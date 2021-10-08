До чего же нервно! ЦСКА чуть не отдал верную победу в матче с лучшей командой Европы

«Анадолу Эфес» был близок к тому, чтобы отыграть двузначное отставание в четвёртой четверти. Армейцам надо работать над игрой в концовках.

Московский ЦСКА провёл второй матч регулярного сезона Евролиги. С задачей реабилитироваться после поражения в первом туре подопечные Димитриса Итудиса справились. Москвичи на выезде обыграли на данный момент лучшую команду Европы, действующего чемпиона Евролиги – «Анадолу Эфес», – заколотив в кольцо соперника 100 очков. Но не прошло всё так гладко, как хотелось бы. В четвёртой четверти армейцы растеряли двузначное преимущество, и исход встречи решался в невероятно напряжённой концовке. Команда Димитриса Итудиса чуть не отдала верную победу.

В стартовом туре регулярного чемпионата москвичи на выезде уступили «Милану» – 74:84. И озадачило не сколько само поражение, сколько полученная на первых минутах травма центрового Николы Милутинова. Игрок выдал впечатляющую «предсезонку», но повреждение колена вывело его из строя примерно на 4-6 недель. Пропустил сегодняшний матч и новичок армейцев Марюс Григонис. Накануне игры с «Нижним Новгородом» в Лиге ВТБ у литовца обнаружились проблемы со спиной. О сроках его восстановления пока ничего неизвестно.

Матч в Стамбуле был принципиальным не только с точки зрения «реабилитации» за поражение на старте евросезона. ЦСКА и «Эфес» в последний раз встречались в драматичном полуфинале плей-офф Евролиги. Тогда турки лишили коллектив Итудиса шанса на выход в финал, где впоследствии обыграли «Барселону» и завоевали свой первый чемпионский титул. В напоминание о недавнем успехе Эргину Атаману перед началом матча вручили награду лучшему тренеру чемпионата. Предыдущий выезд к «Эфесу» (70:100) в рамках регулярки закончился для ЦСКА крупнейшим в истории поражением. Так что с принципиальностью проблем действительно не было.

В новом сезоне боевой прыти у «Эфеса» поубавилось, хотя каких-либо значительных перемен в команде не произошло. В первом туре команда сенсационно потерпела разгромное поражение от «Реала» — 69:82. И игра, по сути, была проиграна ещё в первой четверти. В сегодняшнем матче коллектив Атамана выглядел куда лучше, но вырвать победу у ЦСКА всё-таки не удалось.

Армейцы вырвались вперёд с первых секунд встречи. Гости смотрелись интереснее как в обороне (усилиями Йоханнеса Фойгтмана и Габриэля Лундберга), так и в нападении – Торнике Шенгелия только в первой четверти настрелял 13 очков. «Эфес» был вынужден фолить на сопернике – за первые 5 минут матча у хозяев уже было 3 командных фола. За минуту до конца четверти преимущество армейцев стало двузначным, но дальний бросок Василие Мицича вернул «Эфес» в игру. Следом пошли три реализованных штрафных. Как итог – 26:21 в первой четверти. Во второй десятиминутке оторваться москвичам уже не дали. Игра стала более равной, но небольшое преимущество всё же оставалось ЦСКА. К большому перерыву команды подошли со счётом 51:46.

В начале третьей четверти подопечные Эргина Атамана выдали очень неплохой отрезок. Им почти удалось переломить ход матча. Но «почти» не считается, и вперёд помчался ЦСКА. Преимущество москвичей достигало отметки в «+16». В игру включились Клайберн и Лундберг, который, кстати, все 17 очков набрал после большого перерыва. Но без нервной концовки, видимо, никуда. От двузначной разницы в счёте не осталось и следа. На последних минутах матча «Эфес» успешно отоборонялся, реализовал свои трёхочковые и в итоге задавил соперника. За девять секунд до финальной сирены на табло был счёт 98:96. Всего одна успешная атака хозяев и… Но исход встречи решил Торнике Шенгелия. Он реализовал оба броска со штрафной линии после фола Адриана Моэрмана, лишив «Эфес» шансов на камбэк.

Самым результативным игроком матча стал MVP прошлого сезона Евролиги Василие Мицич. Он записал на свой счёт 32 очка. ЦСКА повезло, что серб не сумел помочь своей команде в «валидольной» концовке. Он, заработав пять персональных фолов, покинул площадку за минуту до сирены. В составе ЦСКА лучшим стал Шенгелия – 23 очка, 4 подбора, 3 передачи. 18 – на счету Уилла Клайберна (+7 подборов), по 17 – у Лундберга (+6 подборов, 5 передач) и Фойгтмана (+8 подборов, 7 передач).

Конечно, к армейскому коллективу остаются некоторые вопросы по концовке. С другой стороны, действующих чемпионов Евролиги удалось обыграть без Милутинова и Григониса. Итудис после матча отметил ограниченность армейцев в кадрах и назвал усталость главной причиной неудачной четвертой четверти. Дальше ЦСКА ждёт двойная неделя Евролиги. Команда Итудиса встретится с «Зенитом» и «Црвеной Звездой» на домашней площадке. Как минимум первая игра обещает быть очень интересной.