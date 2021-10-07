«Воплощается наихудший сценарий». «Бруклин» попал в крупные неприятности

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг — наиболее часто упоминаемая личность в НБА прямо сейчас. Вот только слава у Ирвинга не такая, которой кто-то может позавидовать. Кайри продолжает категорично отказываться от вакцинации. Это значит, что тренироваться с командой и участвовать в домашних матчах он не сможет.

«Бруклин» проявлял терпение в течение длительного периода времени. Со стороны клуба не было какой-то категоричности. Оставалась надежда, что Ирвинг всё-таки сделает прививку. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс долго сопротивлялся, но в конечном счёте вакцинировался, чтобы избежать $ 16,5 млн штрафа за сезон и продолжить карьеру в НБА. Ситуация действительно серьёзная. Невакцинированные баскетболисты очень сильно страдают репутационно. С тем же Ирвингом большинство клубов НБА никогда не захочет иметь дело. Как минимум части руководства «Нетс» поведение разыгрывающего тоже уже надоело.

Пару недель назад генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс хотел обменять Ирвинга на форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, но вмешался Кевин Дюрант и сорвал сделку. Симмонс — ещё один малоценный актив, но он хотя бы готов играть в любом месте, лишь бы не в форме «Филадельфии». Для «Бруклина» это лучший вариант, чем пропускающий тренировки и матчи Ирвинг. Дюрант надеялся уговорить Кайри вакцинироваться, но бесполезно. Сейчас даже сам Кевин допускает, что был слишком наивен. Дюрант высказался достаточно корректно в отношении Ирвинга, но ключевые слова в недавнем интервью форварда — незаменимых людей нет.

«Я надеюсь, что Кайри всё-таки останется частью нашей команды. Может, я просто наивен, но у меня такое ощущение. Кайри — особенный игрок, поэтому будет сложно восполнить то, что он привносит в игру. Однако в профессиональном спорте нет незаменимых. Мы с нетерпением ждём, когда наши парни возьмут на себя нагрузку и постараются выступить как можно лучше. Нет, я не собираюсь давать советы Кайри. Это его решение, это его выбор. Мы все его уважаем. Это намного больше, чем баскетбол. Мне даже неудобно говорить с ним о таких вещах. Я здесь, чтобы поддержать его и сделать свою работу в качестве одного из лидеров команды», — сказал Дюрант.

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш заявил, что команда не будет переносить тренировки в другой город, чтобы Ирвинг мог заниматься с одноклубниками. Это логично. Хотя странно слышать, что кто-то вообще допускал такую возможность ради одного баскетболиста, пусть даже настолько талантливого, как Ирвинг.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что в организации «Нетс» уже не уверены, нужна ли им «звезда на полставки». То есть Ирвинга могут не задействовать и в выездных матчах. По большому счёту «Бруклин» сейчас рассматривает категоричные меры, о которых недавно сказал аналитик Fox Sports Крис Бруссард.

«Если Кайри не может присутствовать на тренировках и половине матчей команды, то первое, что вы постараетесь сделать, – это обменять его. И здесь напрашивается обмен Ирвинга в «Филадельфию» на Бена Симмонса, хотя мне никогда и не нравились переходы внутри дивизионов. В любом случае у этих двух клубов есть проблема, которую они могут решить при помощи сделки друг с другом. Но, как сообщал Ник Райт пару недель назад, представители игрока сказали «Нетс», что Ирвинг завершит карьеру в случае обмена.

Таким образом, если Ирвинга нельзя обменять, то на месте клуба я бы просто освободил Кайри от всех матчей команды, не только домашних. Это будет своего рода «коронавирусное освобождение» без вычета зарплаты за пропуск гостевых матчей. Что-то вроде того, когда некоторые баскетболисты не выступали в «пузыре» в Орландо. Это освобождение будет действовать до тех пор, пока Кайри не сделает прививку или город Нью-Йорк не изменит требования по вакцинации.

Просто, как я считаю, худший вариант – это если Ирвинг то будет играть за команду, то не будет. Для чемпионской команды очень важна командная «химия», а ситуация с периодическим задействованием Ирвинга разрушит её. И не говорите мне, что в современной НБА это не особо важно. Тем более Кайри не сможет тренироваться с командой, ведь бóльшая часть тренировок проходит на базе в Нью-Йорке. Отстранение Ирвинга от всех матчей будет оправданным шагом со стороны «Нетс», ведь эта команда достаточно хороша, чтобы завоевать титул даже без Кайри», – заявил Бруссард.

Ирвинг пропустит минимум 44 матча регулярного чемпионата. 41 домашний, две игры в Торонто и одну — в Сан-Франциско. В этих городах власти ввели жёсткие антикоронавирусные меры. Особенно это касается Торонто. Невакцинированным игрокам во время выездов в Канаду разрешено покидать отель только для участия в официальных мероприятиях их клубов. За нарушение протокола им грозит штраф в размере $ 750 тысяч и тюремное заключение сроком на 6 месяцев.

«Бруклин» — главный фаворит сезона по предсезонным опросам ESPN, Sports Illustrated и официального сайта НБА. «Большое трио» «Нетс» в лице Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга — абсолютно лучшее в лиге. Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук из «Лос-Анджелес Лейкерс» смотрятся намного слабее. Однако, похоже, из трио «Бруклина» выпадает Ирвинг. Команда во главе с Дюрантом и Харденом всё равно останется фаворитом, но уже не таким однозначным. Кайри очень сильно подставляет «Нетс». Даже если его полностью изолируют от команды, отрицательное влияние на «химию» в коллективе он уже оказал.

Чем всё закончится? Возможно, Ирвинг вакцинируется и вернётся в команду, но верится в это с трудом. Журналист New York Daily News Кистиан Уинфилд прогнозирует худший сценарий для клуба.

«Воплощается наихудший сценарий. Речь даже не об обмене Ирвинга на Симмонса, а о самом факте необходимости заключения сделки по Кайри. На самом деле, за Ирвинга вряд ли можно получить лучшую компенсацию, чем Симмонс. Нужно учитывать, что Ирвинг грозится завершить карьеру, если его обменяют. Кайри Ирвинг — гуманист, который помогал сообществам в этом городе, по всей стране и по всему миру. В душе он хороший человек. В этом нет никаких сомнений. Но с Ирвингом всегда что-то творится. Эти вещи обычно упускаются из виду, потому что он великолепен на площадке. Но Кайри не сможет заставить мир забыть о скандале с вакцинацией», — отметил Уинфилд.

Ещё месяц назад «Бруклин» даже не думал, что команде придётся обменивать одну из звёзд. Так что это действительно худший сценарий. С учётом сложившихся обстоятельств обмен Ирвинга на Симмонса — хоть какая-то надежда. Вот только многое уже зависит не от «Бруклина». «Филадельфия», возможно, хотела бы заполучить Кайри вместо проблемного Симмонса. Ирвинг практически идеально подходит под качества напарника для Джоэла Эмбиида. Кайри сможет участвовать в домашних матчах, поскольку в Пенсильвании нет таких жёстких антикоронавирусных мер, как в Нью-Йорке. Но кто даст «Сиксерс» гарантии, что Ирвинг вообще захочет выходить на паркет в форме «Сиксерс»? Или не устроит очередной скандал, даже если будет играть? Так что обмен Кайри на Бена не факт, что состоится. Вполне вероятно, «проблема Ирвинга» будет преследовать «Бруклин» ещё очень долго.