ЦСКА обеспечили слишком лёгкую жизнь, «Зенит» дал сбой. Что происходит в Единой лиге ВТБ

Стартовал регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022. По 2-3 матча провели ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань», которые представляют Россию в Евролиге и Еврокубке. Для «Пармы» и «Енисея» регулярка ещё не стартовала. «Нижний Новгород» и «Астана» выходили на площадку всего один раз. Тем не менее некоторые тенденции стартовой части сезона уже можно отметить.

Слишком лёгкая жизнь для ЦСКА

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» (92:44), «Зелёна-Гуру» (105:71) и «Нижний Новгород» (92:72). На старте прошлых сезонов армейцы всегда неожиданно проигрывали андердогам. Год назад было поражение от «Пармы» с потерей преимущества +22 во второй половине. Ещё не забылся и сенсационный проигрыш «Енисею» на старте сезона-2019/2020.

От «Цмоки-Минска» никто не ожидал победы над армейцами, но всё-таки поражение с разницей -48 выглядит унизительным для минской команды. Хотелось бы увидеть больше борьбы на паркете. «Зелёна-Гура» в прошлом сезоне впервые в истории обыграла ЦСКА, после чего отпустила своего лидера Габриэля Лундберга в московский клуб. Опять же, победа поляков в столице России виделась крайне маловероятной (хотя полностью не исключалась, памятуя о прошлогоднем прецеденте с «Пармой»), но -34? «Нижний Новгород» — команда, которая любит устраивать апсеты фаворитов, в том числе армейцев. Подопечные Зорана Лукича одолели ЦСКА в плей-офф-2021. Казалось, что «Нижний» как минимум потрепает нервы армейцам, которые потеряли из-за травмы центрового Николу Милутинова. Но нет, очередная простейшая победа ЦСКА. Слишком легко всё сложилось для команды Димитриса Итудиса.

Вероятно, Итудис сделал выводы из прошлогодних осечек на старте регулярки Лиги ВТБ. ЦСКА проиграл «Милану» (74:84) в первом туре Евролиги, но всё-таки нужно учитывать потерю Милутинова уже на третьей минуте, уровень соперника и статус выездного поединка. Да, армейцы пока не в идеальном состоянии, но форма явно лучше по сравнению со стартами прошлых сезонов. Это подтверждается результатами в Лиге ВТБ. Возможно, кто-то из грандов («Зенит», УНИКС или «Локомотив-Кубань») огорчил бы армейцев, но встречи с ними будут по календарю позже. Пока ЦСКА даёт отчётливо понять, что не собирается допускать чего-то в стиле прошлого сезона с антирекордными 7 поражениями в регулярке и невиданно низким четвёртым номером посева в плей-офф.

«Зенит» дал сбой

«Зенит» стартовал с лёгкой победы над «Калевом» (75:60). Казалось, что у команды Хавьера Паскуаля не возникнет никаких проблем и во второй домашней игре регулярки с «Астаной» (69:83). Не тут то было. Стоит признать, что в Единой лиге ВТБ за последние пару лет стало заметно больше сенсаций. Особенно порадовал в этом плане прошлый сезон, когда ЦСКА впервые в истории проиграл «Калеву», «Зелёна-Гуре» и «Парме». Чемпионат длинный. Апсеты армейцев и других топ-клубов ещё будут в этом первенстве. Пока же крупнейшей сенсацией можно назвать именно проигрыш «Зенита».

Команда Паскуаля в пятницу провела непростой гостевой матч с УНИКСом (70:69) в Евролиге, но это не может служить оправданием. Как и потеря из-за травмы Шабазза Напьера. Джордан Лойд, Миндаугас Кузминскас, Алекс Пойтресс, Коннер Фрэнкамп, Артурас Гудайтис, Дмитрий Кулагин, Матеуш Понитка, Сергей Карасёв вышли на паркет и выглядели безвольно на фоне обновлённой «Астаны».

Клуб из Казахстана возглавил Дарко Руссо, который не работал последние 5 лет. Видимо, слишком соскучился по баскетболу и идеально подготовил «Астану» к противостоянию с непростым соперником. Руссо строит абсолютно новую команду. Ушли все ведущие легионеры, которые были при его предшественнике Эмиле Райковиче. Теперь погоду в «Астане» задают Энтони Хики, Скайлер Спенсер, Джейлен Бэрфорд и Марк Тихоненко. Бэрфорд (24 очка) стал главным героем встречи в Санкт-Петербурге, но нельзя не отметить 23-летнего Марка Тихоненко, сына легенды российского баскетбола чемпиона ОИ-1988, 3-кратного серебряного призёра чемпионата мира Валерия Тихоненко, который сейчас является генеральным менеджером «Астаны». Марк вернулся в Европу после нескольких лет выступления в NCAA. Дебют в Единой лиге получился солидным — 9 очков (3/5 из-за дуги) и 6 подборов.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

«Зенит» выиграл первую половину (44:39), но после перерыва позволил «Астане» совершить рывок 15:1. Аномально низкая точность трёхочковых (5/30) и недонастрой — вероятные главные причины осечки команды Паскуаля. Глобальной катастрофы не произошло. «Зенит» постарается снова выиграть регулярку лиги ВТБ, а поражение от «Астаны» даёт повод задуматься и тщательнее поработать над решением текущих проблем. При этом интересно посмотреть, как покажет себя дальше «Астана». Возможно, казахи готовы вернуться в плей-офф после проваленного сезона-2020/2021, в котором заняли 12-е место.

Уверенный старт УНИКСа

УНИКС под Евролигу обновил состав более чем наполовину. Скоро в Казань прибудут поигравшие в НБА американцы О Джей Мэйо и Джаррелл Брэнтли, которые вольются в и без того ещё слабо сыгранную команду.

Чистый класс у УНИКСа на приличном уровне уже сейчас. Исполнители вроде Марио Хезоньи и Лоренцо Брауна способны делать разницу с любым соперником в Единой лиге, кроме ЦСКА и «Зенита». Очень полезен для казанцев опыт Андрея Воронцевича. В первом матче регулярки подопечные Велимира Перасовича сломили «Локомотив-Кубань» (96:87), отыграв отставание -21 по ходу встречи. Затем была лёгкая победа над пока что совсем плохой «Зелёна-Гурой» (92:63). Теперь надеемся увидеть победы УНИКСа в Евролиге.

«Локо» после болезненного поражения в Казани не без проблем справился с «Цмоки-Минском» (92:87) на домашней площадке. Эррик Макколлум набрал рекордные в карьере 38 очков. Краснодарцы находятся в поисках своей игры и наверняка ещё прибавит. Сезон в Еврокубке стартует 19 октября, поэтому у подопечных Евгения Пашутина есть некоторое время на раскачку.

Пока в регулярке очень не хватает противостояний клубов среднего звена. В таких играх тоже может быть очень даже нескучно. Сверхрезультативная перестрелка «Калев» — «Автодор» (93:97) является тому доказательством. Чемпионат Единой лиги ВТБ набирает обороты. За первые две недели регулярки было немало привлекающих внимание событий, но всё самое интересное, без сомнений, впереди.