Надежды рухнули. «Голден Стэйт» столкнулся с неприятной проблемой

«Голден Стэйт Уорриорз» продолжает терпеливо ожидать возвращения в строй атакующего защитника Клэя Томпсона. Пропустивший больше двух лет баскетболист вот-вот приступит к полноценным тренировкам. Но раньше конца года его, увы, ждать не стоит, да и невозможно предугадать, в каких кондициях будет Томпсон. Однако для «Уорриорз» его возвращение – вопрос запредельной важности. Ведь один Стефен Карри команду тащить не сможет, как бы он ни старался.

В последний раз Томпсон выходил на площадку в 2019 году. В шестом матче финальной серии с «Торонто Рэпторс» он получил разрыв крестообразной связки левого колена, из-за чего пропустил весь сезон-2019/2020. Клэй был готов вернуться в строй в прошлом году, но незадолго до старта сезона-2021/2022 порвал ахилл на тренировке. Игрок до сих пор восстанавливается после травмы и вернётся не раньше конца ноября.

«Точная дата возвращения не установлена, но вряд ли я пропущу меньше 12 месяцев — то есть буду отсутствовать по крайней мере до конца ноября или начала декабря», — говорил Томпсон.

Это самый оптимистичный прогноз игрока, а есть и более реалистичный. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс перед стартом тренировочного лагеря заявил, что клуб не собирается задействовать Томпсона раньше Рождества. Наиболее вероятной датой возвращения является вторая половина января.

Стоит отметить, что спад в плане физической формы – не такая уж и большая проблема для Клэя. Он никогда не славился атлетизмом, но это не мешало ему набирать по 40+ очков за игру или «возить» звёзд соперника в обороне. Да, он может потерять в скорости, сбавить по игре в защите, но со своим уровнем понимания игры он всё равно останется эффективным. Главное, чтобы совсем уж не регрессировал навык бросков. Другой вопрос в том, насколько Томпсон готов к большим физическим нагрузкам. Он наверняка будет пропускать матчи в ходе сезона даже после восстановления. Ещё одна серьёзная травма и очередной пропущенный чемпионат будут фактически означать конец его карьеры, поэтому клуб не собирается рисковать.

В НБА был не один случай успешного возвращения на площадку после разрыва ахилла. Самый свежий пример – Кевин Дюрант, который пропустил весь сезон-2019/2020. В минувшем розыгрыше Кевин принял участие всего в 35 матчах, но феерил за «Бруклин» в плей-офф и за сборную США на Олимпиаде. Конечно, Кей Ди не выходил на паркет полтора года, а не два с половиной, да и до разрыва ахилла с крестами не мучился. Зато каким громким было его возвращение! Сейчас чуть ли все аналитики называют его лучшим игроком НБА.

Что касается Томпсона, то сейчас он – главная надежда «Голден Стэйт». Да, у «Уорриорз» есть Стефен Карри и Дрэймонд Грин, но в минувшем сезоне им не доставало других качественных исполнителей на площадке. Не было ни сильных атакующих игроков, ни надёжных защитников, ни даже стабильного снайпера. Эндрю Уиггинс в роли второго скорера – это печаль. Игрок с зарплатой $ 32 млн в год неэффективен на площадке, и вдобавок может пропустить все домашние матчи из-за отказа от вакцинации.

Келли Убре и Кент Бэйзмор покинули «Уорриоз» минувшим летом. На позиции второго номера вплоть до возвращения Томпсона, скорее всего, будет играть молодой Джордан Пул. В прошлом сезоне его прогресс был очевиден – 22-летний игрок прибавил буквально в каждом аспекте своей игры. И это не единственный молодой талант в составе «Голден Стэйт». Джонатан Куминга, Мозес Муди и Джонатан Уайзмен были выбраны под лотерейными пиками на двух последних драфтах. В будущем кто-то из них наверняка сможет стать если не звездой лиги, то ценным ролевым игроком. Но пока все они совсем сырые, и времени на их раскачку у «воинов» уже нет. Да и уповать на молодёжь в нынешней ситуации – затея так себе.

В межсезонье, помимо выбранных на драфте Куминга и Муди, к команде в качестве свободных агентов присоединились уже не молодые Отто Портер, Неманья Бьелица, Андре Игоудала и Эйвери Брэдли. На данный момент все четверо — игроки уровня минимальных контрактов. Брэдли вообще могут убрать после тренировочного лагеря. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр не может сказать, что у него классная ротация.

Спасти сезон «Уорриорз» могло бы не только возвращение Томпсона, но и громкий обмен. И для него у команды есть все ресурсы – талантливая молодёжь, пики, даже Уиггинс с его 32-миллионным контрактом для уравнивания зарплаты. Но пока в «Голден Стэйт» всё тихо. В обмен Брэдли Била, слухи о котором ходят уже год, совсем не верится, как и в переход Дэмьена Лилларда. А небросающий Бен Симмонс нынешним «Уорриорз» не нужен. Да и то, что пришедшая по ходу сезона звезда сразу вольётся в команду и поможет «Голден Стэйт» выйти на чемпионский уровень, очень маловероятно.

Так что пока чемпионские амбиции команде из Сан-Франциско придётся поубавить. До старта сезона остаётся чуть больше двух недель. «Уорриоз» не остаётся ничего, кроме как смиренно ждать возвращения Томпсона. Возможно, уже в декабре мы снова увидим на площадке потрясающую связку Клэя и Стефа Карри. Но даст ли она результат, или «воины» вновь останутся заурядным середняком лиги, пока не знает никто.

Все надежды «Уорриорз» рухнули. Амбиции придётся заметно поубавить. Ещё 6-9 месяцев назад была информация, что Томпсон должен восстановиться к старту регулярки в октябре. Однако «Голден Стэйт» столкнулся с непредвиденными проблемами — процесс восстановления затянулся, и мы, скорее всего, увидим Клэя на паркете только в январе (если срок в очередной раз не перенесут, что очень часто бывает в случаях с подобными травмами). «Уорриорз» не светит высокий номер посева в плей-офф, если они вообще туда попадут. Игра уровня династии 2015-2019 в исполнении команды Керра сейчас недостижима. Как минимум «Лос-Анджелес Лейкерс», «Юта Джаз», «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс» будут явными фаворитами потенциальной серии с «Уорриорз», даже если Томпсон выйдет на площадку.

Вернуть былое величие «Голден Стэйт» если и может, то только в сезоне-2022/2023. Условия? Звёзды избегают новых травм, Томпсон выходит на сопоставимый с былым уровень, Уиггинса удаётся выгодно сбросить, молодые лотерейные проспекты показывают существенный прогресс. Слишком много составляющих уравнения, чтобы считать вероятность этого события высокой.