больше не собирается, но при этом наверняка рассчитывал получить очередной зарплатный транш, однако клуб решил поступить по-своему.

«Теперь определённо можно сказать, что стороны сбросили перчатки. Это объявление войны. Этим решением «Филадельфия» плотно закрывает дверь перед Симмонсом, сводя к минимуму желание игрока восполнить пробел в пропущенном времени», – заявил аналитик НБА Брайан Уиндхорст.



Структура 5-летнего контракта Симмонса на $ 177,2 млн предполагает, что 1 июля и 1 октября баскетболист должен получать по 25% своей годовой зарплаты. Оставшиеся 50% выплачиваются 12 частями начиная с 15 ноября. Представители Симмонса убеждены, что оставшиеся $ 8,25 млн будут выплачены после заключения обменной сделки. Якобы из суммы вычтут штрафы, на которые Бен осознанно идёт.

«Филадельфия» поместила денежные средства на так называемый «условный депозит». Сотрудники офиса лиги и представители профсоюза игроков считают, что «Сиксерс» вправе удержать эту выплату. Существовала некоторая неуверенность в том, пойдут ли в «Филадельфии» на жёсткие меры, поскольку отказ заплатить столь крупную сумму приведёт к эскалации конфликта с Симмонсом. Но позицию представителей НБА понять можно. В лиге очень не хотят, чтобы в будущем появлялись звёзды-саботажники вроде Симмонса. Жёсткий подход «Филадельфии» в данный момент приветствуется, чтобы другие не вздумали брать пример с австралийца.

Обмен является лучшим способом положить конец конфликту между «Сиксерс» и Симмонсом. Мыльная опера тянется месяцами. Рыночная ценность Симмонса стремится к нулю. Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори хотел получить за австралийца как можно больше активов, поэтому отказывал «Миннесоте», «Кливленду» и другим заинтересованным клубам. Вероятно, пришло время поубавить запросы. Каждый день промедления с обменной сделкой сбивает и без того невысокую стоимость Симмонса.

Бен не хочет играть в одной команде с Джоэлом Эмбиидом, ему не нравится выступать под руководством главного тренера Дока Риверса. Эмбиид долгое время проявлял дипломатичность и не делал резких заявлений в адрес Симмонса, но на днях не сдержался. Джоэл обвинил Бена в потере звёздного атакующего защитника Джимми Батлера в межсезонье-2019. Камерунский центровой считает, что «Сиксерс» расстались с Батлером, чтобы подстроиться под игровой стиль Симмонса.

Такими темпами даже больше всех заинтересованная в Симмонсе «Миннесота» решит не связываться со столь токсичным игроком. Bleacher Report предположил, что вероятным является обмен Симмонса на другую скандальную звезду – разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который рискует пропустить все домашние матчи команды из-за отказа от вакцинации. Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс уже пытался обменять проблемного Кайри на Симмонса, но вмешался форвард Кевин Дюрант и заблокировал трансфер.

Протекторат Дюранта не безграничный. Кевину может просто надоесть деструктивное поведение Кайри, какими бы дружескими ни были отношения между ними ранее. Симмонс хотя бы не распространяет теории заговора и готов играть в клубе, который называется не «Филадельфия Сиксерс».

Ирвинг — не самая плохая потенциальная компенсация за Симмонса для «Филадельфии», Мори и его помощники осознают риски, связанные с Кайри, но наверняка готовы пойти на них. Всё-таки Ирвинг — 7-кратный участник Матча звёзд НБА, один из лучших разыгрывающих лиги. С поставленным броском, что выгодно отличает его от Симмонса.



Непонятно, сколько ещё предстоит ждать разрешения ситуации с Симмонсом. Отношения между игроком и организацией «Сиксерс» не подлежат восстановлению. Конфликт только накаляется с течением времени. Это должно послужить катализатором процесса. Возможно, мы всё-таки увидим Симмонса в форме нового клуба к началу регулярного чемпионата НБА 20 октября, а не перед дедлайном в феврале.